Россия и Белоруссия обсуждают запуск системы подтверждения ожидания товаров
2026-02-02T16:15+0300
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Система подтверждения ожидания товаров (СПОТ) в рамках заседания совмина Союзного государства в понедельник не обсуждалась, но с белорусскими коллегами такие консультации ведутся, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. "Мы систему СПОТ сейчас непосредственно в рамках Совмина не рассматривали, но, естественно мы ведем переговоры с белорусскими коллегами и очень интенсивные, они проходят в очень конструктивном ключе", - сказал Оверчук. О планах в течение текущего года запустить механизм подтверждения реальности российского получателя ввозимого из стран ЕАЭС товара и авансовой уплаты НДС по таким товарам (система СПОТ - национальная система подтверждения ожидания товаров) сообщал ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Также будет организован контроль стоимости маркируемых товаров из стран объединения. В пилотном варианте СПОТ должен начать действовать уже с 1 апреля, а в полном объеме - с 1 июля следующего года. Как ранее сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, Минфин России заинтересован в обелении легкой промышленности, в том числе, при импорте товаров из ближнего зарубежья, в частности, стран ЕАЭС. Для запуска системы министерство финансов РФ подготовило законопроекты, их согласование завершится в ближайшие дни, отмечал глава Минэкономразвития Максим Решетников.
