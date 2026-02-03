https://1prime.ru/20260203/ndd-867146107.html
Минэнерго подготовит обоснование расширения сферы НДД
2026-02-03T12:15+0300
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго подготовить обоснование расширения сферы налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), Минфин тоже считает этот инструмент эффективным, об этом он сообщил, выступая в Совете Федерации. Отвечая на вопрос, рассматривает ли правительство расширение действия НДД на все действующие месторождения в традиционных районах нефтедобычи, он сказал: "Я поручил Минэнерго подготовить соответствующие расчеты, обоснования, будем с Минфином вместе смотреть. По поводу НДД Минфин тоже считает, что это достаточно эффективный инструмент".
нефть, александр новак, минфин, совет федерации
