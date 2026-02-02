https://1prime.ru/20260202/ekonomika-867134670.html
XRG приобрела у Азербайджана долю в Южном газовом коридоре
XRG приобрела у Азербайджана долю в Южном газовом коридоре - 02.02.2026, ПРАЙМ
XRG приобрела у Азербайджана долю в Южном газовом коридоре
Инвестиционное подразделение Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) компания XRG подписала соглашение с министерством экономики Азербайджана о... | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T23:28+0300
2026-02-02T23:28+0300
2026-02-02T23:28+0300
газ
нефть
абу-даби
азербайджан
оаэ
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83404/94/834049457_0:323:2501:1729_1920x0_80_0_0_4f153adf14ee87c28be3c82706717251.jpg
ДУБАЙ, 2 фев - ПРАЙМ. Инвестиционное подразделение Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) компания XRG подписала соглашение с министерством экономики Азербайджана о приобретении доли в Южном газовом коридоре, сообщает эмиратское информационное агентство WAM. Соглашение было подписано в Абу-Даби в присутствии президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. "Компания XRG сегодня объявила о подписании соглашения о купле-продаже с министерством экономики Азербайджанской Республики о приобретении доли в ЗАО "Южный газовый коридор" (ЮГК) с рядом предварительных условий, включая получение обычных разрешений регулирующих органов и антимонопольных органов", - сообщает WAM. Размер приобретаемой доли и другие подробности сделки не сообщаются. Согласно агентству, в состав Южного транспортного коридора входят действующие активы по добыче природного газа и трубопроводная сеть протяженностью 3500 километров от Каспийского моря через Грузию и Турцию до Южной Европы с текущей мощностью поставок до 26 миллиардов кубометров в год.
https://1prime.ru/20260129/gaz-867027008.html
абу-даби
азербайджан
оаэ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83404/94/834049457_51:0:2356:1729_1920x0_80_0_0_bc78f01ae09077739a1d7a9f83e264d1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, нефть, абу-даби, азербайджан, оаэ, мировая экономика
Газ, Нефть, Абу-Даби, АЗЕРБАЙДЖАН, ОАЭ, Мировая экономика
XRG приобрела у Азербайджана долю в Южном газовом коридоре
WAM: XRG приобрела долю в Южном газовом коридоре у Азербайджана