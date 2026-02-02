https://1prime.ru/20260202/ukraina-867107112.html

"Еще одно наступление". Экс- разведчик США раскрыл планы Киева

"Еще одно наступление". Экс- разведчик США раскрыл планы Киева

МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Киев оказывается в невыгодном положении и на передовой, и в дипломатических отношениях, в то время как Россия успешно решает свои задачи, так в эфире YouTube-канала оценил ситуацию военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер."Россия сейчас находится в таком положении, что даже украинцы говорят: "Еще одно наступление — и все будет кончено". <…> Украина спрашивает у США: "А как же гарантии безопасности?" А Америка им: "Ну, мы поговорим об этом после того, как вы покинете Донбасс". Так что украинцы в проигрыше по всем фронтам. <…> Россия получает то, что хочет", — заявил он.По мнению Риттера, Украину и лично президента Владимира Зеленского в ближайшее время ждет полная катастрофа."Украинцы наконец осознали, с чем им предстоит столкнуться. Зеленскому потребуется время, чтобы смириться с тем, что для него все кончено. И я думаю, что политический крах наступит очень быстро, потому что он — несостоявшийся лидер несостоявшегося государства и у него нет решения. Украинский народ начинает осознавать, что он потерпел крах. <…> Теперь коррупционная машина у всех на виду, и это вызывает гнев. Так что нас ждет политический и социальный коллапс. Экономический и военный уже наступили. Это и есть коллапс Украины", — добавил эксперт.По сообщениям Министерства обороны, российская армия за последние сутки освободила населенные пункты Зеленое в Харьковском регионе и Сухецкое в Донецкой Народной Республике. Украинские войска на всех направлениях СВО потеряли порядка 1085 военных.

