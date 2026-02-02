Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уничтожить их всех": в США выступили с жестким заявлением об Украине - 02.02.2026
Спецоперация на Украине
"Уничтожить их всех": в США выступили с жестким заявлением об Украине
"Уничтожить их всех": в США выступили с жестким заявлением об Украине - 02.02.2026, ПРАЙМ
"Уничтожить их всех": в США выступили с жестким заявлением об Украине
Запад нацелен на то, чтобы поддерживать конфликт до полного уничтожения Украины, стремясь ослабить Россию и вывести ее из Черного моря, заявил американский... | 02.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Запад нацелен на то, чтобы поддерживать конфликт до полного уничтожения Украины, стремясь ослабить Россию и вывести ее из Черного моря, заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в разговоре с британским политиком Джорджем Гэллоуэем в его шоу на YouTube-канале."Наша главная цель помощи украинцам — уничтожить их всех. Именно это стало европейской и британской стратегией. Все это говорит о том, что основания для прекращения этой войны существовали с самого ее начала. Они заключаются в нейтралитете Украины. Прекратите это глупое расширение НАТО, которое изначально было безумием! Какая-то безумная идея &lt;…&gt; вытащить русских из Черного моря. &lt;…&gt; У этого давняя история", — признался ученый.По словам Сакса, разрушительная активность на территории Украины руководствуется группой людей, заинтересованных исключительно в обогащении, среди которых и лидер Украины Владимир Зеленский."Есть люди, получающие деньги от военно-промышленного комплекса США. Они — поджигатели войны. Их окружают идиоты из Европы. &lt;…&gt; А Зеленский состоит в их банде. На мой взгляд, все они преступники", — подытожил Сакс.Россия в последние годы наблюдает за усилением активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои усилия, называя это стратегией сдерживания. Москва неоднократно выражала обеспокоенность ростом присутствия сил блока в Европе. В Министерстве иностранных дел подчеркивали готовность к равноправному диалогу с НАТО, при этом ожидая отказа Запада от милитаризации региона.Ранее помощник президента Николай Патрушев отметил усиленное присутствие НАТО рядом с российскими рубежами в Черном море. Он подчеркнул, что Россия успешно противостоит блоковым усилиям в регионе, сохраняя контроль над морской безопасностью.
"Уничтожить их всех": в США выступили с жестким заявлением об Украине

Профессор Сакс: западный план в отношении Украины предполагает ее уничтожение

МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Запад нацелен на то, чтобы поддерживать конфликт до полного уничтожения Украины, стремясь ослабить Россию и вывести ее из Черного моря, заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в разговоре с британским политиком Джорджем Гэллоуэем в его шоу на YouTube-канале.
"Наша главная цель помощи украинцам — уничтожить их всех. Именно это стало европейской и британской стратегией. Все это говорит о том, что основания для прекращения этой войны существовали с самого ее начала. Они заключаются в нейтралитете Украины. Прекратите это глупое расширение НАТО, которое изначально было безумием! Какая-то безумная идея <…> вытащить русских из Черного моря. <…> У этого давняя история", — признался ученый.
По словам Сакса, разрушительная активность на территории Украины руководствуется группой людей, заинтересованных исключительно в обогащении, среди которых и лидер Украины Владимир Зеленский.
"Есть люди, получающие деньги от военно-промышленного комплекса США. Они — поджигатели войны. Их окружают идиоты из Европы. <…> А Зеленский состоит в их банде. На мой взгляд, все они преступники", — подытожил Сакс.
Россия в последние годы наблюдает за усилением активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои усилия, называя это стратегией сдерживания. Москва неоднократно выражала обеспокоенность ростом присутствия сил блока в Европе. В Министерстве иностранных дел подчеркивали готовность к равноправному диалогу с НАТО, при этом ожидая отказа Запада от милитаризации региона.
Ранее помощник президента Николай Патрушев отметил усиленное присутствие НАТО рядом с российскими рубежами в Черном море. Он подчеркнул, что Россия успешно противостоит блоковым усилиям в регионе, сохраняя контроль над морской безопасностью.
