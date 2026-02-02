https://1prime.ru/20260202/ekonomika-867130589.html

"Росатом" лишится контроля над казахстанским урановым месторождением

АСТАНА, 2 фев - ПРАЙМ. "Росатом" в конце марта лишится контроля над казахстанским урановым месторождением Акдала, следует из отчета казахстанской нацкомпании "Казатомпром" об операционных результатах деятельности за четвертый квартал 2025 года. "Казатомпром информирует о получении уведомления компетентного органа о прекращении с 28 марта 2026 года права недропользования по контракту на разведку и добычу урана от 28 марта 2001 года (далее – "контракт") на месторождении Акдала в связи с истечением срока действия контракта; а также о передаче месторождения в доверительное управление Казатомпрому как национальной компании в соответствии со статьей 164 Кодекса РК "О недрах и недропользовании", - говорится в отчете "Казатомпрома". В документе уточняется, что на данный момент право недропользования по контракту принадлежит совместному предприятию "Южная горно-химическая компания", в которой 30% принадлежит "Казатомпрому" и 70% Uranium One (входит в "Росатом"). "Казатомпром" отмечает, что на момент завершения контракта на месторождении Акдала прогнозируется остаток неотработанных запасов урана в объеме около 1,5 тысяч тонн, требующих продолжения отработки месторождения до 2030 года, с учетом текущих темпов добычи, с целью недопущения приостановки или нарушения технологического процесса. В отчете "Казатомпрома" отмечается, что компания рассматривает возможность получения нового контракта на недропользование по месторождению Акдала с целью сохранения производственного потенциала. "Казатомпром" - крупнейший в мире производитель урана. В 2024 году его доля в мировой добыче природного урана составила около 21%. Компания разрабатывает 27 месторождений через 14 уранодобывающих предприятий, расположенных в Казахстане и имеет крупнейшую в отрасли базу запасов урана 300 тысяч тонн. Казахстанский урановый концентрат обеспечивает более 40% потребности мирной атомной энергетики и поставляется практически во все страны мира, где эксплуатируются АЭС. Uranium One - международная уранодобывающая компания, входящая в госкорпорацию "Росатом". Крупнейший мировой производитель урана, занимается его добычей методом скважинного подземного выщелачивания в Казахстане, Танзании и Намибии. Также ведет проекты по добыче цветных и редких металлов, таких как литий.

