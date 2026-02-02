https://1prime.ru/20260202/overchuk-867120423.html
россия
мировая экономика
индия
рф
вьетнам
алексей оверчук
владимир путин
еаэс
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. ЕАЭС ведет переговоры о зоне свободной торговли с Индией, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Он напомнил, что сегодня у ЕАЭС есть соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, Сербией, Ираном. В прошлом году три таких соглашения были также подписаны с Монголией, ОАЭ, Индонезией. "Сегодня наш рынок, к которому наши товаропроизводители имеют доступ, - это порядка 730 миллионов человек. Конечно же, мы ведем переговоры и расширяем эти возможности. Идут переговоры с Индией, есть также в планах проведение переговоров с Иорданией, рассматриваем ряд африканских государств. В том числе есть мысли относительно Пакистана. Ну вот сегодня основные переговоры ведутся с Индией", - сказал Оверчук. В конце ноября Индия и ЕАЭС провели первый раунд переговоров о возможном заключении соглашения о зоне свободной торговли. По словам президента РФ Владимира Путина, создание такой ЗСТ способствовало бы наращиванию коммерческих связей Индии и России.
