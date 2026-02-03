https://1prime.ru/20260203/ekspert-867138687.html

Эксперт рассказал, какая цена на нефть будет в 2026 году

2026-02-03T06:28+0300

энергетика

нефть

экономика

сша

иран

ормузский пролив

ран

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Мировая цена на нефть будет колебаться в районе 60-70 долларов за баррель в 2026 году, рассказал в интервью РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин. По его словам, с одной стороны предложение на нефтяном рынке растет, в том числе за счет того, что некоторые страны накапливают запасы, одновременно с этим растет добыча нефти. Однако сложно сказать, будет ли растит спрос - это большой вопрос. Возможно, негативные последствия от внешнеторговой политики США проявятся в текущем году. "По моему прогнозу, мировая цена на нефть будет колебаться в районе 60-70 долларов за баррель. Хотя прогнозирование цен на нефть - это одна из самых неблагодарных задач для ученого. В случае же негативных шоков со стороны спроса или существенного наращивания добычи нефти цена может упасть и ниже 60 долларов за баррель", - отметил Головнин. Он добавил, что возможны варианты роста цены, которые могут быть связаны с геополитическими потрясениями. "По крайней мере, мы уже видели такой краткосрочный эффект сейчас от венесуэльской операции США. Но мы знаем, что неопределенность сохраняется в отношении Ирана. Соответственно, если там будет перекрыт, например, Ормузский пролив, это будет очень серьезным нарушением мировых поставок", - подчеркнул глава ИЭ РАН.

нефть, сша, иран, ормузский пролив, ран