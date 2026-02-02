Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы самые популярные города у россиян для внутреннего туризма - 02.02.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260202/rossiyane-867117024.html
Названы самые популярные города у россиян для внутреннего туризма
Названы самые популярные города у россиян для внутреннего туризма - 02.02.2026, ПРАЙМ
Названы самые популярные города у россиян для внутреннего туризма
Россияне в 2025 году, путешествуя по стране, отправлялись в Москву, Санкт-Петербург и Сочи, следует из исследования "Яндекс Путешествий". | 02.02.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/02/867116889_0:37:701:431_1920x0_80_0_0_0fcdfe8febf94d9a90c961b3bc65513e.jpg
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Россияне в 2025 году, путешествуя по стране, отправлялись в Москву, Санкт-Петербург и Сочи, следует из исследования "Яндекс Путешествий". По оценке компании, общее число бронирований через сервис за год выросло на 36%, причем более 90% из них пришлось на российские регионы. "Внутри страны по спросу лидировали Москва, Санкт-Петербург и южные курорты... Основу спроса формировали бронирования жилья в курортных городах и природных локациях - Краснодарском крае, Республике Крым, Ставрополье, а также в культурных и деловых центрах - Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и Нижегородской области", - говорится в исследовании. Согласно данным компании, в 2025 году в топ-10 вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Геленджик и Ярославль. "Чаще всего россияне бронировали жилье без звезд. Средняя цена за ночь в таких объектах размещения составила 5150 рублей. На втором месте — пятизвездочные отели со средней стоимостью за ночь 5920 рублей", - отмечают эксперты. Среди зарубежных направлений самыми популярными стали Турция (17% от общего числа бронирований), Белоруссия (13%) и Абхазия (7%). "Заметен активный рост спроса на бронирования в Китае после введения безвизового режима: число бронирований выросло на 34% во втором полугодии 2025 года в сравнении с первым", - обратили внимание в сервисе, добавив, что Китай вошел в топ-10 популярных зарубежных направлений у россиян. Как отмечают аналитики "Яндекс Путешествий", вырос спрос на природный отдых, на короткие поездки на 1-3 дня, а также на оздоровительный туризм. Аналитики компании проанализировали обезличенные данные бронирований отелей, апартаментов и другого туристического жилья за 2025 год и сравнили их с показателями с 2024 года.
Названы самые популярные города у россиян для внутреннего туризма

Россияне стали чаще бронировать жилье в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи

© РИА Новости . Алексей НаумовГород Сочи
Город Сочи - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Город Сочи. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Наумов
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Россияне в 2025 году, путешествуя по стране, отправлялись в Москву, Санкт-Петербург и Сочи, следует из исследования "Яндекс Путешествий".
По оценке компании, общее число бронирований через сервис за год выросло на 36%, причем более 90% из них пришлось на российские регионы.
"Внутри страны по спросу лидировали Москва, Санкт-Петербург и южные курорты... Основу спроса формировали бронирования жилья в курортных городах и природных локациях - Краснодарском крае, Республике Крым, Ставрополье, а также в культурных и деловых центрах - Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и Нижегородской области", - говорится в исследовании.
Согласно данным компании, в 2025 году в топ-10 вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Геленджик и Ярославль.
"Чаще всего россияне бронировали жилье без звезд. Средняя цена за ночь в таких объектах размещения составила 5150 рублей. На втором месте — пятизвездочные отели со средней стоимостью за ночь 5920 рублей", - отмечают эксперты.
Среди зарубежных направлений самыми популярными стали Турция (17% от общего числа бронирований), Белоруссия (13%) и Абхазия (7%). "Заметен активный рост спроса на бронирования в Китае после введения безвизового режима: число бронирований выросло на 34% во втором полугодии 2025 года в сравнении с первым", - обратили внимание в сервисе, добавив, что Китай вошел в топ-10 популярных зарубежных направлений у россиян.
Как отмечают аналитики "Яндекс Путешествий", вырос спрос на природный отдых, на короткие поездки на 1-3 дня, а также на оздоровительный туризм.
Аналитики компании проанализировали обезличенные данные бронирований отелей, апартаментов и другого туристического жилья за 2025 год и сравнили их с показателями с 2024 года.
 
