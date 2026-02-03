https://1prime.ru/20260203/indiya-867150265.html

Индия не откажется от российской нефти, считает политолог

Индия не откажется от российской нефти, считает политолог - 03.02.2026, ПРАЙМ

Индия не откажется от российской нефти, считает политолог

Индия не откажется от российской нефти, поскольку энергоресурсы из РФ остаются для Дели наиболее рентабельным предложением на рынке, такое мнение порталу... | 03.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-03T14:16+0300

2026-02-03T14:16+0300

2026-02-03T14:16+0300

нефть

россия

индия

рф

сша

игорь юшков

нарендра моди

фонд национальной энергетической безопасности

https://cdnn.1prime.ru/img/84234/11/842341144_0:160:2401:1510_1920x0_80_0_0_1f9bc7de05643dce6a479bb346d1a81d.jpg

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Индия не откажется от российской нефти, поскольку энергоресурсы из РФ остаются для Дели наиболее рентабельным предложением на рынке, такое мнение порталу NEWS.ru высказал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Трамп заявил в понедельник, что премьер Индии Нарендра Моди якобы согласился отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США, а также, возможно, начать поставлять нефть из Венесуэлы. "Индии нет никакого смысла отказываться от российской нефти, она как была для нее наиболее выгодным предложением на рынке, так и остается. Российская нефть не запрещена, при этом она со скидкой, поэтому они ее берут. Поэтому если Индия почти год не отказывалась от нефти из РФ при повышенных пошлинах, почему она вдруг должна сейчас отказаться, когда скидка на стала больше? И уж тем более страна не будет отказываться от российских энергоресурсов в пользу венесуэльской, которую американцы выводят из-под санкций", - сказал Юшков.

https://1prime.ru/20260203/indiya-867147482.html

индия

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, индия, рф, сша, игорь юшков, нарендра моди, фонд национальной энергетической безопасности