Нефть ускорила темпы снижения цен
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Нефть ещё чуть ускорила темпы снижения цен - до более чем 5% - с началом новой недели, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.37 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent падает на 5,11% относительно предыдущего закрытия - до 65,78 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 5,44%, до 61,66 доллара. Утром нефть марки Brent снижалась примерно на 4,7%, марки WTI - на 4,86%. Нефть начала значительно дешеветь с самого утра, когда иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило, что иранские и американские власти, после угрозы атаки со стороны президента США Дональда Трампа, могут начать переговоры уже в ближайшие дни. Трамп ранее заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливый и равноправный" договор, предполагающий полный отказ от ядерного оружия. "Снижение цен больше похоже на перезагрузку "технических" рыночных позиций, чем на сдвиг фундаментальных факторов", - цитирует агентство Блумберг директора по инвестициям Karobaar Capital LP. Хариса Хуршида (Haris Khurshid), который добавил, что в отсутствие новых потрясений и угроз поставкам сырья на рынок нефть "возвращает некоторую премию за риск".
