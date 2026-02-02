ЕК опубликовала намерение запретить импорт российской нефти

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260202/neft-867121088.html
2026-02-02T15:25+0300
2026-02-02T15:25+0300
БРЮССЕЛЬ, 2 фев – ПРАЙМ. Еврокомиссия опубликовала в Официальном журнале ЕС намерение запретить импорт российской нефти до конца 2027 года. "В целях предотвращения существенных рисков для безопасности и энергетической зависимости, возникающих в результате продолжающейся торговли энергоресурсами с Российской Федерацией, Европейская комиссия подтверждает свою приверженность поэтапному прекращению всего оставшегося импорта нефти из Российской Федерации к концу 2027 года в соответствии с Версальской декларацией", - сказано в документе. Добавляется, что Еврокомиссия намерена внести законодательное предложение в начале 2026 года с целью как можно скорее, но не позднее конца 2027 года, запретить импорт нефти из России. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. Представитель Еврокомиссии 9 ноября 2025 года сообщил РИА Новости, что ЕС по итогам 2025 года прогнозирует снижение импорта российского газа (как СПГ, так и трубопроводного) до 13% с 19% в 2024 году из-за прекращения транзита через Украину. Он также указал, что импорт российской нефти в ЕС также сократился: с 27% в начале 2022 года до 3% в 2024 году. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами.
15:25 02.02.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
