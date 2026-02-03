Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Trafigura впервые за два года поставила венесуэльский мазут в Европу - 03.02.2026
Trafigura впервые за два года поставила венесуэльский мазут в Европу
Trafigura впервые за два года поставила венесуэльский мазут в Европу - 03.02.2026, ПРАЙМ
Trafigura впервые за два года поставила венесуэльский мазут в Европу
Один из крупнейших мировых сырьевых трейдеров Trafigura осуществил первую почти за два года поставку венесуэльского мазута в Европу, сообщает агентство Рейтер... | 03.02.2026, ПРАЙМ
экономика
нефть
европа
венесуэла
роттердам
trafigura
pdvsa
мировая экономика
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Один из крупнейших мировых сырьевых трейдеров Trafigura осуществил первую почти за два года поставку венесуэльского мазута в Европу, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на два источника в деловых кругах, а также на данные Kpler и PDVSA. "Как показали данные двух источников в деловых кругах и информация, с которой ознакомилось агентство Рейтер, трейдинговая компания Trafigura осуществила первую почти за два года поставку венесуэльского мазута в Европу", - пишет агентство. Как отмечается в публикации, согласно данным компании Kpler и экспортному графику венесуэльской PDVSA, танкер класса Aframax Seawish в конце января загрузил около 0,5 миллиона баррелей высокосернистого мазута в городе Амуай (Amuay) в Венесуэле и в середине февраля должен прибыть в Роттердам, главный европейский центр по перевалке мазута. "Согласно данным компании Kpler, эта партия топлива станет первой поставкой венесуэльского мазута в Европу с апреля 2024 года", - отмечает агентство. Сырьевой трейдер Trafigura Group был основан в Сингапуре в 1993 году. Штат сотрудников превышает 12 тысяч человек. Компания ведет деятельность в 156 странах.
европа
венесуэла
роттердам
нефть, европа, венесуэла, роттердам, trafigura, pdvsa, мировая экономика
Экономика, Нефть, ЕВРОПА, ВЕНЕСУЭЛА, Роттердам, Trafigura, PDVSA, Мировая экономика
21:15 03.02.2026
 
Trafigura впервые за два года поставила венесуэльский мазут в Европу

Reuters: Trafigura осуществила первую за два года поставку венесуэльского мазута в Европу

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Один из крупнейших мировых сырьевых трейдеров Trafigura осуществил первую почти за два года поставку венесуэльского мазута в Европу, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на два источника в деловых кругах, а также на данные Kpler и PDVSA.
"Как показали данные двух источников в деловых кругах и информация, с которой ознакомилось агентство Рейтер, трейдинговая компания Trafigura осуществила первую почти за два года поставку венесуэльского мазута в Европу", - пишет агентство.
Как отмечается в публикации, согласно данным компании Kpler и экспортному графику венесуэльской PDVSA, танкер класса Aframax Seawish в конце января загрузил около 0,5 миллиона баррелей высокосернистого мазута в городе Амуай (Amuay) в Венесуэле и в середине февраля должен прибыть в Роттердам, главный европейский центр по перевалке мазута.
"Согласно данным компании Kpler, эта партия топлива станет первой поставкой венесуэльского мазута в Европу с апреля 2024 года", - отмечает агентство.
Сырьевой трейдер Trafigura Group был основан в Сингапуре в 1993 году. Штат сотрудников превышает 12 тысяч человек. Компания ведет деятельность в 156 странах.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Vitol готовится к экспорту топлива из Венесуэлы, пишут СМИ
22 января, 17:52
 
Экономика Нефть ЕВРОПА ВЕНЕСУЭЛА Роттердам Trafigura PDVSA Мировая экономика
 
 
