Индия не откажется от российской нефти, считает политолог - 03.02.2026
Индия не откажется от российской нефти, считает политолог
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Индия не откажется от российской нефти, поскольку энергоресурсы из РФ остаются для Дели наиболее рентабельным предложением на рынке, такое мнение порталу NEWS.ru высказал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Трамп заявил в понедельник, что премьер Индии Нарендра Моди якобы согласился отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США, а также, возможно, начать поставлять нефть из Венесуэлы. "Индии нет никакого смысла отказываться от российской нефти, она как была для нее наиболее выгодным предложением на рынке, так и остается. Российская нефть не запрещена, при этом она со скидкой, поэтому они ее берут. Поэтому если Индия почти год не отказывалась от нефти из РФ при повышенных пошлинах, почему она вдруг должна сейчас отказаться, когда скидка на стала больше? И уж тем более страна не будет отказываться от российских энергоресурсов в пользу венесуэльской, которую американцы выводят из-под санкций", - сказал Юшков.
14:16 03.02.2026
 
Индия не откажется от российской нефти, считает политолог

Политолог Юшков: Индия не откажется от российской нефти из-за выгоды

© Фото : Unsplash/Arjan Billan Флаг Индии
Флаг Индии
Флаг Индии. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Arjan Billan
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Индия не откажется от российской нефти, поскольку энергоресурсы из РФ остаются для Дели наиболее рентабельным предложением на рынке, такое мнение порталу NEWS.ru высказал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Трамп заявил в понедельник, что премьер Индии Нарендра Моди якобы согласился отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США, а также, возможно, начать поставлять нефть из Венесуэлы.
"Индии нет никакого смысла отказываться от российской нефти, она как была для нее наиболее выгодным предложением на рынке, так и остается. Российская нефть не запрещена, при этом она со скидкой, поэтому они ее берут. Поэтому если Индия почти год не отказывалась от нефти из РФ при повышенных пошлинах, почему она вдруг должна сейчас отказаться, когда скидка на стала больше? И уж тем более страна не будет отказываться от российских энергоресурсов в пользу венесуэльской, которую американцы выводят из-под санкций", - сказал Юшков.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Россия отслеживает новости, касающиеся закупок нефти Индией, заявил Песков
Заголовок открываемого материала