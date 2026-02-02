Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дешевеет на сообщениях о готовности США к переговорам с Ираном - 02.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260202/iran-867111060.html
Нефть дешевеет на сообщениях о готовности США к переговорам с Ираном
Нефть дешевеет на сообщениях о готовности США к переговорам с Ираном - 02.02.2026, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на сообщениях о готовности США к переговорам с Ираном
Нефть дешевеет в понедельник утром более чем на 4,5% на сообщениях о том, что администрация президента США Дональда Трампа готова к обсуждению возможной сделки... | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T08:31+0300
2026-02-02T08:31+0300
нефть
рынок
сша
тегеран
иран
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/76710/22/767102232_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_f61daacbefc2c301b3ac0615939df3f5.jpg
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Нефть дешевеет в понедельник утром более чем на 4,5% на сообщениях о том, что администрация президента США Дональда Трампа готова к обсуждению возможной сделки между Вашингтоном и Тегераном, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.13 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 4,69% относительно предыдущего закрытия - до 66,07 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 4,86%, до 62,04 доллара. В воскресенье администрация президента США Дональда Трампа сообщила Ирану, что готова к встрече, чтобы обсудить возможную сделку между Вашингтоном и Тегераном, передает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника США. Как утверждает издание, сотрудники Белого дома говорят, что Трамп еще не принял окончательного решения о нанесении удара по Ирану и по-прежнему открыт для дипломатии. "Рынок нефти интерпретирует это как обнадеживающий шаг назад от конфронтации, снижающий геополитическую премию за риск", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика рынка IG Тони Сикамора (Tony Sycamore). Ранее Трамп заявлял, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он заявил, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".
сша
тегеран
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76710/22/767102232_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_96e817b0d1a64e9feb53443c2979dca3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, сша, тегеран, иран, дональд трамп
Нефть, Рынок, США, Тегеран, ИРАН, Дональд Трамп
08:31 02.02.2026
 
Нефть дешевеет на сообщениях о готовности США к переговорам с Ираном

Нефть дешевеет более чем на 4,5% на сообщениях о возможной сделке США с Ираном

© fotolia.com / ping han Нефтяные насосы
Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Нефтяные насосы. Архивное фото
© fotolia.com / ping han
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Нефть дешевеет в понедельник утром более чем на 4,5% на сообщениях о том, что администрация президента США Дональда Трампа готова к обсуждению возможной сделки между Вашингтоном и Тегераном, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 8.13 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 4,69% относительно предыдущего закрытия - до 66,07 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 4,86%, до 62,04 доллара.
В воскресенье администрация президента США Дональда Трампа сообщила Ирану, что готова к встрече, чтобы обсудить возможную сделку между Вашингтоном и Тегераном, передает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.
Как утверждает издание, сотрудники Белого дома говорят, что Трамп еще не принял окончательного решения о нанесении удара по Ирану и по-прежнему открыт для дипломатии.
"Рынок нефти интерпретирует это как обнадеживающий шаг назад от конфронтации, снижающий геополитическую премию за риск", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика рынка IG Тони Сикамора (Tony Sycamore).
Ранее Трамп заявлял, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он заявил, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".
 
НефтьРынокСШАТегеранИРАНДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала