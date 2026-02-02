Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть ускорила темпы снижения цен - 02.02.2026
Нефть ускорила темпы снижения цен
нефть
сша
иран
тегеран
дональд трамп
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Нефть ещё чуть ускорила темпы снижения цен - до более чем 5% - с началом новой недели, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.37 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent падает на 5,11% относительно предыдущего закрытия - до 65,78 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 5,44%, до 61,66 доллара. Утром нефть марки Brent снижалась примерно на 4,7%, марки WTI - на 4,86%. Нефть начала значительно дешеветь с самого утра, когда иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило, что иранские и американские власти, после угрозы атаки со стороны президента США Дональда Трампа, могут начать переговоры уже в ближайшие дни. Трамп ранее заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливый и равноправный" договор, предполагающий полный отказ от ядерного оружия. "Снижение цен больше похоже на перезагрузку "технических" рыночных позиций, чем на сдвиг фундаментальных факторов", - цитирует агентство Блумберг директора по инвестициям Karobaar Capital LP. Хариса Хуршида (Haris Khurshid), который добавил, что в отсутствие новых потрясений и угроз поставкам сырья на рынок нефть "возвращает некоторую премию за риск".
нефть, сша, иран, тегеран, дональд трамп
Нефть, США, ИРАН, Тегеран, Дональд Трамп
Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Нефть ещё чуть ускорила темпы снижения цен - до более чем 5% - с началом новой недели, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.37 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent падает на 5,11% относительно предыдущего закрытия - до 65,78 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 5,44%, до 61,66 доллара.
Утром нефть марки Brent снижалась примерно на 4,7%, марки WTI - на 4,86%.
Нефть начала значительно дешеветь с самого утра, когда иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило, что иранские и американские власти, после угрозы атаки со стороны президента США Дональда Трампа, могут начать переговоры уже в ближайшие дни.
Трамп ранее заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливый и равноправный" договор, предполагающий полный отказ от ядерного оружия.
"Снижение цен больше похоже на перезагрузку "технических" рыночных позиций, чем на сдвиг фундаментальных факторов", - цитирует агентство Блумберг директора по инвестициям Karobaar Capital LP. Хариса Хуршида (Haris Khurshid), который добавил, что в отсутствие новых потрясений и угроз поставкам сырья на рынок нефть "возвращает некоторую премию за риск".
 
