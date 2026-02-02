https://1prime.ru/20260202/ssha-867133857.html
Трамп заявил, что Моди якобы согласился отказаться от российской нефти
ВАШИНГТОН, 2 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что премьер Индии Нарендра Моди якобы согласился отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США, а также, возможно, начать поставлять нефть из Венесуэлы. "Он (Моди – ред.) согласился прекратить закупать российскую нефть и начать покупать значительно больше нефти из США и, возможно, Венесуэлы", - написал Трамп в соцсети Truth Social после телефонного разговора между лидерами.
