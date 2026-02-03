Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе поставили Макрона на место после слов о диалоге с Путиным - 03.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260203/makron-867164265.html
На Западе поставили Макрона на место после слов о диалоге с Путиным
На Западе поставили Макрона на место после слов о диалоге с Путиным - 03.02.2026, ПРАЙМ
На Западе поставили Макрона на место после слов о диалоге с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший о планах подготовиться к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, упустил удачный момент для этого,... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T21:26+0300
2026-02-03T21:26+0300
спецоперация на украине
франция
украина
россия
европа
эммануэль макрон
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/90/840449061_0:3:1721:971_1920x0_80_0_0_3f97350c0cda78788b13b2a8a1364e9a.jpg
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший о планах подготовиться к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, упустил удачный момент для этого, считает эксперт по международной безопасности Марк Эпископос. "Хоть это и хорошо, но поздно и уже бесполезно. Рамки по мирному урегулированию на Украине слишком строго очерчены для Европы, поэтому она не сможет их менять под себя", — написал он в соцсети X.Эксперт отметил, что Париж мог бы "сыграть позитивную роль" в этом процессе, обсудив с Москвой темы антироссийских санкций и гарантий безопасности для Украины.Во вторник Эммануэль Макрон сообщил, что в настоящее время ведутся обсуждения на техническом уровне, чтобы подготовиться к его переговорам с Владимиром Путиным. Президент Франции также заявил, что эта подготовка проходит прозрачно и в консультации с Владимиром Зеленским и основными европейскими партнерами. В начале января Макрон сказал, что в ближайшие недели у него может состояться разговор с Путиным. В декабре французский президент отмечал, что возобновление диалога с российским лидером было бы полезным для Европы, и подчеркивал необходимость поиска способов для этого в ближайшее время. Елисейский дворец позже добавил, что вскоре будет выбран оптимальный формат для продолжения диалога с Кремлем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости 21 декабря, что Путин готов к разговору с Макроном. Песков при этом отметил, что этот диалог должен быть попыткой услышать и понять позицию друг друга, а не чтением нотаций.
https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html
https://1prime.ru/20260126/rossiya-866924337.html
https://1prime.ru/20260203/plan-867162121.html
франция
украина
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/90/840449061_109:0:1612:1127_1920x0_80_0_0_9cea103cab1349519300be31049ecb72.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, украина, россия, европа, эммануэль макрон, владимир путин, дмитрий песков
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ, ЕВРОПА, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Дмитрий Песков
21:26 03.02.2026
 
На Западе поставили Макрона на место после слов о диалоге с Путиным

Эпископос: Макрон упустил шанс на равноправный диалог с Путиным

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший о планах подготовиться к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, упустил удачный момент для этого, считает эксперт по международной безопасности Марк Эпископос.
"Хоть это и хорошо, но поздно и уже бесполезно. Рамки по мирному урегулированию на Украине слишком строго очерчены для Европы, поэтому она не сможет их менять под себя", — написал он в соцсети X.
Каска - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление о России
25 января, 20:47
Эксперт отметил, что Париж мог бы "сыграть позитивную роль" в этом процессе, обсудив с Москвой темы антироссийских санкций и гарантий безопасности для Украины.
Во вторник Эммануэль Макрон сообщил, что в настоящее время ведутся обсуждения на техническом уровне, чтобы подготовиться к его переговорам с Владимиром Путиным. Президент Франции также заявил, что эта подготовка проходит прозрачно и в консультации с Владимиром Зеленским и основными европейскими партнерами.
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
"Вели себя плохо". В США высказались о переговорах России и Украины
26 января, 22:43
В начале января Макрон сказал, что в ближайшие недели у него может состояться разговор с Путиным. В декабре французский президент отмечал, что возобновление диалога с российским лидером было бы полезным для Европы, и подчеркивал необходимость поиска способов для этого в ближайшее время. Елисейский дворец позже добавил, что вскоре будет выбран оптимальный формат для продолжения диалога с Кремлем.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости 21 декабря, что Путин готов к разговору с Макроном. Песков при этом отметил, что этот диалог должен быть попыткой услышать и понять позицию друг друга, а не чтением нотаций.
Флаги США и Европейского совета - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
"Ввязываться в войну". План США и Европы против России ошарашил журналиста
20:45
 
Спецоперация на УкраинеФРАНЦИЯУКРАИНАРОССИЯЕВРОПАЭммануэль МакронВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала