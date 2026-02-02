Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что Моди якобы согласился отказаться от российской нефти - 02.02.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что Моди якобы согласился отказаться от российской нефти
Трамп заявил, что Моди якобы согласился отказаться от российской нефти - 02.02.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что Моди якобы согласился отказаться от российской нефти
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что премьер Индии Нарендра Моди якобы согласился отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США, а | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T20:20+0300
2026-02-02T22:18+0300
ВАШИНГТОН, 2 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что премьер Индии Нарендра Моди якобы согласился отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США, а также, возможно, начать поставлять нефть из Венесуэлы. "Он (Моди – ред.) согласился прекратить закупать российскую нефть и начать покупать значительно больше нефти из США и, возможно, Венесуэлы", - написал Трамп в соцсети Truth Social после телефонного разговора между лидерами.
20:20 02.02.2026 (обновлено: 22:18 02.02.2026)
 
Трамп заявил, что Моди якобы согласился отказаться от российской нефти

Трамп заявил, что Моди якобы согласился отказаться от нефти из РФ

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Дональд Трамп. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
ВАШИНГТОН, 2 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что премьер Индии Нарендра Моди якобы согласился отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США, а также, возможно, начать поставлять нефть из Венесуэлы.
"Он (Моди – ред.) согласился прекратить закупать российскую нефть и начать покупать значительно больше нефти из США и, возможно, Венесуэлы", - написал Трамп в соцсети Truth Social после телефонного разговора между лидерами.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
США пригласят страны к началу закупки венесуэльской нефти, заявил Трамп
30 января, 20:29
 
