"Настоящие рогоносцы": во Франции сделали резкое заявление об Украине - 02.02.2026
Спецоперация на Украине
"Настоящие рогоносцы": во Франции сделали резкое заявление об Украине
Европа не планирует размещать свои военные силы для защиты границ Украины после завершения кризиса, а по итогам украинских событий именно Европа оказалась в... | 02.02.2026
2026-02-02T07:33+0300
2026-02-02T07:34+0300
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Европа не планирует размещать свои военные силы для защиты границ Украины после завершения кризиса, а по итогам украинских событий именно Европа оказалась в наибольшем проигрыше, заявил бывший госсекретарь при президенте Франции Пьер Лелуш в эфире телеканала TVL."Послевоенный период будет очень нестабильным, ведь многие люди будут удручены территориальным разделением, особенно на украинской стороне. Я не знаю, кто будет охранять эту границу, но это точно будут не европейские войска", — отметил политик.Лелуш также отметил в интервью, что вовлечение Европы в украинский конфликт выявило отсутствие стратегического мышления у западных лидеров. Таким образом, Европа, по сути, оказалась на грани войны с Россией из-за слепого следования за решениями администрации в Вашингтоне."Но настоящие рогоносцы здесь — европейцы. Мы слепо последовали за Байденом в эту войну, еще когда Россия даже не объявила о своем участии, во имя благих намерений и высоких принципов. &lt;…&gt; Когда идешь на войну, лучше знать, как из нее выйти. &lt;…&gt; Но это безумие! Ни немцы, ни кто-либо другой не хотят воевать с Россией", — подытожил Лелуш.Ранее Владимир Путин утверждал, что западные лидеры часто манипулируют мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание своих граждан от внутренних проблем. Президент отметил, что знающие люди осознают, что это лишь вымысел.
07:33 02.02.2026 (обновлено: 07:34 02.02.2026)
 
"Настоящие рогоносцы": во Франции сделали резкое заявление об Украине

Экс-госсекретарь Лелуш: Европа оказалась в полном проигрыше в украинском кризисе

Флаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Европа не планирует размещать свои военные силы для защиты границ Украины после завершения кризиса, а по итогам украинских событий именно Европа оказалась в наибольшем проигрыше, заявил бывший госсекретарь при президенте Франции Пьер Лелуш в эфире телеканала TVL.
"Послевоенный период будет очень нестабильным, ведь многие люди будут удручены территориальным разделением, особенно на украинской стороне. Я не знаю, кто будет охранять эту границу, но это точно будут не европейские войска", — отметил политик.
Лелуш также отметил в интервью, что вовлечение Европы в украинский конфликт выявило отсутствие стратегического мышления у западных лидеров. Таким образом, Европа, по сути, оказалась на грани войны с Россией из-за слепого следования за решениями администрации в Вашингтоне.
"Но настоящие рогоносцы здесь — европейцы. Мы слепо последовали за Байденом в эту войну, еще когда Россия даже не объявила о своем участии, во имя благих намерений и высоких принципов. <…> Когда идешь на войну, лучше знать, как из нее выйти. <…> Но это безумие! Ни немцы, ни кто-либо другой не хотят воевать с Россией", — подытожил Лелуш.
Ранее Владимир Путин утверждал, что западные лидеры часто манипулируют мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание своих граждан от внутренних проблем. Президент отметил, что знающие люди осознают, что это лишь вымысел.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
