https://1prime.ru/20260203/kolumbijtsy-867136637.html
Стало известно, сколько колумбийцев пополнят подразделение ВСУ в феврале
Стало известно, сколько колумбийцев пополнят подразделение ВСУ в феврале - 03.02.2026, ПРАЙМ
Стало известно, сколько колумбийцев пополнят подразделение ВСУ в феврале
Больше 30 колумбийцев должны присоединиться к подразделению ВСУ "Специальная латинская бригада" (СЛБ) в феврале, несмотря на утверждение конгрессом Колумбии... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T03:09+0300
2026-02-03T03:09+0300
2026-02-03T03:09+0300
общество
экономика
колумбия
украина
киев
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867136637.jpg?1770077381
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Больше 30 колумбийцев должны присоединиться к подразделению ВСУ "Специальная латинская бригада" (СЛБ) в феврале, несмотря на утверждение конгрессом Колумбии законопроекта о присоединении этой страны к Конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года, выяснило РИА Новости.
Перуанский вербовщик бригады в ходе прямой трансляции в одной из соцсетей сообщил, что больше 30 наемников из Колумбии пополнят ряды подразделения в первой половине февраля, и отметил, что чем больше группа, тем быстрее организуется процедура ее отправки на Украину.
Ранее РИА Новости выяснило, что предвыездной сбор данной группы колумбийских боевиков был запланирован на 1 февраля.
Конгресс Колумбии 3 декабря 2025 одобрил законопроект, ратифицирующий Международную конвенцию против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года. Инициативу внесли министерства иностранных дел и обороны. Далее документ должен пройти процедуру рассмотрения в конституционном суде, после чего он поступит на подпись президента Густаво Петро.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
колумбия
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , колумбия, украина, киев, минобороны рф
Общество , Экономика, КОЛУМБИЯ, УКРАИНА, Киев, Минобороны РФ
Стало известно, сколько колумбийцев пополнят подразделение ВСУ в феврале
Колумбийские наемники должны присоединиться к "Специальной латинской бригаде" в феврале
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Больше 30 колумбийцев должны присоединиться к подразделению ВСУ "Специальная латинская бригада" (СЛБ) в феврале, несмотря на утверждение конгрессом Колумбии законопроекта о присоединении этой страны к Конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года, выяснило РИА Новости.
Перуанский вербовщик бригады в ходе прямой трансляции в одной из соцсетей сообщил, что больше 30 наемников из Колумбии пополнят ряды подразделения в первой половине февраля, и отметил, что чем больше группа, тем быстрее организуется процедура ее отправки на Украину.
Ранее РИА Новости выяснило, что предвыездной сбор данной группы колумбийских боевиков был запланирован на 1 февраля.
Конгресс Колумбии 3 декабря 2025 одобрил законопроект, ратифицирующий Международную конвенцию против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года. Инициативу внесли министерства иностранных дел и обороны. Далее документ должен пройти процедуру рассмотрения в конституционном суде, после чего он поступит на подпись президента Густаво Петро.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.