Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кировской области организовали резервные пассажирские поезда - 02.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260202/poezda-867105321.html
В Кировской области организовали резервные пассажирские поезда
В Кировской области организовали резервные пассажирские поезда - 02.02.2026, ПРАЙМ
В Кировской области организовали резервные пассажирские поезда
Резервные пассажирские поезда организовали в Кировской области, где сошли грузовые вагоны, также назначены поезда на участках Котельнич-Нижний Новгород и... | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T00:54+0300
2026-02-02T00:54+0300
бизнес
россия
нижний новгород
москва
новый уренгой
федеральная пассажирская компания
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867105321.jpg?1769982841
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Резервные пассажирские поезда организовали в Кировской области, где сошли грузовые вагоны, также назначены поезда на участках Котельнич-Нижний Новгород и Киров-Котлас, сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК). По данным Горьковской железной дороги (ГЖД), в воскресенье произошел сход 21 вагона грузового поезда на перегоне Оричи-Шалегово. Пострадавших нет, на месте идут восстановительные работы, в которых задействованы восстановительные поезда. Причины произошедшего устанавливаются. "Для перевозки пассажиров на участке Нижний Новгород - Москва назначен резервный поезд: №11 Нижний Новгород - Москва отправлением из Нижнего Новгорода в 3.36 мск 2 февраля", - говорится в Telegram-канале компании. Отмечается, что поезд проследует по расписанию и с остановками, предусмотренными для поездов №11 Новый Уренгой - Москва, №91 Северобайкальск-Москва и №31 Киров-Москва. Также для перевозки пассажиров на участке Галич-Москва назначен резервный поезд, который отправляется в 2.30 мск 2 февраля: поезд проследует по расписанию и с остановками, предусмотренными поездом №1 Владивосток-Москва. Кроме того, на участке Котельнич - Нижний Новгород назначен поезд №909 "Ласточка", он проследует по расписанию и с остановками, предусмотренными поездами №11 Новый Уренгой - Москва, №91 Северобайкальск - Москва, №31 Киров-Москва. Также поезд назначен на участке Киров-Котлас. "Поезд проследует по расписанию и с остановками, предусмотренными поездом №290 Нижний Новгород - Котлас", - добавляется в сообщении компании.
нижний новгород
москва
новый уренгой
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, нижний новгород, москва, новый уренгой, федеральная пассажирская компания
Бизнес, РОССИЯ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, МОСКВА, Новый Уренгой, Федеральная пассажирская компания
00:54 02.02.2026
 
В Кировской области организовали резервные пассажирские поезда

ФПК: в Кировской области организовали резервные пассажирские поезда

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Резервные пассажирские поезда организовали в Кировской области, где сошли грузовые вагоны, также назначены поезда на участках Котельнич-Нижний Новгород и Киров-Котлас, сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК).
По данным Горьковской железной дороги (ГЖД), в воскресенье произошел сход 21 вагона грузового поезда на перегоне Оричи-Шалегово. Пострадавших нет, на месте идут восстановительные работы, в которых задействованы восстановительные поезда. Причины произошедшего устанавливаются.
"Для перевозки пассажиров на участке Нижний Новгород - Москва назначен резервный поезд: №11 Нижний Новгород - Москва отправлением из Нижнего Новгорода в 3.36 мск 2 февраля", - говорится в Telegram-канале компании.
Отмечается, что поезд проследует по расписанию и с остановками, предусмотренными для поездов №11 Новый Уренгой - Москва, №91 Северобайкальск-Москва и №31 Киров-Москва.
Также для перевозки пассажиров на участке Галич-Москва назначен резервный поезд, который отправляется в 2.30 мск 2 февраля: поезд проследует по расписанию и с остановками, предусмотренными поездом №1 Владивосток-Москва.
Кроме того, на участке Котельнич - Нижний Новгород назначен поезд №909 "Ласточка", он проследует по расписанию и с остановками, предусмотренными поездами №11 Новый Уренгой - Москва, №91 Северобайкальск - Москва, №31 Киров-Москва.
Также поезд назначен на участке Киров-Котлас. "Поезд проследует по расписанию и с остановками, предусмотренными поездом №290 Нижний Новгород - Котлас", - добавляется в сообщении компании.
 
БизнесРОССИЯНИЖНИЙ НОВГОРОДМОСКВАНовый УренгойФедеральная пассажирская компания
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала