Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Просто использует". На Западе узнали, как Россия влияет на НАТО - 02.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260202/nato-867108538.html
"Просто использует". На Западе узнали, как Россия влияет на НАТО
"Просто использует". На Западе узнали, как Россия влияет на НАТО - 02.02.2026, ПРАЙМ
"Просто использует". На Западе узнали, как Россия влияет на НАТО
Успехи российской армии на украинском фронте вынуждают Североатлантический альянс искать возможность для компромиссов, об этом в эфире YouTube-канала рассказал... | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T05:31+0300
2026-02-02T05:35+0300
спецоперация на украине
нато
россия
запад
харьковская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/19/858881890_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5b3777cff203ecc9ee502b5f2b809a53.jpg
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Успехи российской армии на украинском фронте вынуждают Североатлантический альянс искать возможность для компромиссов, об этом в эфире YouTube-канала рассказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."Постепенно нарастающее давление России &lt;…&gt; заставляет НАТО искать компромисс. Если бы линия фронта просто застопорились, &lt;…&gt; у НАТО не было бы ни малейшего стимула идти на какие-либо уступки. Тогда бы мы продолжали наблюдать, как альянс просто использует украинцев, чтобы истощить Россию", — заявил он.НАТО, как утверждает Дизен, сразу же начинает прилагать дипломатические усилия, как только возникают угрозы его интересам со стороны России."Как только территория начинает быстро переходить в пользу России — стратегическая территория, которую НАТО не хочет видеть в руках России, &lt;…&gt; тогда возникает желание достичь компромисса и как можно скорее закончить войну", — объяснил профессор.По информации Министерства обороны, за последние сутки российские военные освободили населенные пункты Зеленое в Харьковской области и Сухецкое в ДНР. Потери украинских военных на всех направлениях СВО составили порядка 1085 человек.
https://1prime.ru/20260131/plan-867082444.html
запад
харьковская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/19/858881890_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f70398c2275d5d429db83270be32bf51.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нато, россия, запад, харьковская область
Спецоперация на Украине, НАТО, РОССИЯ, ЗАПАД, Харьковская область
05:31 02.02.2026 (обновлено: 05:35 02.02.2026)
 
"Просто использует". На Западе узнали, как Россия влияет на НАТО

Профессор Дизен: наступление России вынуждает НАТО искать компромиссы

© Фото : NATOГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Успехи российской армии на украинском фронте вынуждают Североатлантический альянс искать возможность для компромиссов, об этом в эфире YouTube-канала рассказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Постепенно нарастающее давление России <…> заставляет НАТО искать компромисс. Если бы линия фронта просто застопорились, <…> у НАТО не было бы ни малейшего стимула идти на какие-либо уступки. Тогда бы мы продолжали наблюдать, как альянс просто использует украинцев, чтобы истощить Россию", — заявил он.
НАТО, как утверждает Дизен, сразу же начинает прилагать дипломатические усилия, как только возникают угрозы его интересам со стороны России.
"Как только территория начинает быстро переходить в пользу России — стратегическая территория, которую НАТО не хочет видеть в руках России, <…> тогда возникает желание достичь компромисса и как можно скорее закончить войну", — объяснил профессор.
По информации Министерства обороны, за последние сутки российские военные освободили населенные пункты Зеленое в Харьковской области и Сухецкое в ДНР. Потери украинских военных на всех направлениях СВО составили порядка 1085 человек.
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
"Не предотвратят". На Западе запаниковали из-за плана НАТО против России
31 января, 17:06
 
Спецоперация на УкраинеНАТОРОССИЯЗАПАДХарьковская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала