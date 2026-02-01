Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Русские участвуют". В США рассказали о втором конфликте на Украине - 01.02.2026
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"Русские участвуют". В США рассказали о втором конфликте на Украине
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Сегодня Украина сталкивается с двумя конфликтами одновременно — на поле боя и в сфере пиара, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер ."Дело в том, что на Украине идут как бы два конфликта. Один — на поле боя, а другой — в сфере общественного мнения, конфликт в сфере пиара. &lt;…&gt; Так что русские участвуют в этом театре абсурда. Они позволяют Зеленскому говорить возмутительные вещи и даже Трампу позволяют говорить возмутительные вещи. А потом они их поправляют и четко обозначают свою позицию", — заявил он.При этом профессор отметил, что постоянные призывы Владимира Зеленского и европейских лидеров к перемирию — это не более бессодержательный политический пиар."Возможно, в какой-то момент мы придем к урегулированию путем переговоров. &lt;…&gt; Конечно, многие на Западе будут говорить, и Зеленский постоянно это повторяет, что нужно объявить перемирие: "Нам не нужно урегулирование путем переговоров. Давайте начнем с перемирия". Россияне однозначно дали понять, что никакого перемирия не будет, так что это бессмысленный разговор. Тем не менее такие люди, как Зеленский и другие европейские политики, постоянно говорят о перемирии, хотя это невозможно", — пояснил Миршаймер.Президент Владимир Путин неоднократно указывал, что Москва будет добиваться устойчивого урегулирования, исключающего временные перемирия. Возможность этого зависит от устранения ключевых причин конфликта, включая угрозы безопасности из-за расширения НАТО и ущемление прав русскоязычного населения на Украине.Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что инициатива о прекращении огня, навязываемая Европой, нацелена на предоставление Киеву передышки. По его словам, Россия готова к диалогу и с такими представителями.
05:24 01.02.2026 (обновлено: 05:26 01.02.2026)
 
"Русские участвуют". В США рассказали о втором конфликте на Украине

Профессор Миршаймер: на Украине сегодня идут сразу два конфликта

© РИА Новости . Виктор Антонюк
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Сегодня Украина сталкивается с двумя конфликтами одновременно — на поле боя и в сфере пиара, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер .
"Дело в том, что на Украине идут как бы два конфликта. Один — на поле боя, а другой — в сфере общественного мнения, конфликт в сфере пиара. <…> Так что русские участвуют в этом театре абсурда. Они позволяют Зеленскому говорить возмутительные вещи и даже Трампу позволяют говорить возмутительные вещи. А потом они их поправляют и четко обозначают свою позицию", — заявил он.
При этом профессор отметил, что постоянные призывы Владимира Зеленского и европейских лидеров к перемирию — это не более бессодержательный политический пиар.
"Возможно, в какой-то момент мы придем к урегулированию путем переговоров. <…> Конечно, многие на Западе будут говорить, и Зеленский постоянно это повторяет, что нужно объявить перемирие: "Нам не нужно урегулирование путем переговоров. Давайте начнем с перемирия". Россияне однозначно дали понять, что никакого перемирия не будет, так что это бессмысленный разговор. Тем не менее такие люди, как Зеленский и другие европейские политики, постоянно говорят о перемирии, хотя это невозможно", — пояснил Миршаймер.
Президент Владимир Путин неоднократно указывал, что Москва будет добиваться устойчивого урегулирования, исключающего временные перемирия. Возможность этого зависит от устранения ключевых причин конфликта, включая угрозы безопасности из-за расширения НАТО и ущемление прав русскоязычного населения на Украине.
Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что инициатива о прекращении огня, навязываемая Европой, нацелена на предоставление Киеву передышки. По его словам, Россия готова к диалогу и с такими представителями.
