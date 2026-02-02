https://1prime.ru/20260202/ukraina-867107112.html
"Еще одно наступление". Экс- разведчик США раскрыл планы Киева
"Еще одно наступление". Экс- разведчик США раскрыл планы Киева - 02.02.2026, ПРАЙМ
"Еще одно наступление". Экс- разведчик США раскрыл планы Киева
Киев оказывается в невыгодном положении и на передовой, и в дипломатических отношениях, в то время как Россия успешно решает свои задачи, так в эфире... | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T03:49+0300
2026-02-02T03:49+0300
2026-02-02T03:50+0300
спецоперация на украине
украина
киев
сша
скотт риттер
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Киев оказывается в невыгодном положении и на передовой, и в дипломатических отношениях, в то время как Россия успешно решает свои задачи, так в эфире YouTube-канала оценил ситуацию военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер."Россия сейчас находится в таком положении, что даже украинцы говорят: "Еще одно наступление — и все будет кончено". <…> Украина спрашивает у США: "А как же гарантии безопасности?" А Америка им: "Ну, мы поговорим об этом после того, как вы покинете Донбасс". Так что украинцы в проигрыше по всем фронтам. <…> Россия получает то, что хочет", — заявил он.По мнению Риттера, Украину и лично президента Владимира Зеленского в ближайшее время ждет полная катастрофа."Украинцы наконец осознали, с чем им предстоит столкнуться. Зеленскому потребуется время, чтобы смириться с тем, что для него все кончено. И я думаю, что политический крах наступит очень быстро, потому что он — несостоявшийся лидер несостоявшегося государства и у него нет решения. Украинский народ начинает осознавать, что он потерпел крах. <…> Теперь коррупционная машина у всех на виду, и это вызывает гнев. Так что нас ждет политический и социальный коллапс. Экономический и военный уже наступили. Это и есть коллапс Украины", — добавил эксперт.По сообщениям Министерства обороны, российская армия за последние сутки освободила населенные пункты Зеленое в Харьковском регионе и Сухецкое в Донецкой Народной Республике. Украинские войска на всех направлениях СВО потеряли порядка 1085 военных.
https://1prime.ru/20260201/mobilizatsiya-867104419.html
украина
киев
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_2ab093655b7d5b9dd2b24e7a333cb3c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, сша, скотт риттер, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Киев, США, Скотт Риттер, Владимир Зеленский
"Еще одно наступление". Экс- разведчик США раскрыл планы Киева
Аналитик Риттер: Киев проигрывает на поле боя и на дипломатическом фронте
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ.
Киев оказывается в невыгодном положении и на передовой, и в дипломатических отношениях, в то время как Россия успешно решает свои задачи, так в эфире YouTube-канала
оценил ситуацию военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
"Россия сейчас находится в таком положении, что даже украинцы говорят: "Еще одно наступление — и все будет кончено". <…> Украина спрашивает у США: "А как же гарантии безопасности?" А Америка им: "Ну, мы поговорим об этом после того, как вы покинете Донбасс". Так что украинцы в проигрыше по всем фронтам. <…> Россия получает то, что хочет", — заявил он.
По мнению Риттера, Украину и лично президента Владимира Зеленского в ближайшее время ждет полная катастрофа.
"Украинцы наконец осознали, с чем им предстоит столкнуться. Зеленскому потребуется время, чтобы смириться с тем, что для него все кончено. И я думаю, что политический крах наступит очень быстро, потому что он — несостоявшийся лидер несостоявшегося государства и у него нет решения. Украинский народ начинает осознавать, что он потерпел крах. <…> Теперь коррупционная машина у всех на виду, и это вызывает гнев. Так что нас ждет политический и социальный коллапс. Экономический и военный уже наступили. Это и есть коллапс Украины", — добавил эксперт.
По сообщениям Министерства обороны, российская армия за последние сутки освободила населенные пункты Зеленое в Харьковском регионе и Сухецкое в Донецкой Народной Республике. Украинские войска на всех направлениях СВО потеряли порядка 1085 военных.
На Западе потребовали от ЕС реакции на ситуацию на Украине