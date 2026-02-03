Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго подготовит обоснование расширения сферы НДД - 03.02.2026
Минэнерго подготовит обоснование расширения сферы НДД
Минэнерго подготовит обоснование расширения сферы НДД - 03.02.2026, ПРАЙМ
Минэнерго подготовит обоснование расширения сферы НДД
Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго подготовить обоснование расширения сферы налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД),... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T12:15+0300
2026-02-03T12:15+0300
нефть
александр новак
минфин
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/82830/36/828303618_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_3743a5568c46e33011730ea4bcb05e51.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго подготовить обоснование расширения сферы налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), Минфин тоже считает этот инструмент эффективным, об этом он сообщил, выступая в Совете Федерации. Отвечая на вопрос, рассматривает ли правительство расширение действия НДД на все действующие месторождения в традиционных районах нефтедобычи, он сказал: "Я поручил Минэнерго подготовить соответствующие расчеты, обоснования, будем с Минфином вместе смотреть. По поводу НДД Минфин тоже считает, что это достаточно эффективный инструмент".
нефть, александр новак, минфин, совет федерации
Нефть, Александр Новак, Минфин, Совет Федерации
12:15 03.02.2026
 
Минэнерго подготовит обоснование расширения сферы НДД

Новак поручил Минэнерго подготовить обоснование расширения сферы НДД

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго подготовить обоснование расширения сферы налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), Минфин тоже считает этот инструмент эффективным, об этом он сообщил, выступая в Совете Федерации.
Отвечая на вопрос, рассматривает ли правительство расширение действия НДД на все действующие месторождения в традиционных районах нефтедобычи, он сказал: "Я поручил Минэнерго подготовить соответствующие расчеты, обоснования, будем с Минфином вместе смотреть. По поводу НДД Минфин тоже считает, что это достаточно эффективный инструмент".
