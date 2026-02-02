https://1prime.ru/20260202/ekonomika-867130437.html
Мировые цены на нефть продолжают падать
Мировые цены на нефть продолжают падать - 02.02.2026, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть продолжают падать
Мировые цены на нефть продолжают падать в пределах 5% в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов. | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T19:37+0300
2026-02-02T19:37+0300
2026-02-02T19:37+0300
нефть
рынок
иран
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859574426_0:169:360:372_1920x0_80_0_0_506e92611c6e755a74ca52d5c1204f30.jpg
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают падать в пределах 5% в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.05 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent опускалась на 4,5% относительно предыдущего закрытия - до 66,2 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 4,71%, до 62,15 доллара. Давление на стоимость нефти оказывают новости вокруг Ирана. Ранее агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило, что иранские и американские власти, после угрозы атаки со стороны президента США Дональда Трампа, могут начать переговоры уже в ближайшие дни. Дополнительное давление на цены на сырье оказывает рост стоимости американской валюты, указывают аналитики. "Слабость цен на нефть сегодня… объясняется исчезновением премии за геополитический риск, поскольку США и Иран демонстрируют предварительную готовность к переговорам, а также ростом курса доллара", - цитирует агентство Рейтер аналитика PVM Тамаша Варгу (Tamas Varga). Как добавляет Рейтер, падение нефтяных котировок усилилось на фоне общей распродажи сырьевых товаров, особенно золота и серебра.
https://1prime.ru/20260202/zoloto-867127364.html
иран
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859574426_0:135:360:405_1920x0_80_0_0_6b665d14e199d2aaa40b66c40f74955b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, иран, сша, дональд трамп
Нефть, Рынок, ИРАН, США, Дональд Трамп
Мировые цены на нефть продолжают падать
Мировые цены на нефть продолжают падать в пределах 5%
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают падать в пределах 5% в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.05 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent опускалась на 4,5% относительно предыдущего закрытия - до 66,2 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 4,71%, до 62,15 доллара.
Давление на стоимость нефти оказывают новости вокруг Ирана
. Ранее агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило, что иранские и американские власти, после угрозы атаки со стороны президента США Дональда Трампа
, могут начать переговоры уже в ближайшие дни. Дополнительное давление на цены на сырье оказывает рост стоимости американской валюты, указывают аналитики.
"Слабость цен на нефть сегодня… объясняется исчезновением премии за геополитический риск, поскольку США и Иран демонстрируют предварительную готовность к переговорам, а также ростом курса доллара", - цитирует агентство Рейтер аналитика PVM Тамаша Варгу (Tamas Varga).
Как добавляет Рейтер, падение нефтяных котировок усилилось на фоне общей распродажи сырьевых товаров, особенно золота и серебра.
Аналитик дал прогноз по стоимости золота на ближайшие годы