На Западе поставили Макрона на место после слов о диалоге с Путиным
На Западе поставили Макрона на место после слов о диалоге с Путиным
2026-02-03T21:26+0300
2026-02-03T21:26+0300
2026-02-03T21:26+0300
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший о планах подготовиться к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, упустил удачный момент для этого, считает эксперт по международной безопасности Марк Эпископос. "Хоть это и хорошо, но поздно и уже бесполезно. Рамки по мирному урегулированию на Украине слишком строго очерчены для Европы, поэтому она не сможет их менять под себя", — написал он в соцсети X.Эксперт отметил, что Париж мог бы "сыграть позитивную роль" в этом процессе, обсудив с Москвой темы антироссийских санкций и гарантий безопасности для Украины.Во вторник Эммануэль Макрон сообщил, что в настоящее время ведутся обсуждения на техническом уровне, чтобы подготовиться к его переговорам с Владимиром Путиным. Президент Франции также заявил, что эта подготовка проходит прозрачно и в консультации с Владимиром Зеленским и основными европейскими партнерами. В начале января Макрон сказал, что в ближайшие недели у него может состояться разговор с Путиным. В декабре французский президент отмечал, что возобновление диалога с российским лидером было бы полезным для Европы, и подчеркивал необходимость поиска способов для этого в ближайшее время. Елисейский дворец позже добавил, что вскоре будет выбран оптимальный формат для продолжения диалога с Кремлем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости 21 декабря, что Путин готов к разговору с Макроном. Песков при этом отметил, что этот диалог должен быть попыткой услышать и понять позицию друг друга, а не чтением нотаций.
