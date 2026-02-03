https://1prime.ru/20260203/analitik-867139338.html

Аналитик не думает, что Индия отказалась от российской нефти

Аналитик не думает, что Индия отказалась от российской нефти - 03.02.2026, ПРАЙМ

Аналитик не думает, что Индия отказалась от российской нефти

Сложно поверить, что Индия в рамках торговой сделки с США отказалась от закупок российской нефти, заявил американский аналитик Майкл Кугельман. | 03.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-03T07:11+0300

2026-02-03T07:11+0300

2026-02-03T07:42+0300

нефть

энергетика

россия

индия

сша

вашингтон

дональд трамп

нарендра моди

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867139338.jpg?1770093743

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 фев – ПРАЙМ. Сложно поверить, что Индия в рамках торговой сделки с США отказалась от закупок российской нефти, заявил американский аналитик Майкл Кугельман. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о торговой сделке с Индией, в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. Новый тариф станет самым низким среди всех стран Индийского субконтинента. Вместе с тем, заявления по поводу сделки со стороны Вашингтона и Дели заметно отличаются. Трамп заявил, что Индия, якобы, согласилась сократить закупки российской нефти. В сообщениях со стороны Дели этот пункт не подчеркивается, в частности премьер Индии Нарендра Моди подтвердил, что для произведенных в Индии товаров со стороны США будет действовать сниженная скидка и поблагодарил Трампа за это решение. Моди также отметил, что Индия полностью поддерживает усилия Трампа по установлению мира. "На самом деле мы не знаем многих ключевых аспектов этой сделки. Я имею в виду, что президент Трамп заявил, что Индия, по сути, решила прекратить многие действия, что, честно говоря, звучит несколько неправдоподобно. Мне трудно представить, что Индия просто прекратит импорт российской нефти", - заявил Кугельман агентству Ani. Он отметил, что в последние месяцы наблюдалось снижение импорта Индией российской нефти, особенно после введения новых санкций США против России в конце ноября. "Неудивительно, что Трамп сказал, что Индия будет импортировать больше американских товаров. Но есть ряд других ключевых вопросов, которые нам пока неизвестны. Мы не знаем, согласилась ли Индия открыть доступ к политически чувствительным секторам, таким как сельскохозяйственный сектор. Это остается неясным. И я думаю, один из самых больших вопросов сейчас - что будет с 25-процентной пошлиной, которую США ввели в отношении Индии за импорт российской нефти?" - сказал он. Трамп 27 августа 2025 года ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Соединенных Штатов. В республике называли меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивали готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса.

индия

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, индия, сша, вашингтон, дональд трамп, нарендра моди