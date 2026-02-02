https://1prime.ru/20260202/sledovatel-867109320.html

Следователь вернул блогеру Лерчек изъятые во время обыска ключи

Следователь вернул блогеру Лерчек изъятые во время обыска ключи - 02.02.2026, ПРАЙМ

Следователь вернул блогеру Лерчек изъятые во время обыска ключи

Следователь вернул блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, изъятые во время обыска ключи от автомобиля | 02.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-02T06:59+0300

2026-02-02T06:59+0300

2026-02-02T06:59+0300

бизнес

россия

финансы

оаэ

москва

рф

валерия чекалина (лерчек)

rolls-royce

фнс россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867109320.jpg?1770004752

МОСКВА, 2 фев – ПРАЙМ. Следователь вернул блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, изъятые во время обыска ключи от автомобиля Rolls-Royce Cullinan Black Badge, рассказал РИА Новости ее адвокат Олег Бадма-Халгаев. Во время обыска в подмосковном доме, где проживает Валерия Чекалина с детьми, среди прочего были изъяты ключи от ее автомобиля Rolls-Royce Cullinan Black Badge. "Две пары ключей от Rolls-Royce вернули, в машине было открыто окно и она стала плесневеть, мы объяснили следователю, что, если машина будет в ненадлежащем виде, мы будем предъявлять иск о возмещении ремонта этого автомобиля", – рассказал собеседник агентства. Он пояснил, что машина стояла на хранении у Лерчек, но при изъятии ключей ее попросили открыть окно, поскольку "бывали случаи, когда ключи блокировали и не могли открыть автомобиль". Машина простояла в таком виде почти год. "Незадолго до направления дела в суде ключи были возвращены", добавил адвокат. Кроме того, у Чекалиной были изъяты дорогостоящие ювелирные украшения, о чем она заявляла в ходе заседания в Гагаринском суде Москвы, где слушается дело. Блогер просила вернуть их ей, чтобы продать, поскольку она находится под домашним арестом и не имеет возможности получать доход, однако суд отказал ей. Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем, у которых трое общих детей, находятся под домашним арестом по делу о выводе 251,5 миллиона рублей в ОАЭ. Лерчек ожидает четвертого ребенка, роды намечены на март. Будущий отец тренер по танцам Луис Сквиччиарини опубликовал в соцсетях видео, где пара узнает, что у них будет мальчик. По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ. При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода. В суде были допрошены два эксперта из Федеральной налоговой службы, один из которых заявил, что нарушения валютного законодательства выявлены не были. Дело бывшего партнера Чекалиных Романа Вишняка было выделено в отдельное производство, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Суд приговорил его к 2,5 годам колонии со штрафом 500 тысяч рублей. Процесс по делу Чекалиных продолжится 9 февраля.

оаэ

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, финансы, оаэ, москва, рф, валерия чекалина (лерчек), rolls-royce, фнс россии