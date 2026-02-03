https://1prime.ru/20260203/ndd-867146107.html

Минэнерго подготовит обоснование расширения сферы НДД

Минэнерго подготовит обоснование расширения сферы НДД - 03.02.2026, ПРАЙМ

Минэнерго подготовит обоснование расширения сферы НДД

Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго подготовить обоснование расширения сферы налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД),... | 03.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-03T12:15+0300

2026-02-03T12:15+0300

2026-02-03T12:15+0300

нефть

александр новак

минфин

совет федерации

https://cdnn.1prime.ru/img/82830/36/828303618_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_3743a5568c46e33011730ea4bcb05e51.jpg

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго подготовить обоснование расширения сферы налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), Минфин тоже считает этот инструмент эффективным, об этом он сообщил, выступая в Совете Федерации. Отвечая на вопрос, рассматривает ли правительство расширение действия НДД на все действующие месторождения в традиционных районах нефтедобычи, он сказал: "Я поручил Минэнерго подготовить соответствующие расчеты, обоснования, будем с Минфином вместе смотреть. По поводу НДД Минфин тоже считает, что это достаточно эффективный инструмент".

https://1prime.ru/20260203/novak-867145297.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, александр новак, минфин, совет федерации