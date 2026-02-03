Отказ от нефти из России будет разрушительным для Индии, считают экономисты

https://1prime.ru/20260203/moodys-867152535.html
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 фев – ПРАЙМ. Полная остановка Индией импорта российской нефти стала бы разрушительной для быстрорастущей индийской экономики, считают рейтинговое агентство Moody's Ratings и аналитики компании по сырьевым рынкам Kpler. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о торговой сделке с Индией, в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. Новый тариф станет самым низким среди всех стран Индийского субконтинента. Вместе с тем заявления по поводу сделки со стороны Вашингтона и Дели заметно отличаются. Трамп заявил, что Индия якобы согласилась отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США. В сообщениях со стороны Дели этот пункт не подчеркивается, в частности премьер Индии Нарендра Моди подтвердил, что для произведенных в Индии товаров со стороны США будут действовать сниженные тарифы и поблагодарил Трампа за это решение. "Несмотря на то, что Индия в последние месяцы сократила закупки сырой нефти в России, маловероятно, что она немедленно прекратит все закупки, что может негативно сказаться на экономическом росте Индии. Полный переход на нероссийскую нефть также может привести к сокращению поставок в других странах, росту инфляции, учитывая, что Индия является одним из крупнейших в мире импортеров нефти", - отметило Moody's Ratings, которое цитирует Businessline. Как отмечает ведущий аналитик компании по сырьевым рынкам Kpler Сумит Ритолия, остановка закупок Индией нефти в России крайне маловероятна. "Торговое соглашение между Индией и США не подразумевает краткосрочных структурных изменений в структуре нефтяного импорта Индии (в ближайшие два месяца). Российская нефть останется востребованной в ближайшем будущем, а план дальнейшей диверсификации поставок смещается в сторону американской и венесуэльской нефти, а не к резкому вытеснению нефти марки Urals", - сказал он этому же изданию.
