ЕАЭС ведет переговоры о зоне свободной торговли с Индией - 02.02.2026
ЕАЭС ведет переговоры о зоне свободной торговли с Индией
ЕАЭС ведет переговоры о зоне свободной торговли с Индией - 02.02.2026, ПРАЙМ
ЕАЭС ведет переговоры о зоне свободной торговли с Индией
ЕАЭС ведет переговоры о зоне свободной торговли с Индией, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T15:09+0300
2026-02-02T15:09+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e42eb897a0746053062155b491ed4964.jpg
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. ЕАЭС ведет переговоры о зоне свободной торговли с Индией, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Он напомнил, что сегодня у ЕАЭС есть соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, Сербией, Ираном. В прошлом году три таких соглашения были также подписаны с Монголией, ОАЭ, Индонезией. "Сегодня наш рынок, к которому наши товаропроизводители имеют доступ, - это порядка 730 миллионов человек. Конечно же, мы ведем переговоры и расширяем эти возможности. Идут переговоры с Индией, есть также в планах проведение переговоров с Иорданией, рассматриваем ряд африканских государств. В том числе есть мысли относительно Пакистана. Ну вот сегодня основные переговоры ведутся с Индией", - сказал Оверчук. В конце ноября Индия и ЕАЭС провели первый раунд переговоров о возможном заключении соглашения о зоне свободной торговли. По словам президента РФ Владимира Путина, создание такой ЗСТ способствовало бы наращиванию коммерческих связей Индии и России.
15:09 02.02.2026
 
ЕАЭС ведет переговоры о зоне свободной торговли с Индией

Оверчук рассказал о переговорах ЕАЭС о зоне свободной торговли с Индией

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. ЕАЭС ведет переговоры о зоне свободной торговли с Индией, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Он напомнил, что сегодня у ЕАЭС есть соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, Сербией, Ираном. В прошлом году три таких соглашения были также подписаны с Монголией, ОАЭ, Индонезией.
"Сегодня наш рынок, к которому наши товаропроизводители имеют доступ, - это порядка 730 миллионов человек. Конечно же, мы ведем переговоры и расширяем эти возможности. Идут переговоры с Индией, есть также в планах проведение переговоров с Иорданией, рассматриваем ряд африканских государств. В том числе есть мысли относительно Пакистана. Ну вот сегодня основные переговоры ведутся с Индией", - сказал Оверчук.
В конце ноября Индия и ЕАЭС провели первый раунд переговоров о возможном заключении соглашения о зоне свободной торговли. По словам президента РФ Владимира Путина, создание такой ЗСТ способствовало бы наращиванию коммерческих связей Индии и России.
 
Заголовок открываемого материала