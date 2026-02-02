Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Они не могут". В США сделали резкое заявление о переговорах Москвы и Киева
Спецоперация на Украине
"Они не могут". В США сделали резкое заявление о переговорах Москвы и Киева
"Они не могут". В США сделали резкое заявление о переговорах Москвы и Киева
2026-02-02T21:36+0300
2026-02-02T21:36+0300
спецоперация на украине
украина
донбасс
европа
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
цру
ес
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский остался практически без союзников, так как вклад Европы в переговоры по урегулированию конфликта на Украине крайне мал, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube-канале Judging Freedom. "ЕС не играет никакой роли в переговорах. Я имею в виду, что их уже несколько месяцев отодвигают на второй план. Этот фактор очень важен. Они показали свою некомпетентность и дали Зеленскому обещания, которые не могут выполнить", — сказал он. По словам бывшего аналитика ЦРУ, глава киевского режима остался "практически один", так как рассчитывать на помощь Европы нет смысла. Мирный процесс по Украине В конце прошлого месяца состоялся первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы с участием американских представителей. На закрытых заседаниях обсуждались нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Вашингтоном. Следующая встреча запланирована на 4-5 февраля. По сведениям зарубежных СМИ, американская инициатива предполагала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание Донбасса и Крыма частью России, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности украинских вооруженных сил в два раза, а также запрет на размещение иностранных войск и дальнобойного оружия на Украине. Встрече в ОАЭ предшествовали переговоры Владимира Путина с делегацией во главе со специальным представителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долговременное урегулирование бессмысленно. Важно условие Москвы — вывод украинских вооруженных сил из Донбасса.
21:36 02.02.2026
 
"Они не могут". В США сделали резкое заявление о переговорах Москвы и Киева

Макговерн: Зеленский остался один, поскольку Евросоюз больше не играет роли в переговорах

© РИА Новости . Константин Чалабов
Национальные флаги Украины и России
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Национальные флаги Украины и России. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Чалабов
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский остался практически без союзников, так как вклад Европы в переговоры по урегулированию конфликта на Украине крайне мал, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube-канале Judging Freedom.
"ЕС не играет никакой роли в переговорах. Я имею в виду, что их уже несколько месяцев отодвигают на второй план. Этот фактор очень важен. Они показали свою некомпетентность и дали Зеленскому обещания, которые не могут выполнить", — сказал он.
По словам бывшего аналитика ЦРУ, глава киевского режима остался "практически один", так как рассчитывать на помощь Европы нет смысла.

Мирный процесс по Украине

В конце прошлого месяца состоялся первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы с участием американских представителей. На закрытых заседаниях обсуждались нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Вашингтоном. Следующая встреча запланирована на 4-5 февраля.
По сведениям зарубежных СМИ, американская инициатива предполагала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание Донбасса и Крыма частью России, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности украинских вооруженных сил в два раза, а также запрет на размещение иностранных войск и дальнобойного оружия на Украине.
Встрече в ОАЭ предшествовали переговоры Владимира Путина с делегацией во главе со специальным представителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долговременное урегулирование бессмысленно. Важно условие Москвы — вывод украинских вооруженных сил из Донбасса.
