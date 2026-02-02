https://1prime.ru/20260202/ukraina-867110708.html
"Настоящие рогоносцы": во Франции сделали резкое заявление об Украине
"Настоящие рогоносцы": во Франции сделали резкое заявление об Украине - 02.02.2026, ПРАЙМ
"Настоящие рогоносцы": во Франции сделали резкое заявление об Украине
Европа не планирует размещать свои военные силы для защиты границ Украины после завершения кризиса, а по итогам украинских событий именно Европа оказалась в... | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T07:33+0300
2026-02-02T07:33+0300
2026-02-02T07:34+0300
спецоперация на украине
владимир путин
европа
мировая экономика
франция
украина
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Европа не планирует размещать свои военные силы для защиты границ Украины после завершения кризиса, а по итогам украинских событий именно Европа оказалась в наибольшем проигрыше, заявил бывший госсекретарь при президенте Франции Пьер Лелуш в эфире телеканала TVL."Послевоенный период будет очень нестабильным, ведь многие люди будут удручены территориальным разделением, особенно на украинской стороне. Я не знаю, кто будет охранять эту границу, но это точно будут не европейские войска", — отметил политик.Лелуш также отметил в интервью, что вовлечение Европы в украинский конфликт выявило отсутствие стратегического мышления у западных лидеров. Таким образом, Европа, по сути, оказалась на грани войны с Россией из-за слепого следования за решениями администрации в Вашингтоне."Но настоящие рогоносцы здесь — европейцы. Мы слепо последовали за Байденом в эту войну, еще когда Россия даже не объявила о своем участии, во имя благих намерений и высоких принципов. <…> Когда идешь на войну, лучше знать, как из нее выйти. <…> Но это безумие! Ни немцы, ни кто-либо другой не хотят воевать с Россией", — подытожил Лелуш.Ранее Владимир Путин утверждал, что западные лидеры часто манипулируют мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание своих граждан от внутренних проблем. Президент отметил, что знающие люди осознают, что это лишь вымысел.
https://1prime.ru/20260202/peregovory-867110044.html
https://1prime.ru/20260202/ukraina-867110540.html
европа
франция
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2237cf0702d06c6d9c1f587faf2ebd46.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, европа, мировая экономика, франция, украина, общество
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, ЕВРОПА, Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, Общество
"Настоящие рогоносцы": во Франции сделали резкое заявление об Украине
Экс-госсекретарь Лелуш: Европа оказалась в полном проигрыше в украинском кризисе