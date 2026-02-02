https://1prime.ru/20260202/nato-867108538.html

"Просто использует". На Западе узнали, как Россия влияет на НАТО

Успехи российской армии на украинском фронте вынуждают Североатлантический альянс искать возможность для компромиссов, об этом в эфире YouTube-канала рассказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. | 02.02.2026

МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Успехи российской армии на украинском фронте вынуждают Североатлантический альянс искать возможность для компромиссов, об этом в эфире YouTube-канала рассказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."Постепенно нарастающее давление России <…> заставляет НАТО искать компромисс. Если бы линия фронта просто застопорились, <…> у НАТО не было бы ни малейшего стимула идти на какие-либо уступки. Тогда бы мы продолжали наблюдать, как альянс просто использует украинцев, чтобы истощить Россию", — заявил он.НАТО, как утверждает Дизен, сразу же начинает прилагать дипломатические усилия, как только возникают угрозы его интересам со стороны России."Как только территория начинает быстро переходить в пользу России — стратегическая территория, которую НАТО не хочет видеть в руках России, <…> тогда возникает желание достичь компромисса и как можно скорее закончить войну", — объяснил профессор.По информации Министерства обороны, за последние сутки российские военные освободили населенные пункты Зеленое в Харьковской области и Сухецкое в ДНР. Потери украинских военных на всех направлениях СВО составили порядка 1085 человек.

