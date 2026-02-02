https://1prime.ru/20260202/rynok-867116357.html
Российский рынок акций в основные торги умеренно снижается
Российский рынок акций в основные торги умеренно снижается - 02.02.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций в основные торги умеренно снижается
Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника умеренно снижается, следует из данных Московской биржи. | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T13:21+0300
2026-02-02T13:21+0300
2026-02-02T13:21+0300
рынок
акции
торги
абу-даби
евгений локтюхов
мосбиржа
русал
эн+ груп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника умеренно снижается, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.53 мск снижался на 0,17%, до 2 777,9 пункта. В частности, дешевеют бумаги "Русала" (-1,5%), "Эн+ груп" (-0,9%), ММК (-1,1%), "Роснефти" (-1%), "Лукойла" (-0,8%). Дорожают бумаги "Позитива" (+2,9%), ВТБ (+2,6%), ЮГК (+4,3%). Пробой на прошлой неделе индексом Мосбиржи зоны сопротивления в районе 2800 пунктов оказался ложным, так что сила данной преграды лишь возросла, рассуждает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "О каком-то прорыве можно будет говорить лишь при закреплении индикатора выше 2820 пунктов", - добавляет он. От индекса Мосбиржи в первой половине недели ожидается переход к волатильной консолидации в диапазоне 2700-2800 пунктов, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Действительно, неспособность выйти из этого диапазона на прошлой неделе и перенос переговоров в Абу-Даби, предположительно, на середину этой формирует навес продаж со стороны краткосрочных игроков. Негатива добавляет и укрепление доллара, провоцирующее распродажи на товарных рынках. Так что сегодня видим риски инерционного отката индекса Мосбиржи в нижнюю половину указанного диапазона. Вместе с тем, пока явного геополитического негатива, способного стать триггером для формирования ощутимой волны снижения, нет", - добавляет он.
абу-даби
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_6f2e2d2ecb178be2ced750d9c86e0351.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, акции, торги, абу-даби, евгений локтюхов, мосбиржа, русал, эн+ груп
Рынок, Акции, Торги, Абу-Даби, Евгений Локтюхов, Мосбиржа, Русал, Эн+ Груп
Российский рынок акций в основные торги умеренно снижается
Рынок акций РФ в основную торговую сессию понедельника умеренно снижается