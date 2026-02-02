Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Моди не прокомментировал слова Трампа об отказе Индии от нефти из России - 02.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260202/rossiya-867134440.html
Моди не прокомментировал слова Трампа об отказе Индии от нефти из России
Моди не прокомментировал слова Трампа об отказе Индии от нефти из России - 02.02.2026, ПРАЙМ
Моди не прокомментировал слова Трампа об отказе Индии от нефти из России
Премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом не прокомментировал его утверждения относительно якобы отказа... | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T22:45+0300
2026-02-02T22:45+0300
нефть
индия
сша
рф
дональд трамп
нарендра моди
дмитрий песков
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861233205_0:0:1504:847_1920x0_80_0_0_657110fde86043c7ba14bf100e8add09.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом не прокомментировал его утверждения относительно якобы отказа Нью-Дели от закупок российской нефти. Трамп заявил в понедельник, что Индия якобы согласилась отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США, а также, возможно, начать покупать нефть из Венесуэлы. Лидер США сделал это заявление по итогам телефонного разговора с Моди. Он также объявил, что согласился по просьбе Моди снизить пошлину для Индии с 25% до 18%. В сообщении по итогам разговора Моди подтвердил, что для произведенных в Индии товаров со стороны США будет действовать сниженная скидка и поблагодарил Трампа за это решение. Премьер также отметил, что Индия полностью поддерживает усилия Трампа по установлению мира. Индийские компании покупают нефть в России, исходя из коммерческой целесообразности и ее привлекательной цены, заявил ранее РИА Новости посол Индии в РФ Винай Кумар. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее выражал уверенность, что Индия продолжит линию по обеспечению своих экономических интересов, комментируя перспективу поставок нефти из России в Индию. В августе прошлого года Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти республикой, а также с провалом торговых переговоров. В Индии меры США называют "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер.
https://1prime.ru/20260202/tramp-867134306.html
индия
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861233205_102:0:1419:988_1920x0_80_0_0_f31e8b044203d379aab0b3fb783869f9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, индия, сша, рф, дональд трамп, нарендра моди, дмитрий песков, мировая экономика
Нефть, ИНДИЯ, США, РФ, Дональд Трамп, Нарендра Моди, Дмитрий Песков, Мировая экономика
22:45 02.02.2026
 
Моди не прокомментировал слова Трампа об отказе Индии от нефти из России

Моди не прокомментировал слова Трампа о якобы отказе Индии от нефти из России

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Премьер-министр Индии Нарендра Моди . Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом не прокомментировал его утверждения относительно якобы отказа Нью-Дели от закупок российской нефти.
Трамп заявил в понедельник, что Индия якобы согласилась отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США, а также, возможно, начать покупать нефть из Венесуэлы. Лидер США сделал это заявление по итогам телефонного разговора с Моди. Он также объявил, что согласился по просьбе Моди снизить пошлину для Индии с 25% до 18%.
В сообщении по итогам разговора Моди подтвердил, что для произведенных в Индии товаров со стороны США будет действовать сниженная скидка и поблагодарил Трампа за это решение. Премьер также отметил, что Индия полностью поддерживает усилия Трампа по установлению мира.
Индийские компании покупают нефть в России, исходя из коммерческой целесообразности и ее привлекательной цены, заявил ранее РИА Новости посол Индии в РФ Винай Кумар. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее выражал уверенность, что Индия продолжит линию по обеспечению своих экономических интересов, комментируя перспективу поставок нефти из России в Индию.
В августе прошлого года Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти республикой, а также с провалом торговых переговоров.
В Индии меры США называют "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Моди пообещал нарастить закупки американской продукции, заявил Трамп
Вчера, 22:25
 
НефтьИНДИЯСШАРФДональд ТрампНарендра МодиДмитрий ПесковМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала