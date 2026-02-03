"Автотор" ведет переговоры о поставках автокомпонентов "АвтоВАЗу"

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-02-03T19:37+0300
2026-02-03T19:37+0300
19:37 03.02.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанк"Автотор"
"Автотор". Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Зарембо
КАЛИНИНГРАД, 30 янв - ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" ведет переговоры о поставках автокомпонентов собственного производства "АвтоВАЗу" и АГР, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Хочу поблагодарить всех вас (компанию "Автотор" - ред.) за то, что не только развиваете собственное производство, но и целитесь на то, чтобы осуществлять поставки и другим заводам", - сказал Алиханов.
"Ведутся переговоры с "АвтоВАЗом", с коллегами из компании АГР, которые сотрудничают с иностранными автопроизводителями. Уверен, что это будет надежной опорой для развития автокластера", - добавил министр.
В пятницу в Калининграде состоялся запуск первой очереди кластера автокомпонентов "Автотора", включающей в себя 7 заводов.
Lada Aura - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Aura 2026 модельного года
29 января, 10:25
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯПромышленностьРФКАЛИНИНГРАДАнтон АлихановАвтоторАвтоВАЗАГРАвто
 
 
