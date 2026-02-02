https://1prime.ru/20260202/neft-867119988.html

Нефть ускорила темпы снижения цен

2026-02-02T15:06+0300

нефть

сша

иран

тегеран

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_c4e5d49b48fbbd994bd6129daf981bc6.jpg

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Нефть ещё чуть ускорила темпы снижения цен - до более чем 5% - с началом новой недели, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.37 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent падает на 5,11% относительно предыдущего закрытия - до 65,78 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 5,44%, до 61,66 доллара. Утром нефть марки Brent снижалась примерно на 4,7%, марки WTI - на 4,86%. Нефть начала значительно дешеветь с самого утра, когда иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило, что иранские и американские власти, после угрозы атаки со стороны президента США Дональда Трампа, могут начать переговоры уже в ближайшие дни. Трамп ранее заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливый и равноправный" договор, предполагающий полный отказ от ядерного оружия. "Снижение цен больше похоже на перезагрузку "технических" рыночных позиций, чем на сдвиг фундаментальных факторов", - цитирует агентство Блумберг директора по инвестициям Karobaar Capital LP. Хариса Хуршида (Haris Khurshid), который добавил, что в отсутствие новых потрясений и угроз поставкам сырья на рынок нефть "возвращает некоторую премию за риск".

