"Автотор" ведет переговоры о поставках автокомпонентов "АвтоВАЗу"

Калининградский "Автотор" ведет переговоры о поставках автокомпонентов собственного производства "АвтоВАЗу" и АГР, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. | 03.02.2026, ПРАЙМ

КАЛИНИНГРАД, 30 янв - ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" ведет переговоры о поставках автокомпонентов собственного производства "АвтоВАЗу" и АГР, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Хочу поблагодарить всех вас (компанию "Автотор" - ред.) за то, что не только развиваете собственное производство, но и целитесь на то, чтобы осуществлять поставки и другим заводам", - сказал Алиханов. "Ведутся переговоры с "АвтоВАЗом", с коллегами из компании АГР, которые сотрудничают с иностранными автопроизводителями. Уверен, что это будет надежной опорой для развития автокластера", - добавил министр. В пятницу в Калининграде состоялся запуск первой очереди кластера автокомпонентов "Автотора", включающей в себя 7 заводов.

