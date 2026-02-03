Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В АТОР рассказали о замене для россиян отмененных Китаем рейсов в Японию - 03.02.2026
В АТОР рассказали о замене для россиян отмененных Китаем рейсов в Японию
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Российские туристы сталкиваются с отменой рейсов китайскими авиакомпаниями в Японию, но эта проблема решается оперативно за счет замены рейсов, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян. На фоне охлаждения в отношениях Пекина и Токио авиакомпании КНР с конца прошлого года корректируют полетную программу в Японию, отменяя, либо перенося рейсы. "Проблема есть, но обычно оперативно решается заменой рейса", - сказал Мурадян. По его словам, альтернатива китайским авиаперевозчикам есть, но билеты стоят значительно дороже. Мурадян также успокоил тех россиян, которые столкнулись с отменой рейса, когда документы на визу уже находятся на рассмотрении в консульстве. По его словам, на выдачу визы этот факт никак не повлияет. Токио и Пекин переживают сейчас период охлаждения в отношениях после высказываний премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что непредвиденная ситуация вокруг Тайваня, "если она будет сопровождаться использованием военных кораблей и военной силы, как ни посмотри, то это можно будет расценивать как экзистенциальный кризис". Данное высказывание вызвало резкую критику не только со стороны Китая, но и со стороны японских оппозиционных партий. На фоне дипломатического скандала в Китае начали массово отменять концерты японских звезд и премьеры кинопоказов, а граждан призвали избегать поездок в Японию.
Экономика, Бизнес, Туризм, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, КИТАЙ, Пекин, АТОР
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Российские туристы сталкиваются с отменой рейсов китайскими авиакомпаниями в Японию, но эта проблема решается оперативно за счет замены рейсов, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян.
На фоне охлаждения в отношениях Пекина и Токио авиакомпании КНР с конца прошлого года корректируют полетную программу в Японию, отменяя, либо перенося рейсы.
"Проблема есть, но обычно оперативно решается заменой рейса", - сказал Мурадян.
По его словам, альтернатива китайским авиаперевозчикам есть, но билеты стоят значительно дороже.
Мурадян также успокоил тех россиян, которые столкнулись с отменой рейса, когда документы на визу уже находятся на рассмотрении в консульстве. По его словам, на выдачу визы этот факт никак не повлияет.
Токио и Пекин переживают сейчас период охлаждения в отношениях после высказываний премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что непредвиденная ситуация вокруг Тайваня, "если она будет сопровождаться использованием военных кораблей и военной силы, как ни посмотри, то это можно будет расценивать как экзистенциальный кризис".
Данное высказывание вызвало резкую критику не только со стороны Китая, но и со стороны японских оппозиционных партий. На фоне дипломатического скандала в Китае начали массово отменять концерты японских звезд и премьеры кинопоказов, а граждан призвали избегать поездок в Японию.
Рекордное число россиян посетило Хайнань в 2025 году
