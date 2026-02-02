https://1prime.ru/20260202/poezda-867105321.html

В Кировской области организовали резервные пассажирские поезда

2026-02-02T00:54+0300

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Резервные пассажирские поезда организовали в Кировской области, где сошли грузовые вагоны, также назначены поезда на участках Котельнич-Нижний Новгород и Киров-Котлас, сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК). По данным Горьковской железной дороги (ГЖД), в воскресенье произошел сход 21 вагона грузового поезда на перегоне Оричи-Шалегово. Пострадавших нет, на месте идут восстановительные работы, в которых задействованы восстановительные поезда. Причины произошедшего устанавливаются. "Для перевозки пассажиров на участке Нижний Новгород - Москва назначен резервный поезд: №11 Нижний Новгород - Москва отправлением из Нижнего Новгорода в 3.36 мск 2 февраля", - говорится в Telegram-канале компании. Отмечается, что поезд проследует по расписанию и с остановками, предусмотренными для поездов №11 Новый Уренгой - Москва, №91 Северобайкальск-Москва и №31 Киров-Москва. Также для перевозки пассажиров на участке Галич-Москва назначен резервный поезд, который отправляется в 2.30 мск 2 февраля: поезд проследует по расписанию и с остановками, предусмотренными поездом №1 Владивосток-Москва. Кроме того, на участке Котельнич - Нижний Новгород назначен поезд №909 "Ласточка", он проследует по расписанию и с остановками, предусмотренными поездами №11 Новый Уренгой - Москва, №91 Северобайкальск - Москва, №31 Киров-Москва. Также поезд назначен на участке Киров-Котлас. "Поезд проследует по расписанию и с остановками, предусмотренными поездом №290 Нижний Новгород - Котлас", - добавляется в сообщении компании.

