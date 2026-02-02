https://1prime.ru/20260202/isk-867125773.html
"Транснефть" подала иск к "Славнефти" на 410 миллионов рублей
"Транснефть" подала иск к "Славнефти" на 410 миллионов рублей - 02.02.2026, ПРАЙМ
"Транснефть" подала иск к "Славнефти" на 410 миллионов рублей
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Транснефти" о взыскании около 410 миллионов рублей с ПАО "Нефтегазовая компания "Славнефть", говорится в материалах, | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T16:53+0300
2026-02-02T16:53+0300
2026-02-02T16:53+0300
нефть
бизнес
славнефть
роснефть
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865249960_0:242:2783:1807_1920x0_80_0_0_139084bd57de7da81debfcce554bad09.jpg
МОСКВА, 2 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Транснефти" о взыскании около 410 миллионов рублей с ПАО "Нефтегазовая компания "Славнефть", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Исковое заявление поступило в суд 29 января и к рассмотрению еще не принято. Основания исковых требований на данный момент не уточняются. "Славнефть" – вертикально интегрированная нефтяная компания, на паритетных началах контролируется "Роснефтью" и "Газпром нефтью". Компания владеет лицензиями на геологическое изучение недр, добычу нефти и газа на территории Западной и Восточной Сибири. "Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в России и за ее пределы.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865249960_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_dec8523b44d60e1978ec9e33ff764e9f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, бизнес, славнефть, роснефть, газпром
Нефть, Бизнес, Славнефть, Роснефть, Газпром
"Транснефть" подала иск к "Славнефти" на 410 миллионов рублей
Суд зарегистрировал иск "Транснефти" к "Славнефти" на 410 миллионов рублей