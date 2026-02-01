https://1prime.ru/20260201/ukraina-867091360.html

"Русские участвуют". В США рассказали о втором конфликте на Украине

"Русские участвуют". В США рассказали о втором конфликте на Украине - 01.02.2026, ПРАЙМ

"Русские участвуют". В США рассказали о втором конфликте на Украине

Сегодня Украина сталкивается с двумя конфликтами одновременно — на поле боя и в сфере пиара, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Чикагского... | 01.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-01T05:24+0300

2026-02-01T05:24+0300

2026-02-01T05:26+0300

спецоперация на украине

украина

запад

москва

владимир зеленский

владимир путин

сергей лавров

нато

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg

МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Сегодня Украина сталкивается с двумя конфликтами одновременно — на поле боя и в сфере пиара, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер ."Дело в том, что на Украине идут как бы два конфликта. Один — на поле боя, а другой — в сфере общественного мнения, конфликт в сфере пиара. <…> Так что русские участвуют в этом театре абсурда. Они позволяют Зеленскому говорить возмутительные вещи и даже Трампу позволяют говорить возмутительные вещи. А потом они их поправляют и четко обозначают свою позицию", — заявил он.При этом профессор отметил, что постоянные призывы Владимира Зеленского и европейских лидеров к перемирию — это не более бессодержательный политический пиар."Возможно, в какой-то момент мы придем к урегулированию путем переговоров. <…> Конечно, многие на Западе будут говорить, и Зеленский постоянно это повторяет, что нужно объявить перемирие: "Нам не нужно урегулирование путем переговоров. Давайте начнем с перемирия". Россияне однозначно дали понять, что никакого перемирия не будет, так что это бессмысленный разговор. Тем не менее такие люди, как Зеленский и другие европейские политики, постоянно говорят о перемирии, хотя это невозможно", — пояснил Миршаймер.Президент Владимир Путин неоднократно указывал, что Москва будет добиваться устойчивого урегулирования, исключающего временные перемирия. Возможность этого зависит от устранения ключевых причин конфликта, включая угрозы безопасности из-за расширения НАТО и ущемление прав русскоязычного населения на Украине.Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что инициатива о прекращении огня, навязываемая Европой, нацелена на предоставление Киеву передышки. По его словам, Россия готова к диалогу и с такими представителями.

https://1prime.ru/20260129/ukraina-866989261.html

украина

запад

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад, москва, владимир зеленский, владимир путин, сергей лавров, нато, мид