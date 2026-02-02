Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Белоруссия обсуждают запуск системы подтверждения ожидания товаров
Россия и Белоруссия обсуждают запуск системы подтверждения ожидания товаров
Россия и Белоруссия обсуждают запуск системы подтверждения ожидания товаров - 02.02.2026, ПРАЙМ
Россия и Белоруссия обсуждают запуск системы подтверждения ожидания товаров
2026-02-02T16:15+0300
россия
рф
алексей оверчук
александр новак
антон силуанов
минфин рф
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/865003173_0:166:2969:1836_1920x0_80_0_0_75356a08f4cf697e159e4e013471fd5b.jpg
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Система подтверждения ожидания товаров (СПОТ) в рамках заседания совмина Союзного государства в понедельник не обсуждалась, но с белорусскими коллегами такие консультации ведутся, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. "Мы систему СПОТ сейчас непосредственно в рамках Совмина не рассматривали, но, естественно мы ведем переговоры с белорусскими коллегами и очень интенсивные, они проходят в очень конструктивном ключе", - сказал Оверчук. О планах в течение текущего года запустить механизм подтверждения реальности российского получателя ввозимого из стран ЕАЭС товара и авансовой уплаты НДС по таким товарам (система СПОТ - национальная система подтверждения ожидания товаров) сообщал ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Также будет организован контроль стоимости маркируемых товаров из стран объединения. В пилотном варианте СПОТ должен начать действовать уже с 1 апреля, а в полном объеме - с 1 июля следующего года. Как ранее сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, Минфин России заинтересован в обелении легкой промышленности, в том числе, при импорте товаров из ближнего зарубежья, в частности, стран ЕАЭС. Для запуска системы министерство финансов РФ подготовило законопроекты, их согласование завершится в ближайшие дни, отмечал глава Минэкономразвития Максим Решетников.
россия, рф, алексей оверчук, александр новак, антон силуанов, минфин рф, еаэс
РОССИЯ, РФ, Алексей Оверчук, Александр Новак, Антон Силуанов, Минфин РФ, ЕАЭС
16:15 02.02.2026
 
Россия и Белоруссия обсуждают запуск системы подтверждения ожидания товаров

Флаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Система подтверждения ожидания товаров (СПОТ) в рамках заседания совмина Союзного государства в понедельник не обсуждалась, но с белорусскими коллегами такие консультации ведутся, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.
"Мы систему СПОТ сейчас непосредственно в рамках Совмина не рассматривали, но, естественно мы ведем переговоры с белорусскими коллегами и очень интенсивные, они проходят в очень конструктивном ключе", - сказал Оверчук.
О планах в течение текущего года запустить механизм подтверждения реальности российского получателя ввозимого из стран ЕАЭС товара и авансовой уплаты НДС по таким товарам (система СПОТ - национальная система подтверждения ожидания товаров) сообщал ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Также будет организован контроль стоимости маркируемых товаров из стран объединения. В пилотном варианте СПОТ должен начать действовать уже с 1 апреля, а в полном объеме - с 1 июля следующего года.
Как ранее сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, Минфин России заинтересован в обелении легкой промышленности, в том числе, при импорте товаров из ближнего зарубежья, в частности, стран ЕАЭС. Для запуска системы министерство финансов РФ подготовило законопроекты, их согласование завершится в ближайшие дни, отмечал глава Минэкономразвития Максим Решетников.
 
