Trafigura впервые за два года поставила венесуэльский мазут в Европу
Reuters: Trafigura осуществила первую за два года поставку венесуэльского мазута в Европу
© РИА Новости . Каролина Кабрал | Перейти в медиабанкФлаг на здании Национальной ассамблеи Венесуэлы в Каракасе
Флаг на здании Национальной ассамблеи Венесуэлы в Каракасе. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Один из крупнейших мировых сырьевых трейдеров Trafigura осуществил первую почти за два года поставку венесуэльского мазута в Европу, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на два источника в деловых кругах, а также на данные Kpler и PDVSA.
"Как показали данные двух источников в деловых кругах и информация, с которой ознакомилось агентство Рейтер, трейдинговая компания Trafigura осуществила первую почти за два года поставку венесуэльского мазута в Европу", - пишет агентство.
Как отмечается в публикации, согласно данным компании Kpler и экспортному графику венесуэльской PDVSA, танкер класса Aframax Seawish в конце января загрузил около 0,5 миллиона баррелей высокосернистого мазута в городе Амуай (Amuay) в Венесуэле и в середине февраля должен прибыть в Роттердам, главный европейский центр по перевалке мазута.
"Согласно данным компании Kpler, эта партия топлива станет первой поставкой венесуэльского мазута в Европу с апреля 2024 года", - отмечает агентство.
Сырьевой трейдер Trafigura Group был основан в Сингапуре в 1993 году. Штат сотрудников превышает 12 тысяч человек. Компания ведет деятельность в 156 странах.