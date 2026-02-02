Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Транснефть" подала иск к "Славнефти" на 410 миллионов рублей - 02.02.2026
"Транснефть" подала иск к "Славнефти" на 410 миллионов рублей
"Транснефть" подала иск к "Славнефти" на 410 миллионов рублей
МОСКВА, 2 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Транснефти" о взыскании около 410 миллионов рублей с ПАО "Нефтегазовая компания "Славнефть", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Исковое заявление поступило в суд 29 января и к рассмотрению еще не принято. Основания исковых требований на данный момент не уточняются. "Славнефть" – вертикально интегрированная нефтяная компания, на паритетных началах контролируется "Роснефтью" и "Газпром нефтью". Компания владеет лицензиями на геологическое изучение недр, добычу нефти и газа на территории Западной и Восточной Сибири. "Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в России и за ее пределы.
нефть, бизнес, славнефть, роснефть, газпром
Нефть, Бизнес, Славнефть, Роснефть, Газпром
16:53 02.02.2026
 
"Транснефть" подала иск к "Славнефти" на 410 миллионов рублей

Суд зарегистрировал иск "Транснефти" к "Славнефти" на 410 миллионов рублей

Нефтяная качалка
Нефтяная качалка
Нефтяная качалка. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Транснефти" о взыскании около 410 миллионов рублей с ПАО "Нефтегазовая компания "Славнефть", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Исковое заявление поступило в суд 29 января и к рассмотрению еще не принято. Основания исковых требований на данный момент не уточняются.
"Славнефть" – вертикально интегрированная нефтяная компания, на паритетных началах контролируется "Роснефтью" и "Газпром нефтью". Компания владеет лицензиями на геологическое изучение недр, добычу нефти и газа на территории Западной и Восточной Сибири.
"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в России и за ее пределы.
 
НефтьБизнесСлавнефтьРоснефтьГазпром
 
 
