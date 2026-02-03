https://1prime.ru/20260203/makron-867164265.html

На Западе поставили Макрона на место после слов о диалоге с Путиным

На Западе поставили Макрона на место после слов о диалоге с Путиным - 03.02.2026, ПРАЙМ

На Западе поставили Макрона на место после слов о диалоге с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший о планах подготовиться к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, упустил удачный момент для этого,... | 03.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-03T21:26+0300

2026-02-03T21:26+0300

2026-02-03T21:26+0300

спецоперация на украине

франция

украина

россия

европа

эммануэль макрон

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/84044/90/840449061_0:3:1721:971_1920x0_80_0_0_3f97350c0cda78788b13b2a8a1364e9a.jpg

МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший о планах подготовиться к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, упустил удачный момент для этого, считает эксперт по международной безопасности Марк Эпископос. "Хоть это и хорошо, но поздно и уже бесполезно. Рамки по мирному урегулированию на Украине слишком строго очерчены для Европы, поэтому она не сможет их менять под себя", — написал он в соцсети X.Эксперт отметил, что Париж мог бы "сыграть позитивную роль" в этом процессе, обсудив с Москвой темы антироссийских санкций и гарантий безопасности для Украины.Во вторник Эммануэль Макрон сообщил, что в настоящее время ведутся обсуждения на техническом уровне, чтобы подготовиться к его переговорам с Владимиром Путиным. Президент Франции также заявил, что эта подготовка проходит прозрачно и в консультации с Владимиром Зеленским и основными европейскими партнерами. В начале января Макрон сказал, что в ближайшие недели у него может состояться разговор с Путиным. В декабре французский президент отмечал, что возобновление диалога с российским лидером было бы полезным для Европы, и подчеркивал необходимость поиска способов для этого в ближайшее время. Елисейский дворец позже добавил, что вскоре будет выбран оптимальный формат для продолжения диалога с Кремлем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости 21 декабря, что Путин готов к разговору с Макроном. Песков при этом отметил, что этот диалог должен быть попыткой услышать и понять позицию друг друга, а не чтением нотаций.

https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html

https://1prime.ru/20260126/rossiya-866924337.html

https://1prime.ru/20260203/plan-867162121.html

франция

украина

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, украина, россия, европа, эммануэль макрон, владимир путин, дмитрий песков