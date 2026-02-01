Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп потребовал срочного ареста Обамы из-за обвинений в связях с Россией - 01.02.2026
Трамп потребовал срочного ареста Обамы из-за обвинений в связях с Россией
Трамп потребовал срочного ареста Обамы из-за обвинений в связях с Россией - 01.02.2026, ПРАЙМ
Трамп потребовал срочного ареста Обамы из-за обвинений в связях с Россией
Президент США Дональд Трамп выдвинул требование о безотлагательном аресте бывшего президента Барака Обамы, обвиняя его в создании ложных обвинений о связи... | 01.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-01T06:33+0300
2026-02-01T06:34+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741850_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1d822767cf014a71f92596cc4d529f20.jpg
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выдвинул требование о безотлагательном аресте бывшего президента Барака Обамы, обвиняя его в создании ложных обвинений о связи Трампа с Россией, пишет издание American Conservative."Трамп призывает к аресту Барака Обамы. Президент заявил, что его предшественник пытался совершить государственный переворот во время президентских выборов 2016 года", — отмечается в статье.Сам Трамп утверждает, что Обама использовал российскую тему как инструмент для дискредитации и совершения государственного переворота."Директор Национальной разведки Тулси Габбард только что опубликовала сотни секретных документов по делу "Рашагейт", доказывающих, что Барак Обама лично приказал агентам ЦРУ фабриковать ложные разведывательные данные о президенте Трампе, &lt;…&gt; чтобы подорвать и ослабить доверие американцев к нашей демократии и к сокрушительной победе президента Трампа на выборах 2016 года. &lt;…&gt; Арестуйте Обаму немедленно!" — приводит издание сообщение, размещенное президентом США в социальной сети Truth Social.Также отмечается, что в последние дни Трамп усилил усилия по привлечению к ответу политических противников на прошлых выборах, указывая, что обвинения против Обамы появились вскоре после изъятия ФБР документов, связанных с выборами 2020 года, которые завершились победой Джо Байдена над Трампом.На Западе и в СМИ часто можно встретить обвинения в адрес России без предоставления доказательств. Эти утверждения затем нередко опровергаются в самих странах, где они были сделаны, как это было в случае обвинений во вмешательстве в выборы в США. Москва также отвергает подобные обвинения, называя их необоснованными.
06:33 01.02.2026 (обновлено: 06:34 01.02.2026)
 
Трамп потребовал срочного ареста Обамы из-за обвинений в связях с Россией

AC: Трамп призвал срочно арестовать экс-президента Обаму из-за России

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Mark Schiefelbein
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выдвинул требование о безотлагательном аресте бывшего президента Барака Обамы, обвиняя его в создании ложных обвинений о связи Трампа с Россией, пишет издание American Conservative.
"Трамп призывает к аресту Барака Обамы. Президент заявил, что его предшественник пытался совершить государственный переворот во время президентских выборов 2016 года", — отмечается в статье.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
"Убирайся к черту!" В США выступили с резким заявлением о Зеленском
30 января, 07:18
Сам Трамп утверждает, что Обама использовал российскую тему как инструмент для дискредитации и совершения государственного переворота.
"Директор Национальной разведки Тулси Габбард только что опубликовала сотни секретных документов по делу "Рашагейт", доказывающих, что Барак Обама лично приказал агентам ЦРУ фабриковать ложные разведывательные данные о президенте Трампе, <…> чтобы подорвать и ослабить доверие американцев к нашей демократии и к сокрушительной победе президента Трампа на выборах 2016 года. <…> Арестуйте Обаму немедленно!" — приводит издание сообщение, размещенное президентом США в социальной сети Truth Social.
Также отмечается, что в последние дни Трамп усилил усилия по привлечению к ответу политических противников на прошлых выборах, указывая, что обвинения против Обамы появились вскоре после изъятия ФБР документов, связанных с выборами 2020 года, которые завершились победой Джо Байдена над Трампом.
На Западе и в СМИ часто можно встретить обвинения в адрес России без предоставления доказательств. Эти утверждения затем нередко опровергаются в самих странах, где они были сделаны, как это было в случае обвинений во вмешательстве в выборы в США. Москва также отвергает подобные обвинения, называя их необоснованными.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
В США раскрыли, какой сюрприз Трамп подготовил России
23 января, 13:56
 
Мировая экономикаЗАПАДСШАДональд ТрампЦРУБарак ОбамаМОСКВАОбществоТулси Габбард
 
 
