https://1prime.ru/20260202/akr-867104744.html

АКРА прогнозирует снижение дисконтов российской нефти

АКРА прогнозирует снижение дисконтов российской нефти - 02.02.2026, ПРАЙМ

АКРА прогнозирует снижение дисконтов российской нефти

Динамика цены экспорта российской нефти в 2026 году будет находиться под влиянием двух тенденций: сохранение цен относительно мировых или очередное снижение... | 02.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-02T00:17+0300

2026-02-02T00:17+0300

2026-02-02T00:17+0300

энергетика

нефть

экономика

сша

бразилия

гайана

акра

опек

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867104744.jpg?1769980667

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Динамика цены экспорта российской нефти в 2026 году будет находиться под влиянием двух тенденций: сохранение цен относительно мировых или очередное снижение дисконтов российской экспортной нефти, об этом сообщает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в макроэкономическом прогнозе на 2026-2028 годы. "По оценкам АКРА, динамика цены экспорта российской нефти в 2026 году будет находиться под влиянием двух противоположных тенденций. С одной стороны, мы, вероятно, увидим сохранение относительно низких мировых цен, в частности среднегодовой цены марки Brent на уровне около 60-63 долларов США за баррель", - считает рейтинговое агентство. Поясняется, что это будет связано с реализацией планов по увеличению объемов мировой добычи жидких углеводородов (на 1-1,5%, в том числе ОПЕК - на 0,6%, Бразилия - до 8%, Гайана - на 17-18%, США - на 0,8-0,9%, Канада - на 1,2-1,3%) темпами, превышающими темпы роста спроса на них. По мнению АКРА, средние цены на сорт Brent в наступившем году могут быть ниже, чем наблюдаемые сейчас фьючерсные цены, а на годовом горизонте вероятно и краткосрочное снижение до 55 долларов США за баррель. "С другой стороны, вероятно очередное снижение дисконтов цены российской экспортной нефти к уровням, наблюдавшимся на начало 2025 года, после адаптации к новому режиму санкций и очередного изменения логистики до 8-10 долларов США. В случае снижения геополитической напряженности на горизонте прогноза снижение дисконтов может быть заметнее", - также говорится в обзоре АКРА. Отмечается, что первая тенденция подразумевает негативные последствия для расчетной цены налогообложения добычи и, соответственно, для бюджетных доходов. Влияние второй тенденции будет нейтральным, если сравнивать с 2025 годом в целом, или даже позитивным, если сравнивать с концом года. Суммарно обе эти тенденции с большой вероятностью могут привести к снижению среднегодовой налоговой цены в долларах на 5-10% и соответствующему изменению бюджетных планов в сторону большей консервативности в части суммы нефтегазовых доходов, прогнозирует АКРА. "Баланс спроса и предложения на мировом рынке, согласно базовому сценарию, вероятно, начнет восстанавливаться в начале 2027 года, и тогда мы увидим обратное движение бюджетного дефицита и курса", - подытожили там.

сша

бразилия

гайана

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сша, бразилия, гайана, акра, опек