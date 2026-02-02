Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Бразилия отстаивают неприемлемость санкций - 02.02.2026
Россия и Бразилия отстаивают неприемлемость санкций
Россия и Бразилия отстаивают неприемлемость санкций - 02.02.2026, ПРАЙМ
Россия и Бразилия отстаивают неприемлемость санкций
Россия и Бразилия на международной арене отстаивают приоритет формирования многостороннего мира и неприемлемость односторонних санкций, сообщили в правительстве | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T15:04+0300
2026-02-02T15:05+0300
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Россия и Бразилия на международной арене отстаивают приоритет формирования многостороннего мира и неприемлемость односторонних санкций, сообщили в правительстве РФ накануне визита премьер-министр РФ Михаила Мишустина в Бразилиа. Мишустин 5 февраля посетит Бразилию и примет участие в заседании двусторонней комиссии высокого уровня по сотрудничеству, а также встретится с президентом страны Лулой да Силвой. "На многосторонних площадках Россия и Бразилия отстаивают приоритет формирования более справедливого полицентричного миропорядка, основанного на нормах и принципах международного права, в особенности суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела и неприемлемости незаконных односторонних ограничительных мер", - говорится в сообщении российского кабмина. Отмечается, что Москва и Бразилиа поддерживают интенсивный диалог, регулярно общаются президенты, укрепляются контакты по линии законодательных органов власти, министерств и ведомств, регионов, общественных организаций и объединений, чему способствовали председательства России и Бразилии в БРИКС в 2024–2025 годах, а также председательство Бразилии в "Группе двадцати" в 2024 году. В кабмине сообщили и об укреплении культурно-гуманитарных связей: активно развиваются образовательные, академические, научные и спортивные обмены, а в прошлом году 25-летие отметил флагманский проект двустороннего сотрудничества в сфере культуры – школа Большого театра в бразильском городе Жоинвилле.
россия, мировая экономика, бразилия, рф, москва, михаил мишустин, лула да силва, большой театр
РОССИЯ, Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ, РФ, МОСКВА, Михаил Мишустин, Лула да Силва, Большой театр
15:04 02.02.2026 (обновлено: 15:05 02.02.2026)
 
Россия и Бразилия отстаивают неприемлемость санкций

Россия и Бразилия отстаивают многополярность и неприемлемость санкций

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Россия и Бразилия на международной арене отстаивают приоритет формирования многостороннего мира и неприемлемость односторонних санкций, сообщили в правительстве РФ накануне визита премьер-министр РФ Михаила Мишустина в Бразилиа.
Мишустин 5 февраля посетит Бразилию и примет участие в заседании двусторонней комиссии высокого уровня по сотрудничеству, а также встретится с президентом страны Лулой да Силвой.
"На многосторонних площадках Россия и Бразилия отстаивают приоритет формирования более справедливого полицентричного миропорядка, основанного на нормах и принципах международного права, в особенности суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела и неприемлемости незаконных односторонних ограничительных мер", - говорится в сообщении российского кабмина.
Отмечается, что Москва и Бразилиа поддерживают интенсивный диалог, регулярно общаются президенты, укрепляются контакты по линии законодательных органов власти, министерств и ведомств, регионов, общественных организаций и объединений, чему способствовали председательства России и Бразилии в БРИКС в 2024–2025 годах, а также председательство Бразилии в "Группе двадцати" в 2024 году.
В кабмине сообщили и об укреплении культурно-гуманитарных связей: активно развиваются образовательные, академические, научные и спортивные обмены, а в прошлом году 25-летие отметил флагманский проект двустороннего сотрудничества в сфере культуры – школа Большого театра в бразильском городе Жоинвилле.
 
