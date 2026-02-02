https://1prime.ru/20260202/sanktsii-867119630.html

Россия и Бразилия отстаивают неприемлемость санкций

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Россия и Бразилия на международной арене отстаивают приоритет формирования многостороннего мира и неприемлемость односторонних санкций, сообщили в правительстве РФ накануне визита премьер-министр РФ Михаила Мишустина в Бразилиа. Мишустин 5 февраля посетит Бразилию и примет участие в заседании двусторонней комиссии высокого уровня по сотрудничеству, а также встретится с президентом страны Лулой да Силвой. "На многосторонних площадках Россия и Бразилия отстаивают приоритет формирования более справедливого полицентричного миропорядка, основанного на нормах и принципах международного права, в особенности суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела и неприемлемости незаконных односторонних ограничительных мер", - говорится в сообщении российского кабмина. Отмечается, что Москва и Бразилиа поддерживают интенсивный диалог, регулярно общаются президенты, укрепляются контакты по линии законодательных органов власти, министерств и ведомств, регионов, общественных организаций и объединений, чему способствовали председательства России и Бразилии в БРИКС в 2024–2025 годах, а также председательство Бразилии в "Группе двадцати" в 2024 году. В кабмине сообщили и об укреплении культурно-гуманитарных связей: активно развиваются образовательные, академические, научные и спортивные обмены, а в прошлом году 25-летие отметил флагманский проект двустороннего сотрудничества в сфере культуры – школа Большого театра в бразильском городе Жоинвилле.

