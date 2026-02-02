https://1prime.ru/20260202/avto-867048633.html

“Лучше пешком”: неочевидные штрафы для водителей зимой

“Лучше пешком”: неочевидные штрафы для водителей зимой - 02.02.2026, ПРАЙМ

“Лучше пешком”: неочевидные штрафы для водителей зимой

Зимой, особенно в период сильных снегопадов, водители сталкиваются с большим количеством штрафов из-за неочевидных нарушений ПДД, рассказал агентству “Прайм”... | 02.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-02T03:03+0300

2026-02-02T03:03+0300

2026-02-02T03:03+0300

штраф

авто

общество

бизнес

зима

https://cdnn.1prime.ru/img/83937/90/839379028_0:0:3233:1819_1920x0_80_0_0_2369e7aaeaaa424b8797feb2e9731515.jpg

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Зимой, особенно в период сильных снегопадов, водители сталкиваются с большим количеством штрафов из-за неочевидных нарушений ПДД, рассказал агентству “Прайм” адвокат МКА "Советник Центр" Александр Шиманский.Видимость на дороге становится хуже. Разметку на проезжей части засыпает снегом, границы тротуаров становятся неразличимы из-за сугробов, поэтому у водителей в зимнее время выше риск нарушить ПДД и даже не заметить этого, отмечает он."Так, например, водитель может выехать на перекрестке на "вафельную" разметку, которую не видно под снегом. В зимнее время лучше не задерживаться на проезде любых перекрестков, чтобы избежать получения штрафа в автоматическом режиме с камер”, - говорит эксперт.Также есть риск выехать на выделенную автобусную полосу зимой, когда на дорогах много снега и грязи. Поэтому следует обращать внимание на знаки, т.к. выделенные полосы дублируют знаками 5.14.1 (Полоса для маршрутных транспортных средств). Кроме того, "выделенки" обычно чуть шире, чем обычные полосы.Есть высокая вероятность и заезда за стоп-линию на светофоре. Зимой инспекторы чаще проявляют лояльность к водителям. Если из-за снега и грязи линии разметки трудно различить, небольшой наезд могут простить. "Но камеры фиксируют не состояние разметки, а положение транспорта на дороге. Если машина пересекла линию, штраф выпишут, даже если разметка была скрыта снегом. Наказание получится обжаловать, если есть доказательства, что разметка была плохо различима, а заезд был незначительным и произошел случайно", - объясняет адвокат.Шиманский также рекомендует обращать особое внимание на парковку автомобиля. Даже если все колеса на проезжей части, но багажник или капот машины нависли над тротуаром, — это нарушение. Обычно о том, что автомобиль неправильно припарковали, сообщают пешеходы через онлайн-сервисы. Зимой пешеходная часть сужается из-за снега и сугробов, и неправильно припаркованные машины нередко блокируют проход, что вызывает у пешеходов справедливый гнев и желание наказать нерадивого автолюбителя.Еще одна “зимняя ловушка” для водителей - это скрытый под снегом зеленый участок, газон. Если место по документам обозначено как газон, то водитель, оставивший на нем машину, рискует получить штраф.“Время года или толщина снежного покрова значения не имеют — оспорить такое наказание в суде практически невозможно. Поэтому нужно внимательно смотреть, где заканчивается дорога и начинается озеленение. Стоит проверить по картам в телефоне, так как на летних панорамах обычно видно, где находятся участки с травой”, - советует Шиманский.ПДД не разрешают стоять с работающим мотором в жилых зонах и дворах более пяти минут, о чем многие автомобилисты забывают. На практике такие штрафы выписывают редко, потому что сотрудники ДПС не патрулируют дворы. Но есть риск, что недовольные соседи, под окнами которых владельцы прогревают свои машины, подадут жалобу в ГИБДД или полицию, подтвердив ее видеозаписью.Если водитель не почистил автомобиль от снега и отправился в поездку, то он может получить штраф за нечитаемые номера и использование транспортного средства с загрязненными или блокируемыми посторонними предметами световыми приборами. “Кроме того, если с крыши автомобиля слетит снежная "шапка" на другую машину, то вина будет лежать на водителе неочищенного ТС”, - указывает Шиманский.Зимой номера автомобиля покрываются снегом или грязью, но водитель все равно обязан поддерживать их в читаемом состоянии. Поэтому необходимо чаще проверять состояние номера, особенно в случае дальней поездки. Инспектор выпишет штраф, даже если номер оказался скрыт не по вине автовладельца. Например, водитель выехал из дому в метель и продолжил движение по местности, где снег уже закончился. Если его остановят для проверки, инспектор может заключить, что номер был скрыт специально.Еще один “зимний штраф” - если автомобиль припаркован с нарушениями и создает помехи для снегоуборочной техники. Эта проблема становится особенно актуальной в сильные снегопады. В этом случае, по словам адвоката, возможна эвакуация автомобиля на штрафстоянку, штраф и дополнительные расходы, связанные с хранением машины. Если автомобиль был припаркован без нарушений, то его могут принудительно переместить для работы снегоуборочной техники в другое место неподалеку. Штраф при этом платить не нужно.Не следует игнорировать и, казалось бы, малозначительные моменты. Когда при очищении автомобиля зимой водители сбивают снег и лед на проезжую часть, это может быть расценено как создание помех в дорожном движении. Водителей могут оштрафовать за неисправный стеклоомыватель или сломанные "дворники". Нарушением считается и замерзшая омывающая жидкость в бачке - в таком случае инспектор ГАИ даже может запретить продолжать поездку, заключил Александр Шиманский.

https://1prime.ru/20251229/putin-866021975.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

штраф, авто, общество , бизнес, зима