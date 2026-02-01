Трамп потребовал срочного ареста Обамы из-за обвинений в связях с Россией
AC: Трамп призвал срочно арестовать экс-президента Обаму из-за России
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выдвинул требование о безотлагательном аресте бывшего президента Барака Обамы, обвиняя его в создании ложных обвинений о связи Трампа с Россией, пишет издание American Conservative.
"Трамп призывает к аресту Барака Обамы. Президент заявил, что его предшественник пытался совершить государственный переворот во время президентских выборов 2016 года", — отмечается в статье.
"Директор Национальной разведки Тулси Габбард только что опубликовала сотни секретных документов по делу "Рашагейт", доказывающих, что Барак Обама лично приказал агентам ЦРУ фабриковать ложные разведывательные данные о президенте Трампе, <…> чтобы подорвать и ослабить доверие американцев к нашей демократии и к сокрушительной победе президента Трампа на выборах 2016 года. <…> Арестуйте Обаму немедленно!" — приводит издание сообщение, размещенное президентом США в социальной сети Truth Social.
Также отмечается, что в последние дни Трамп усилил усилия по привлечению к ответу политических противников на прошлых выборах, указывая, что обвинения против Обамы появились вскоре после изъятия ФБР документов, связанных с выборами 2020 года, которые завершились победой Джо Байдена над Трампом.
На Западе и в СМИ часто можно встретить обвинения в адрес России без предоставления доказательств. Эти утверждения затем нередко опровергаются в самих странах, где они были сделаны, как это было в случае обвинений во вмешательстве в выборы в США. Москва также отвергает подобные обвинения, называя их необоснованными.