Трамп потребовал срочного ареста Обамы из-за обвинений в связях с Россией - 01.02.2026, ПРАЙМ

Президент США Дональд Трамп выдвинул требование о безотлагательном аресте бывшего президента Барака Обамы, обвиняя его в создании ложных обвинений о связи... | 01.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-01T06:33+0300

2026-02-01T06:33+0300

2026-02-01T06:34+0300

МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выдвинул требование о безотлагательном аресте бывшего президента Барака Обамы, обвиняя его в создании ложных обвинений о связи Трампа с Россией, пишет издание American Conservative."Трамп призывает к аресту Барака Обамы. Президент заявил, что его предшественник пытался совершить государственный переворот во время президентских выборов 2016 года", — отмечается в статье.Сам Трамп утверждает, что Обама использовал российскую тему как инструмент для дискредитации и совершения государственного переворота."Директор Национальной разведки Тулси Габбард только что опубликовала сотни секретных документов по делу "Рашагейт", доказывающих, что Барак Обама лично приказал агентам ЦРУ фабриковать ложные разведывательные данные о президенте Трампе, <…> чтобы подорвать и ослабить доверие американцев к нашей демократии и к сокрушительной победе президента Трампа на выборах 2016 года. <…> Арестуйте Обаму немедленно!" — приводит издание сообщение, размещенное президентом США в социальной сети Truth Social.Также отмечается, что в последние дни Трамп усилил усилия по привлечению к ответу политических противников на прошлых выборах, указывая, что обвинения против Обамы появились вскоре после изъятия ФБР документов, связанных с выборами 2020 года, которые завершились победой Джо Байдена над Трампом.На Западе и в СМИ часто можно встретить обвинения в адрес России без предоставления доказательств. Эти утверждения затем нередко опровергаются в самих странах, где они были сделаны, как это было в случае обвинений во вмешательстве в выборы в США. Москва также отвергает подобные обвинения, называя их необоснованными.

2026

