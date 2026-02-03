Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Катар создаст СП для проверки и восстановления трубопроводов в Сирии
Катар создаст СП для проверки и восстановления трубопроводов в Сирии
энергетика
нефть
газ
сирия
доха
ливан
ДОХА, 3 фев - ПРАЙМ. Катарская компания UCC Holding в понедельник подписала соглашение с международным консорциумом PIPECARE Group о создании совместного предприятия (СП) для проверки и восстановления всех трубопроводов в Сирии, в том числе нефтегазопроводов и будущих экспортных трубопроводов, сообщили РИА Новости в компании UCC. Подписание произошло во время выставки-конференции по сжиженному природному газу (LNG2026) в Дохе. "Цель нового совместного предприятия UCC PIPECARE — стать предпочтительным подрядчиком по обеспечению целостности трубопроводов, их инспекции, реабилитации и сопутствующих услуг на протяжении всего периода эксплуатации для Сирийской нефтяной компании (SPC) и всех соответствующих министерств и ведомств по всей Сирии", - отметили в компании. Как ожидается, новое предприятие будет участвовать в развитии национальной инфраструктуры Сирии, в которую входят нефтегазопроводы, включая часть Арабского газопровода через город Банияс в Ливан, водопроводы и межгосударственные водопроводы, дренажные и канализационные сети, будущие экспортные трубопроводы и терминалы. Специалисты предприятия в числе прочих задач будут делать оценку пригодности трубопроводов к эксплуатации, внедрять цифровые технологии для обеспечения их сохранности и планировать реагирование на чрезвычайные ситуации и мероприятия по устранению их последствий. "В рамках проекта UCC PIPECARE мы создаем специализированную национальную платформу для защиты, расширения и восстановления жизненно важной трубопроводной инфраструктуры Сирии, охватывающей энергетические, водные и коммунальные сети", - заявил президент и генеральный директор группы компаний UCC Holding Рамез аль-Хайят. Предполагается, что UCC PIPECARE создаст тысячи рабочих мест, в том числе за счет развития местных цепочек поставок по мере увеличения масштаба операций.
01:42 03.02.2026
 
ДОХА, 3 фев - ПРАЙМ. Катарская компания UCC Holding в понедельник подписала соглашение с международным консорциумом PIPECARE Group о создании совместного предприятия (СП) для проверки и восстановления всех трубопроводов в Сирии, в том числе нефтегазопроводов и будущих экспортных трубопроводов, сообщили РИА Новости в компании UCC.
Подписание произошло во время выставки-конференции по сжиженному природному газу (LNG2026) в Дохе.
"Цель нового совместного предприятия UCC PIPECARE — стать предпочтительным подрядчиком по обеспечению целостности трубопроводов, их инспекции, реабилитации и сопутствующих услуг на протяжении всего периода эксплуатации для Сирийской нефтяной компании (SPC) и всех соответствующих министерств и ведомств по всей Сирии", - отметили в компании.
Как ожидается, новое предприятие будет участвовать в развитии национальной инфраструктуры Сирии, в которую входят нефтегазопроводы, включая часть Арабского газопровода через город Банияс в Ливан, водопроводы и межгосударственные водопроводы, дренажные и канализационные сети, будущие экспортные трубопроводы и терминалы.
Специалисты предприятия в числе прочих задач будут делать оценку пригодности трубопроводов к эксплуатации, внедрять цифровые технологии для обеспечения их сохранности и планировать реагирование на чрезвычайные ситуации и мероприятия по устранению их последствий.
"В рамках проекта UCC PIPECARE мы создаем специализированную национальную платформу для защиты, расширения и восстановления жизненно важной трубопроводной инфраструктуры Сирии, охватывающей энергетические, водные и коммунальные сети", - заявил президент и генеральный директор группы компаний UCC Holding Рамез аль-Хайят.
Предполагается, что UCC PIPECARE создаст тысячи рабочих мест, в том числе за счет развития местных цепочек поставок по мере увеличения масштаба операций.
 
