Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Отказ от нефти из России будет разрушительным для Индии, считают экономисты - 03.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260203/moodys-867152535.html
Отказ от нефти из России будет разрушительным для Индии, считают экономисты
Отказ от нефти из России будет разрушительным для Индии, считают экономисты - 03.02.2026, ПРАЙМ
Отказ от нефти из России будет разрушительным для Индии, считают экономисты
Полная остановка Индией импорта российской нефти стала бы разрушительной для быстрорастущей индийской экономики, считают рейтинговое агентство Moody's Ratings и | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T15:10+0300
2026-02-03T15:33+0300
нефть
мировая экономика
индия
сша
вашингтон
дональд трамп
нарендра моди
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_c4e5d49b48fbbd994bd6129daf981bc6.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 фев – ПРАЙМ. Полная остановка Индией импорта российской нефти стала бы разрушительной для быстрорастущей индийской экономики, считают рейтинговое агентство Moody's Ratings и аналитики компании по сырьевым рынкам Kpler. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о торговой сделке с Индией, в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. Новый тариф станет самым низким среди всех стран Индийского субконтинента. Вместе с тем заявления по поводу сделки со стороны Вашингтона и Дели заметно отличаются. Трамп заявил, что Индия якобы согласилась отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США. В сообщениях со стороны Дели этот пункт не подчеркивается, в частности премьер Индии Нарендра Моди подтвердил, что для произведенных в Индии товаров со стороны США будут действовать сниженные тарифы и поблагодарил Трампа за это решение. "Несмотря на то, что Индия в последние месяцы сократила закупки сырой нефти в России, маловероятно, что она немедленно прекратит все закупки, что может негативно сказаться на экономическом росте Индии. Полный переход на нероссийскую нефть также может привести к сокращению поставок в других странах, росту инфляции, учитывая, что Индия является одним из крупнейших в мире импортеров нефти", - отметило Moody's Ratings, которое цитирует Businessline. Как отмечает ведущий аналитик компании по сырьевым рынкам Kpler Сумит Ритолия, остановка закупок Индией нефти в России крайне маловероятна. "Торговое соглашение между Индией и США не подразумевает краткосрочных структурных изменений в структуре нефтяного импорта Индии (в ближайшие два месяца). Российская нефть останется востребованной в ближайшем будущем, а план дальнейшей диверсификации поставок смещается в сторону американской и венесуэльской нефти, а не к резкому вытеснению нефти марки Urals", - сказал он этому же изданию.
https://1prime.ru/20260203/indiya-867142951.html
индия
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5a898d0cd550861c2af65ef89bc7ec75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, мировая экономика, индия, сша, вашингтон, дональд трамп, нарендра моди
Нефть, Мировая экономика, ИНДИЯ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Нарендра Моди
15:10 03.02.2026 (обновлено: 15:33 03.02.2026)
 
Отказ от нефти из России будет разрушительным для Индии, считают экономисты

Moody's: отказ от нефти из России будет разрушительным для экономики Индии

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 фев – ПРАЙМ. Полная остановка Индией импорта российской нефти стала бы разрушительной для быстрорастущей индийской экономики, считают рейтинговое агентство Moody's Ratings и аналитики компании по сырьевым рынкам Kpler.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о торговой сделке с Индией, в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. Новый тариф станет самым низким среди всех стран Индийского субконтинента.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
СМИ раскрыли подробности торговой сделки США и Индии
10:15
Вместе с тем заявления по поводу сделки со стороны Вашингтона и Дели заметно отличаются. Трамп заявил, что Индия якобы согласилась отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США. В сообщениях со стороны Дели этот пункт не подчеркивается, в частности премьер Индии Нарендра Моди подтвердил, что для произведенных в Индии товаров со стороны США будут действовать сниженные тарифы и поблагодарил Трампа за это решение.
"Несмотря на то, что Индия в последние месяцы сократила закупки сырой нефти в России, маловероятно, что она немедленно прекратит все закупки, что может негативно сказаться на экономическом росте Индии. Полный переход на нероссийскую нефть также может привести к сокращению поставок в других странах, росту инфляции, учитывая, что Индия является одним из крупнейших в мире импортеров нефти", - отметило Moody's Ratings, которое цитирует Businessline.
Как отмечает ведущий аналитик компании по сырьевым рынкам Kpler Сумит Ритолия, остановка закупок Индией нефти в России крайне маловероятна.
"Торговое соглашение между Индией и США не подразумевает краткосрочных структурных изменений в структуре нефтяного импорта Индии (в ближайшие два месяца). Российская нефть останется востребованной в ближайшем будущем, а план дальнейшей диверсификации поставок смещается в сторону американской и венесуэльской нефти, а не к резкому вытеснению нефти марки Urals", - сказал он этому же изданию.
 
НефтьМировая экономикаИНДИЯСШАВАШИНГТОНДональд ТрампНарендра Моди
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала