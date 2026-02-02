https://1prime.ru/20260202/ekonomika-867134670.html

XRG приобрела у Азербайджана долю в Южном газовом коридоре

ДУБАЙ, 2 фев - ПРАЙМ. Инвестиционное подразделение Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) компания XRG подписала соглашение с министерством экономики Азербайджана о приобретении доли в Южном газовом коридоре, сообщает эмиратское информационное агентство WAM. Соглашение было подписано в Абу-Даби в присутствии президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. "Компания XRG сегодня объявила о подписании соглашения о купле-продаже с министерством экономики Азербайджанской Республики о приобретении доли в ЗАО "Южный газовый коридор" (ЮГК) с рядом предварительных условий, включая получение обычных разрешений регулирующих органов и антимонопольных органов", - сообщает WAM. Размер приобретаемой доли и другие подробности сделки не сообщаются. Согласно агентству, в состав Южного транспортного коридора входят действующие активы по добыче природного газа и трубопроводная сеть протяженностью 3500 километров от Каспийского моря через Грузию и Турцию до Южной Европы с текущей мощностью поставок до 26 миллиардов кубометров в год.

