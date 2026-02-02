Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций в основные торги умеренно снижается - 02.02.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций в основные торги умеренно снижается
Российский рынок акций в основные торги умеренно снижается - 02.02.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций в основные торги умеренно снижается
Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника умеренно снижается, следует из данных Московской биржи. | 02.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника умеренно снижается, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.53 мск снижался на 0,17%, до 2 777,9 пункта. В частности, дешевеют бумаги "Русала" (-1,5%), "Эн+ груп" (-0,9%), ММК (-1,1%), "Роснефти" (-1%), "Лукойла" (-0,8%). Дорожают бумаги "Позитива" (+2,9%), ВТБ (+2,6%), ЮГК (+4,3%). Пробой на прошлой неделе индексом Мосбиржи зоны сопротивления в районе 2800 пунктов оказался ложным, так что сила данной преграды лишь возросла, рассуждает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "О каком-то прорыве можно будет говорить лишь при закреплении индикатора выше 2820 пунктов", - добавляет он. От индекса Мосбиржи в первой половине недели ожидается переход к волатильной консолидации в диапазоне 2700-2800 пунктов, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Действительно, неспособность выйти из этого диапазона на прошлой неделе и перенос переговоров в Абу-Даби, предположительно, на середину этой формирует навес продаж со стороны краткосрочных игроков. Негатива добавляет и укрепление доллара, провоцирующее распродажи на товарных рынках. Так что сегодня видим риски инерционного отката индекса Мосбиржи в нижнюю половину указанного диапазона. Вместе с тем, пока явного геополитического негатива, способного стать триггером для формирования ощутимой волны снижения, нет", - добавляет он.
13:21 02.02.2026
 
Российский рынок акций в основные торги умеренно снижается

Рынок акций РФ в основную торговую сессию понедельника умеренно снижается

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника умеренно снижается, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 12.53 мск снижался на 0,17%, до 2 777,9 пункта.
В частности, дешевеют бумаги "Русала" (-1,5%), "Эн+ груп" (-0,9%), ММК (-1,1%), "Роснефти" (-1%), "Лукойла" (-0,8%). Дорожают бумаги "Позитива" (+2,9%), ВТБ (+2,6%), ЮГК (+4,3%).
Пробой на прошлой неделе индексом Мосбиржи зоны сопротивления в районе 2800 пунктов оказался ложным, так что сила данной преграды лишь возросла, рассуждает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "О каком-то прорыве можно будет говорить лишь при закреплении индикатора выше 2820 пунктов", - добавляет он.
От индекса Мосбиржи в первой половине недели ожидается переход к волатильной консолидации в диапазоне 2700-2800 пунктов, считает Евгений Локтюхов из ПСБ.
"Действительно, неспособность выйти из этого диапазона на прошлой неделе и перенос переговоров в Абу-Даби, предположительно, на середину этой формирует навес продаж со стороны краткосрочных игроков. Негатива добавляет и укрепление доллара, провоцирующее распродажи на товарных рынках. Так что сегодня видим риски инерционного отката индекса Мосбиржи в нижнюю половину указанного диапазона. Вместе с тем, пока явного геополитического негатива, способного стать триггером для формирования ощутимой волны снижения, нет", - добавляет он.
 
