Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, какая цена на нефть будет в 2026 году - 03.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260203/ekspert-867138687.html
Эксперт рассказал, какая цена на нефть будет в 2026 году
Эксперт рассказал, какая цена на нефть будет в 2026 году - 03.02.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, какая цена на нефть будет в 2026 году
Мировая цена на нефть будет колебаться в районе 60-70 долларов за баррель в 2026 году, рассказал в интервью РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T06:28+0300
2026-02-03T06:28+0300
энергетика
нефть
экономика
сша
иран
ормузский пролив
ран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867138687.jpg?1770089332
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Мировая цена на нефть будет колебаться в районе 60-70 долларов за баррель в 2026 году, рассказал в интервью РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин. По его словам, с одной стороны предложение на нефтяном рынке растет, в том числе за счет того, что некоторые страны накапливают запасы, одновременно с этим растет добыча нефти. Однако сложно сказать, будет ли растит спрос - это большой вопрос. Возможно, негативные последствия от внешнеторговой политики США проявятся в текущем году. "По моему прогнозу, мировая цена на нефть будет колебаться в районе 60-70 долларов за баррель. Хотя прогнозирование цен на нефть - это одна из самых неблагодарных задач для ученого. В случае же негативных шоков со стороны спроса или существенного наращивания добычи нефти цена может упасть и ниже 60 долларов за баррель", - отметил Головнин. Он добавил, что возможны варианты роста цены, которые могут быть связаны с геополитическими потрясениями. "По крайней мере, мы уже видели такой краткосрочный эффект сейчас от венесуэльской операции США. Но мы знаем, что неопределенность сохраняется в отношении Ирана. Соответственно, если там будет перекрыт, например, Ормузский пролив, это будет очень серьезным нарушением мировых поставок", - подчеркнул глава ИЭ РАН.
сша
иран
ормузский пролив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, иран, ормузский пролив, ран
Энергетика, Нефть, Экономика, США, ИРАН, Ормузский пролив, РАН
06:28 03.02.2026
 
Эксперт рассказал, какая цена на нефть будет в 2026 году

Эксперт Головнин: цена на нефть в 2026 году может упасть ниже 60 долларов за баррель

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Мировая цена на нефть будет колебаться в районе 60-70 долларов за баррель в 2026 году, рассказал в интервью РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин.
По его словам, с одной стороны предложение на нефтяном рынке растет, в том числе за счет того, что некоторые страны накапливают запасы, одновременно с этим растет добыча нефти. Однако сложно сказать, будет ли растит спрос - это большой вопрос. Возможно, негативные последствия от внешнеторговой политики США проявятся в текущем году.
"По моему прогнозу, мировая цена на нефть будет колебаться в районе 60-70 долларов за баррель. Хотя прогнозирование цен на нефть - это одна из самых неблагодарных задач для ученого. В случае же негативных шоков со стороны спроса или существенного наращивания добычи нефти цена может упасть и ниже 60 долларов за баррель", - отметил Головнин.
Он добавил, что возможны варианты роста цены, которые могут быть связаны с геополитическими потрясениями.
"По крайней мере, мы уже видели такой краткосрочный эффект сейчас от венесуэльской операции США. Но мы знаем, что неопределенность сохраняется в отношении Ирана. Соответственно, если там будет перекрыт, например, Ормузский пролив, это будет очень серьезным нарушением мировых поставок", - подчеркнул глава ИЭ РАН.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьСШАИРАНОрмузский проливРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала