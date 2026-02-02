Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на нефть продолжают падать - 02.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260202/ekonomika-867130437.html
Мировые цены на нефть продолжают падать
Мировые цены на нефть продолжают падать - 02.02.2026, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть продолжают падать
Мировые цены на нефть продолжают падать в пределах 5% в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов. | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T19:37+0300
2026-02-02T19:37+0300
нефть
рынок
иран
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859574426_0:169:360:372_1920x0_80_0_0_506e92611c6e755a74ca52d5c1204f30.jpg
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают падать в пределах 5% в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.05 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent опускалась на 4,5% относительно предыдущего закрытия - до 66,2 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 4,71%, до 62,15 доллара. Давление на стоимость нефти оказывают новости вокруг Ирана. Ранее агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило, что иранские и американские власти, после угрозы атаки со стороны президента США Дональда Трампа, могут начать переговоры уже в ближайшие дни. Дополнительное давление на цены на сырье оказывает рост стоимости американской валюты, указывают аналитики. "Слабость цен на нефть сегодня… объясняется исчезновением премии за геополитический риск, поскольку США и Иран демонстрируют предварительную готовность к переговорам, а также ростом курса доллара", - цитирует агентство Рейтер аналитика PVM Тамаша Варгу (Tamas Varga). Как добавляет Рейтер, падение нефтяных котировок усилилось на фоне общей распродажи сырьевых товаров, особенно золота и серебра.
https://1prime.ru/20260202/zoloto-867127364.html
иран
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859574426_0:135:360:405_1920x0_80_0_0_6b665d14e199d2aaa40b66c40f74955b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, иран, сша, дональд трамп
Нефть, Рынок, ИРАН, США, Дональд Трамп
19:37 02.02.2026
 
Мировые цены на нефть продолжают падать

Мировые цены на нефть продолжают падать в пределах 5%

© РИА НовостиШтанговый насос на нефтяной скважине
Штанговый насос на нефтяной скважине - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Штанговый насос на нефтяной скважине . Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают падать в пределах 5% в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.05 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent опускалась на 4,5% относительно предыдущего закрытия - до 66,2 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 4,71%, до 62,15 доллара.
Давление на стоимость нефти оказывают новости вокруг Ирана. Ранее агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило, что иранские и американские власти, после угрозы атаки со стороны президента США Дональда Трампа, могут начать переговоры уже в ближайшие дни. Дополнительное давление на цены на сырье оказывает рост стоимости американской валюты, указывают аналитики.
"Слабость цен на нефть сегодня… объясняется исчезновением премии за геополитический риск, поскольку США и Иран демонстрируют предварительную готовность к переговорам, а также ростом курса доллара", - цитирует агентство Рейтер аналитика PVM Тамаша Варгу (Tamas Varga).
Как добавляет Рейтер, падение нефтяных котировок усилилось на фоне общей распродажи сырьевых товаров, особенно золота и серебра.
Золотые слитки
Аналитик дал прогноз по стоимости золота на ближайшие годы
17:34
 
НефтьРынокИРАНСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала