https://1prime.ru/20260203/indiya-867147875.html
Россия намерена развивать отношения с Индией, заявил Песков
Россия намерена развивать отношения с Индией, заявил Песков - 03.02.2026, ПРАЙМ
Россия намерена развивать отношения с Индией, заявил Песков
Россия намерена и дальше всемерно развивать свои отношения с Индией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T13:15+0300
2026-02-03T13:15+0300
2026-02-03T13:15+0300
нефть
россия
сша
индия
рф
дональд трамп
нарендра моди
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/11/842341144_0:160:2401:1510_1920x0_80_0_0_1f9bc7de05643dce6a479bb346d1a81d.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия намерена и дальше всемерно развивать свои отношения с Индией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент США Дональд Трамп 2 февраля сообщил, что премьер Индии Нарендра Моди якобы согласился отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США. Моди по итогам разговора с Трампом не прокомментировал его утверждения относительно якобы отказа Нью-Дели от закупок российской нефти. "Мы намерены дальше всемерно развивать наши двусторонние отношения с Дели, что мы и делаем", - сказал он журналистам, говоря о российско-индийских отношениях. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о торговой сделке с Индией, в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. Новый тариф станет самым низким среди всех стран Индийского субконтинента.
https://1prime.ru/20260203/indiya-867142951.html
сша
индия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/11/842341144_36:0:2169:1600_1920x0_80_0_0_da9dd81fdffc3bbeffa968f4a18cb07c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, сша, индия, рф, дональд трамп, нарендра моди, дмитрий песков
Нефть, РОССИЯ, США, ИНДИЯ, РФ, Дональд Трамп, Нарендра Моди, Дмитрий Песков
Россия намерена развивать отношения с Индией, заявил Песков
Песков: Россия намерена и дальше развивать отношения с Индией