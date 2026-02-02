Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это правда". На Западе резко высказались о репарациях Украине от России - 02.02.2026
Спецоперация на Украине
"Это правда". На Западе резко высказались о репарациях Украине от России
"Это правда". На Западе резко высказались о репарациях Украине от России - 02.02.2026, ПРАЙМ
"Это правда". На Западе резко высказались о репарациях Украине от России
Вера европейцев в то, что Россия выплатит Украине репарации, по сути является самообманом, отметил ирландский экономист Филип Пилкингтон в соцсети X. | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T21:17+0300
2026-02-02T21:17+0300
спецоперация на украине
украина
киев
запад
виктор орбан
ес
мид рф
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Вера европейцев в то, что Россия выплатит Украине репарации, по сути является самообманом, отметил ирландский экономист Филип Пилкингтон в соцсети X. "Это правда. Многие в Европе искренне верят, что якобы побежденная в будущем Россия оплатит восстановление Украины. Именно поэтому они даже не могут представить, что произойдет, когда Россия выиграет в конфликте. Они сильно заблуждаются", — написал он.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейцев вводят в заблуждение обещаниями о том, что ссуды Киеву оплатят за счет российских средств.Европейская комиссия настойчиво пыталась согласовать с странами ЕС использование российских суверенных активов для помощи Киеву. Обсуждался кредит в размере от 185 миллиардов до 210 миллиардов евро, который Украина как бы должна будет вернуть после завершения конфликта, при условии "выплаты ей Москвой материального ущерба".Между тем, Министерство иностранных дел России заявило, что такие идеи оторваны от реальности, Европейский союз давно занимается воровством.
украина
киев
запад
украина, киев, запад, виктор орбан, ес, мид рф
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Киев, ЗАПАД, Виктор Орбан, ЕС, МИД РФ
21:17 02.02.2026
 
"Это правда". На Западе резко высказались о репарациях Украине от России

Пилкингтон назвал идею Европы о выплате Киеву репараций от Москвы заблуждением

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкНациональные флаги Украины и России
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Национальные флаги Украины и России. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Чалабов
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Вера европейцев в то, что Россия выплатит Украине репарации, по сути является самообманом, отметил ирландский экономист Филип Пилкингтон в соцсети X.
"Это правда. Многие в Европе искренне верят, что якобы побежденная в будущем Россия оплатит восстановление Украины. Именно поэтому они даже не могут представить, что произойдет, когда Россия выиграет в конфликте. Они сильно заблуждаются", — написал он.
Каска - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление о России
25 января, 20:47
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейцев вводят в заблуждение обещаниями о том, что ссуды Киеву оплатят за счет российских средств.
Европейская комиссия настойчиво пыталась согласовать с странами ЕС использование российских суверенных активов для помощи Киеву. Обсуждался кредит в размере от 185 миллиардов до 210 миллиардов евро, который Украина как бы должна будет вернуть после завершения конфликта, при условии "выплаты ей Москвой материального ущерба".
Между тем, Министерство иностранных дел России заявило, что такие идеи оторваны от реальности, Европейский союз давно занимается воровством.
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
"Вели себя плохо". В США высказались о переговорах России и Украины
26 января, 22:43
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАКиевЗАПАДВиктор ОрбанЕСМИД РФ
 
 
