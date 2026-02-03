Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть подешевела на ослаблении геополитических рисков - 03.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260203/neft-867141481.html
Нефть подешевела на ослаблении геополитических рисков
Нефть подешевела на ослаблении геополитических рисков - 03.02.2026, ПРАЙМ
Нефть подешевела на ослаблении геополитических рисков
Нефть дешевеет во вторник утром, инвесторы обращают внимание на ослабление геополитических рисков, которое ведет к переизбытку запасов сырья на рынке,... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T08:17+0300
2026-02-03T08:17+0300
нефть
рынок
иран
сша
тегеран
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Нефть дешевеет во вторник утром, инвесторы обращают внимание на ослабление геополитических рисков, которое ведет к переизбытку запасов сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.03 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 0,39% относительно предыдущего закрытия - до 66,04 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,35%, до 61,92 доллара. Трейдеры продолжают следить за геополитической ситуацией между США и Ираном. Ранее во вторник во время церемонии в Белом доме американский президент Дональд Трамп, комментируя отношения с Ираном, заявил, что хотел бы, "чтобы удалось договориться". "В условиях ослабления геополитических угроз рынок вернулся к аргументу о переизбытке предложения нефти на рынке", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы (Priyanka Sachdeva). В понедельник агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило, что иранские и американские власти после угрозы атаки со стороны президента США могут начать переговоры уже в ближайшие дни. Трамп ранее заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливый и равноправный" договор, предполагающий полный отказ от ядерного оружия.
https://1prime.ru/20260202/ssha-867133857.html
иран
сша
тегеран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_17fcab8d43aeebbc5f69f7ae0da624c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, иран, сша, тегеран, дональд трамп
Нефть, Рынок, ИРАН, США, Тегеран, Дональд Трамп
08:17 03.02.2026
 
Нефть подешевела на ослаблении геополитических рисков

Нефть дешевеет во вторник на фоне ослабления геополитических рисков

© РИА Новости . Борис Бабанов | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Борис Бабанов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Нефть дешевеет во вторник утром, инвесторы обращают внимание на ослабление геополитических рисков, которое ведет к переизбытку запасов сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 8.03 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 0,39% относительно предыдущего закрытия - до 66,04 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,35%, до 61,92 доллара.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Трамп заявил, что Моди якобы согласился отказаться от российской нефти
Вчера, 20:20
Трейдеры продолжают следить за геополитической ситуацией между США и Ираном. Ранее во вторник во время церемонии в Белом доме американский президент Дональд Трамп, комментируя отношения с Ираном, заявил, что хотел бы, "чтобы удалось договориться".
"В условиях ослабления геополитических угроз рынок вернулся к аргументу о переизбытке предложения нефти на рынке", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы (Priyanka Sachdeva).
В понедельник агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило, что иранские и американские власти после угрозы атаки со стороны президента США могут начать переговоры уже в ближайшие дни.
Трамп ранее заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливый и равноправный" договор, предполагающий полный отказ от ядерного оружия.
 
НефтьРынокИРАНСШАТегеранДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала