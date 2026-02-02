https://1prime.ru/20260202/iran-867111060.html

Нефть дешевеет на сообщениях о готовности США к переговорам с Ираном

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Нефть дешевеет в понедельник утром более чем на 4,5% на сообщениях о том, что администрация президента США Дональда Трампа готова к обсуждению возможной сделки между Вашингтоном и Тегераном, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.13 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 4,69% относительно предыдущего закрытия - до 66,07 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 4,86%, до 62,04 доллара. В воскресенье администрация президента США Дональда Трампа сообщила Ирану, что готова к встрече, чтобы обсудить возможную сделку между Вашингтоном и Тегераном, передает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника США. Как утверждает издание, сотрудники Белого дома говорят, что Трамп еще не принял окончательного решения о нанесении удара по Ирану и по-прежнему открыт для дипломатии. "Рынок нефти интерпретирует это как обнадеживающий шаг назад от конфронтации, снижающий геополитическую премию за риск", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика рынка IG Тони Сикамора (Tony Sycamore). Ранее Трамп заявлял, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он заявил, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".

