Эксперт оценил перспективы торговой сделки Индии с США

Эксперт оценил перспективы торговой сделки Индии с США

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 фев - ПРАЙМ. Торговая сделка с США позволит Индии сохранить тысячи рабочих мест, заявил президент индийского аналитического центра Imagindia Institute Робиндер Сачдев. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о торговой сделке с Индией, в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. Новый тариф станет самым низким среди всех стран Индийского субконтинента. Вместе с тем, заявления по поводу сделки со стороны Вашингтона и Дели заметно отличаются. Трамп заявил, что Индия, якобы, согласилась сократить закупки российской нефти. В сообщениях со стороны Дели этот пункт не подчеркивается, в частности премьер Индии Нарендра Моди подтвердил, что для произведенных в Индии товаров со стороны США будет действовать сниженная скидка и поблагодарил Трампа за это решение. Моди также отметил, что Индия полностью поддерживает усилия Трампа по установлению мира. "Новость о снижении тарифов на индийские товары до 18% - это, безусловно, хорошая новость для индийской экономики. Это хорошая новость для рынка труда в Индии, потому что каждый 1% тарифов в Америке означает потерю около 1 миллиарда долларов наших экспортных доходов, а потеря 1 миллиарда долларов экспорта эквивалентна потере более 100 тысяч рабочих мест", - сказал он изданию Ani. Он отметил, что, если бы введенные ранее США в отношении Индии повышенные до 50% торговые тарифы сохранялись в течение года, это означало бы потерю Индией около 50 миллиардов долларов экспорта в Америку и около 5 миллионов рабочих мест. "Поэтому, в целом, это соглашение, о котором было объявлено, является, на мой взгляд, хорошей новостью для экономики Индии, для многих индийских семей, а также обеспечивает предсказуемость и стабильность в наших для развития торговых и стратегических отношений Индии с США", - сказал он.

