Рейтинг@Mail.ru
XRG приобрела у Азербайджана долю в Южном газовом коридоре - 02.02.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260202/ekonomika-867134670.html
XRG приобрела у Азербайджана долю в Южном газовом коридоре
XRG приобрела у Азербайджана долю в Южном газовом коридоре - 02.02.2026, ПРАЙМ
XRG приобрела у Азербайджана долю в Южном газовом коридоре
Инвестиционное подразделение Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) компания XRG подписала соглашение с министерством экономики Азербайджана о... | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T23:28+0300
2026-02-02T23:28+0300
газ
нефть
абу-даби
азербайджан
оаэ
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83404/94/834049457_0:323:2501:1729_1920x0_80_0_0_4f153adf14ee87c28be3c82706717251.jpg
ДУБАЙ, 2 фев - ПРАЙМ. Инвестиционное подразделение Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) компания XRG подписала соглашение с министерством экономики Азербайджана о приобретении доли в Южном газовом коридоре, сообщает эмиратское информационное агентство WAM. Соглашение было подписано в Абу-Даби в присутствии президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. "Компания XRG сегодня объявила о подписании соглашения о купле-продаже с министерством экономики Азербайджанской Республики о приобретении доли в ЗАО "Южный газовый коридор" (ЮГК) с рядом предварительных условий, включая получение обычных разрешений регулирующих органов и антимонопольных органов", - сообщает WAM. Размер приобретаемой доли и другие подробности сделки не сообщаются. Согласно агентству, в состав Южного транспортного коридора входят действующие активы по добыче природного газа и трубопроводная сеть протяженностью 3500 километров от Каспийского моря через Грузию и Турцию до Южной Европы с текущей мощностью поставок до 26 миллиардов кубометров в год.
абу-даби
азербайджан
оаэ
газ, нефть, абу-даби, азербайджан, оаэ, мировая экономика
Газ, Нефть, Абу-Даби, АЗЕРБАЙДЖАН, ОАЭ, Мировая экономика
23:28 02.02.2026
 
XRG приобрела у Азербайджана долю в Южном газовом коридоре

WAM: XRG приобрела долю в Южном газовом коридоре у Азербайджана

© РИА Новости . Иван Руднев | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция.
Газокомпрессорная станция. - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Газокомпрессорная станция.. Архивное фото
© РИА Новости . Иван Руднев
Перейти в медиабанк
ДУБАЙ, 2 фев - ПРАЙМ. Инвестиционное подразделение Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) компания XRG подписала соглашение с министерством экономики Азербайджана о приобретении доли в Южном газовом коридоре, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.
Соглашение было подписано в Абу-Даби в присутствии президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
"Компания XRG сегодня объявила о подписании соглашения о купле-продаже с министерством экономики Азербайджанской Республики о приобретении доли в ЗАО "Южный газовый коридор" (ЮГК) с рядом предварительных условий, включая получение обычных разрешений регулирующих органов и антимонопольных органов", - сообщает WAM.
Размер приобретаемой доли и другие подробности сделки не сообщаются.
Согласно агентству, в состав Южного транспортного коридора входят действующие активы по добыче природного газа и трубопроводная сеть протяженностью 3500 километров от Каспийского моря через Грузию и Турцию до Южной Европы с текущей мощностью поставок до 26 миллиардов кубометров в год.
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Альтернативы российскому газу не станут панацеей для ЕС, считает эксперт
29 января, 23:32
 
Газ Нефть Абу-Даби АЗЕРБАЙДЖАН ОАЭ Мировая экономика
 
 
