https://1prime.ru/20260202/ekonomika-867130437.html

Мировые цены на нефть продолжают падать

Мировые цены на нефть продолжают падать

2026-02-02T19:37+0300

нефть

рынок

иран

сша

дональд трамп

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают падать в пределах 5% в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.05 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent опускалась на 4,5% относительно предыдущего закрытия - до 66,2 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 4,71%, до 62,15 доллара. Давление на стоимость нефти оказывают новости вокруг Ирана. Ранее агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило, что иранские и американские власти, после угрозы атаки со стороны президента США Дональда Трампа, могут начать переговоры уже в ближайшие дни. Дополнительное давление на цены на сырье оказывает рост стоимости американской валюты, указывают аналитики. "Слабость цен на нефть сегодня… объясняется исчезновением премии за геополитический риск, поскольку США и Иран демонстрируют предварительную готовность к переговорам, а также ростом курса доллара", - цитирует агентство Рейтер аналитика PVM Тамаша Варгу (Tamas Varga). Как добавляет Рейтер, падение нефтяных котировок усилилось на фоне общей распродажи сырьевых товаров, особенно золота и серебра.

