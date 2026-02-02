https://1prime.ru/20260202/meksika-867106587.html
Мексика направит на Кубу гуманитарную помощь
МЕХИКО, 2 фев - ПРАЙМ. Мексика в ближайшее время направит на Кубу гуманитарную помощь и параллельно продолжит по дипломатическим каналам работу над вопросом гуманитарных поставок нефти на остров, сообщила президент страны Клаудия Шейнбаум.
"На этой неделе мы планируем отправить гуманитарную помощь на Кубу при помощи министерств военно-морского флота - продовольствие, предметы первой необходимости и другие базовые товары, пока по дипломатическим каналам решается вопрос, связанный с поставками нефти по гуманитарным причинам", - сказала Шейнбаум, выступая в Гуаймасе, штат Сонора. Видео с ее заявлением опубликовала в соцсети Х администрация президента.
Президент Мексики отметила, что о запрете поставок нефти на Кубу было объявлено после ее разговора с президентом США Дональдом Трампом, однако эта тема с ним не обсуждалась. Теперь ее правительство "ищет решение по всем дипломатическим каналам", потому что речь идёт о "принципиально важной гуманитарной помощи".
В четверг Трамп подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны.
Власти Кубы ранее расценили новые меры США как попытку задушить экономику страны и навязать населению экстремальные условия жизни, в Гаване заявили о нарушении норм международного права и экстерриториальном характере американских санкций.
