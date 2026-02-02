https://1prime.ru/20260202/ukraina-867132008.html
"Это правда". На Западе резко высказались о репарациях Украине от России
"Это правда". На Западе резко высказались о репарациях Украине от России - 02.02.2026, ПРАЙМ
"Это правда". На Западе резко высказались о репарациях Украине от России
Вера европейцев в то, что Россия выплатит Украине репарации, по сути является самообманом, отметил ирландский экономист Филип Пилкингтон в соцсети X.
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Вера европейцев в то, что Россия выплатит Украине репарации, по сути является самообманом, отметил ирландский экономист Филип Пилкингтон в соцсети X. "Это правда. Многие в Европе искренне верят, что якобы побежденная в будущем Россия оплатит восстановление Украины. Именно поэтому они даже не могут представить, что произойдет, когда Россия выиграет в конфликте. Они сильно заблуждаются", — написал он.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейцев вводят в заблуждение обещаниями о том, что ссуды Киеву оплатят за счет российских средств.Европейская комиссия настойчиво пыталась согласовать с странами ЕС использование российских суверенных активов для помощи Киеву. Обсуждался кредит в размере от 185 миллиардов до 210 миллиардов евро, который Украина как бы должна будет вернуть после завершения конфликта, при условии "выплаты ей Москвой материального ущерба".Между тем, Министерство иностранных дел России заявило, что такие идеи оторваны от реальности, Европейский союз давно занимается воровством.
"Это правда". На Западе резко высказались о репарациях Украине от России
