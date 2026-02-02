https://1prime.ru/20260202/rossija-867107025.html

Россия увеличила экспорт масличных культур на треть

2026-02-02T03:48+0300

экономика

россия

сельское хозяйство

белоруссия

китай

индия

еаэс

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Российский экспорт масличных культур за первые 4 месяца сезона 2025/2026 (сентябрь-декабрь) вырос более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего сезона, до 1,5 миллиона тонн, рассказали РИА Новости аналитики центра OleoScope. "За первые 4 месяца сезона 2025/2026, по оценке аналитиков OleoScope, экспорт масличных культур увеличился на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона и составил 1,5 миллиона тонн", - подсчитали аналитики. Там отметили, что объем вывоза семян подсолнечника за сентябрь-декабрь прошлого года составил 115 тысяч тонн, что на 38% выше уровня экспорта аналогичного периода 2024 года. При этом более 87% семян отправились в страны ЕАЭС. Помимо этого, Россия за тот же период экспортировала 295 тысяч тонн соевых бобов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона объемы увеличились более чем в полтора раза. А основным покупателем стал Китай. По данным аналитиков, вывоз семян рапса составил 390 тысяч тонн, увеличившись на 30% к аналогичному периоду предыдущего года. Почти весь объем был отправлен в Белоруссию. Экспорт семян льна составил 670 тысяч тонн с ростом в 39%. В Китай вывезено 495 тысяч тонн, в Белоруссию - 49 тысяч тонн. Аналитики добавили, что экспорт растительных масел за первые 4 месяца сезона 2025/2026 составил 2,28 миллиона тонн. Из них 1,44 миллиона тонн составили отгрузки подсолнечного масла. У России это масло покупали в основном Индия - 479 тысяч тонн, Турция - 300 тысяч тонн и Белоруссия - 140 тысяч тонн.

2026

