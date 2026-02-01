https://1prime.ru/20260201/venesuela-867091678.html

В Венесуэле назвали самые выгодные сделки по продаже нефти США

КАРАКАС, 1 фев - ПРАЙМ. Прямые сделки по продаже венесуэльской нефти Соединенным Штатам являются наиболее выгодными с экономической точки зрения, заявил РИА Новости заместитель председателя партии Podemos Уильям Родригес. "Если деньги поступают напрямую в рамках сделки купли-продажи с США - это отлично. Нравится нам это или нет, но наш лучший рынок - североамериканский, потому что фрахт играет огромную роль в формуле расчета конечной цены нефти", - сказал Родригес, бывший член парламентской комиссии по энергетике и нефти. Политик прокомментировал таким образом недавнее заявление уполномоченного президента Дельси Родригес о поступлении в страну 300 миллионов долларов от продажи нефти. По его словам, если средства поступают не в результате прямой продажи, а при посредничестве Вашингтона и через спецсчета американского минфина, речь идет о "колоссальном откате" с точки зрения венесуэльского законодательства, суверенитета и "права народа самостоятельно управлять своими ресурсами". Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что власти Венесуэлы отдадут Штатам 30-50 миллионов баррелей нефти, и пообещал, что переданная Каракасом нефть будет продана по рыночным ценам, а деньги пойдут во благо народов обеих стран. Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.

