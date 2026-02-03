https://1prime.ru/20260203/indiya-867147875.html

Россия намерена развивать отношения с Индией, заявил Песков

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия намерена и дальше всемерно развивать свои отношения с Индией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент США Дональд Трамп 2 февраля сообщил, что премьер Индии Нарендра Моди якобы согласился отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США. Моди по итогам разговора с Трампом не прокомментировал его утверждения относительно якобы отказа Нью-Дели от закупок российской нефти. "Мы намерены дальше всемерно развивать наши двусторонние отношения с Дели, что мы и делаем", - сказал он журналистам, говоря о российско-индийских отношениях. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о торговой сделке с Индией, в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. Новый тариф станет самым низким среди всех стран Индийского субконтинента.

