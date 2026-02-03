https://1prime.ru/20260203/mazut-867163872.html

Trafigura впервые за два года поставила венесуэльский мазут в Европу

Trafigura впервые за два года поставила венесуэльский мазут в Европу

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Один из крупнейших мировых сырьевых трейдеров Trafigura осуществил первую почти за два года поставку венесуэльского мазута в Европу, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на два источника в деловых кругах, а также на данные Kpler и PDVSA. "Как показали данные двух источников в деловых кругах и информация, с которой ознакомилось агентство Рейтер, трейдинговая компания Trafigura осуществила первую почти за два года поставку венесуэльского мазута в Европу", - пишет агентство. Как отмечается в публикации, согласно данным компании Kpler и экспортному графику венесуэльской PDVSA, танкер класса Aframax Seawish в конце января загрузил около 0,5 миллиона баррелей высокосернистого мазута в городе Амуай (Amuay) в Венесуэле и в середине февраля должен прибыть в Роттердам, главный европейский центр по перевалке мазута. "Согласно данным компании Kpler, эта партия топлива станет первой поставкой венесуэльского мазута в Европу с апреля 2024 года", - отмечает агентство. Сырьевой трейдер Trafigura Group был основан в Сингапуре в 1993 году. Штат сотрудников превышает 12 тысяч человек. Компания ведет деятельность в 156 странах.

