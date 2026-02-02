https://1prime.ru/20260202/rossiya-867134440.html

Моди не прокомментировал слова Трампа об отказе Индии от нефти из России

Моди не прокомментировал слова Трампа об отказе Индии от нефти из России - 02.02.2026, ПРАЙМ

Моди не прокомментировал слова Трампа об отказе Индии от нефти из России

Премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом не прокомментировал его утверждения относительно якобы отказа... | 02.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-02T22:45+0300

2026-02-02T22:45+0300

2026-02-02T22:45+0300

нефть

индия

сша

рф

дональд трамп

нарендра моди

дмитрий песков

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861233205_0:0:1504:847_1920x0_80_0_0_657110fde86043c7ba14bf100e8add09.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом не прокомментировал его утверждения относительно якобы отказа Нью-Дели от закупок российской нефти. Трамп заявил в понедельник, что Индия якобы согласилась отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США, а также, возможно, начать покупать нефть из Венесуэлы. Лидер США сделал это заявление по итогам телефонного разговора с Моди. Он также объявил, что согласился по просьбе Моди снизить пошлину для Индии с 25% до 18%. В сообщении по итогам разговора Моди подтвердил, что для произведенных в Индии товаров со стороны США будет действовать сниженная скидка и поблагодарил Трампа за это решение. Премьер также отметил, что Индия полностью поддерживает усилия Трампа по установлению мира. Индийские компании покупают нефть в России, исходя из коммерческой целесообразности и ее привлекательной цены, заявил ранее РИА Новости посол Индии в РФ Винай Кумар. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее выражал уверенность, что Индия продолжит линию по обеспечению своих экономических интересов, комментируя перспективу поставок нефти из России в Индию. В августе прошлого года Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти республикой, а также с провалом торговых переговоров. В Индии меры США называют "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер.

https://1prime.ru/20260202/tramp-867134306.html

индия

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, индия, сша, рф, дональд трамп, нарендра моди, дмитрий песков, мировая экономика