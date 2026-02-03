Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи АТР растут после публикации решений ЦБ Австралии - 03.02.2026, ПРАЙМ
Биржи АТР растут после публикации решений ЦБ Австралии
Биржи АТР растут после публикации решений ЦБ Австралии - 03.02.2026, ПРАЙМ
Биржи АТР растут после публикации решений ЦБ Австралии
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром поднимаются после публикаций решений Центрального банка Австралии,... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T07:59+0300
2026-02-03T07:59+0300
рынок
торги
индексы
австралия
азиатско-тихоокеанский регион
центральные банки
центральный банк
shenzhen composite
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром поднимаются после публикаций решений Центрального банка Австралии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.31 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite рос на 0,38% - до 4 031,07 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,25%, до 2 648,04 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,22%, до 26 834 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,89%, до 8 856,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 3,87%, до 54 691 пунктов, южнокорейский KOSPI - на 5,45%, до 5 219,55 пункта. Во вторник инвесторы оценивают решения Центрального банка Австралии. Регулятор повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов, с 3,6% до 3,85%, что совпало с прогнозом аналитиков. Как отмечается в релизе регулятора, несмотря на то что инфляция в стране значительно замедлилась со своего пикового значения в 2022 году, тем не менее во второй половине 2025 года она существенно ускорилась. Центробанк полагает, что инфляция может оставаться выше целевого уровня в течение некоторого времени. "Центральный банк Австралии выбрал более агрессивный подход к сдерживанию инфляции. Это является сильным сигналом для домохозяйств и предприятий к сдерживанию расходов в условиях ограниченности предложения", - цитирует агентство Блумберг главного экономиста KPMG Брендана Ринна (Brendan Rynne).
австралия
азиатско-тихоокеанский регион
рынок, торги, индексы, австралия, азиатско-тихоокеанский регион, центральные банки, центральный банк, shenzhen composite
Рынок, Торги, Индексы, АВСТРАЛИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, центральные банки, Центральный банк, Shenzhen Composite
07:59 03.02.2026
 
Биржи АТР растут после публикации решений ЦБ Австралии

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром поднимаются после публикаций решений Центрального банка Австралии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.31 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite рос на 0,38% - до 4 031,07 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,25%, до 2 648,04 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,22%, до 26 834 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,89%, до 8 856,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 3,87%, до 54 691 пунктов, южнокорейский KOSPI - на 5,45%, до 5 219,55 пункта.
Во вторник инвесторы оценивают решения Центрального банка Австралии. Регулятор повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов, с 3,6% до 3,85%, что совпало с прогнозом аналитиков.
Как отмечается в релизе регулятора, несмотря на то что инфляция в стране значительно замедлилась со своего пикового значения в 2022 году, тем не менее во второй половине 2025 года она существенно ускорилась. Центробанк полагает, что инфляция может оставаться выше целевого уровня в течение некоторого времени.
"Центральный банк Австралии выбрал более агрессивный подход к сдерживанию инфляции. Это является сильным сигналом для домохозяйств и предприятий к сдерживанию расходов в условиях ограниченности предложения", - цитирует агентство Блумберг главного экономиста KPMG Брендана Ринна (Brendan Rynne).
 
РынокТоргиИндексыАВСТРАЛИЯАзиатско-Тихоокеанский регионцентральные банкиЦентральный банкShenzhen Composite
 
 
