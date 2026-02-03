https://1prime.ru/20260203/ekspert-867139908.html
Эксперт оценил перспективы торговой сделки Индии с США
Эксперт оценил перспективы торговой сделки Индии с США - 03.02.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил перспективы торговой сделки Индии с США
Торговая сделка с США позволит Индии сохранить тысячи рабочих мест, заявил президент индийского аналитического центра Imagindia Institute Робиндер Сачдев. | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T07:23+0300
2026-02-03T07:23+0300
2026-02-03T07:42+0300
мировая экономика
экономика
нефть
индия
сша
вашингтон
дональд трамп
нарендра моди
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867139908.jpg?1770093771
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 фев - ПРАЙМ. Торговая сделка с США позволит Индии сохранить тысячи рабочих мест, заявил президент индийского аналитического центра Imagindia Institute Робиндер Сачдев. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о торговой сделке с Индией, в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. Новый тариф станет самым низким среди всех стран Индийского субконтинента. Вместе с тем, заявления по поводу сделки со стороны Вашингтона и Дели заметно отличаются. Трамп заявил, что Индия, якобы, согласилась сократить закупки российской нефти. В сообщениях со стороны Дели этот пункт не подчеркивается, в частности премьер Индии Нарендра Моди подтвердил, что для произведенных в Индии товаров со стороны США будет действовать сниженная скидка и поблагодарил Трампа за это решение. Моди также отметил, что Индия полностью поддерживает усилия Трампа по установлению мира. "Новость о снижении тарифов на индийские товары до 18% - это, безусловно, хорошая новость для индийской экономики. Это хорошая новость для рынка труда в Индии, потому что каждый 1% тарифов в Америке означает потерю около 1 миллиарда долларов наших экспортных доходов, а потеря 1 миллиарда долларов экспорта эквивалентна потере более 100 тысяч рабочих мест", - сказал он изданию Ani. Он отметил, что, если бы введенные ранее США в отношении Индии повышенные до 50% торговые тарифы сохранялись в течение года, это означало бы потерю Индией около 50 миллиардов долларов экспорта в Америку и около 5 миллионов рабочих мест. "Поэтому, в целом, это соглашение, о котором было объявлено, является, на мой взгляд, хорошей новостью для экономики Индии, для многих индийских семей, а также обеспечивает предсказуемость и стабильность в наших для развития торговых и стратегических отношений Индии с США", - сказал он.
индия
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, нефть, индия, сша, вашингтон, дональд трамп, нарендра моди
Мировая экономика, Экономика, Нефть, ИНДИЯ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Нарендра Моди
Эксперт оценил перспективы торговой сделки Индии с США
Эксперт Сачдев: торговая сделка с США позволит Индии сохранить тысячи рабочих мест
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 фев - ПРАЙМ. Торговая сделка с США позволит Индии сохранить тысячи рабочих мест, заявил президент индийского аналитического центра Imagindia Institute Робиндер Сачдев.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о торговой сделке с Индией, в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. Новый тариф станет самым низким среди всех стран Индийского субконтинента.
Вместе с тем, заявления по поводу сделки со стороны Вашингтона и Дели заметно отличаются. Трамп заявил, что Индия, якобы, согласилась сократить закупки российской нефти. В сообщениях со стороны Дели этот пункт не подчеркивается, в частности премьер Индии Нарендра Моди подтвердил, что для произведенных в Индии товаров со стороны США будет действовать сниженная скидка и поблагодарил Трампа за это решение. Моди также отметил, что Индия полностью поддерживает усилия Трампа по установлению мира.
"Новость о снижении тарифов на индийские товары до 18% - это, безусловно, хорошая новость для индийской экономики. Это хорошая новость для рынка труда в Индии, потому что каждый 1% тарифов в Америке означает потерю около 1 миллиарда долларов наших экспортных доходов, а потеря 1 миллиарда долларов экспорта эквивалентна потере более 100 тысяч рабочих мест", - сказал он изданию Ani.
Он отметил, что, если бы введенные ранее США в отношении Индии повышенные до 50% торговые тарифы сохранялись в течение года, это означало бы потерю Индией около 50 миллиардов долларов экспорта в Америку и около 5 миллионов рабочих мест.
"Поэтому, в целом, это соглашение, о котором было объявлено, является, на мой взгляд, хорошей новостью для экономики Индии, для многих индийских семей, а также обеспечивает предсказуемость и стабильность в наших для развития торговых и стратегических отношений Индии с США", - сказал он.