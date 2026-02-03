https://1prime.ru/20260203/neft-867141481.html
Нефть подешевела на ослаблении геополитических рисков
Нефть подешевела на ослаблении геополитических рисков - 03.02.2026, ПРАЙМ
Нефть подешевела на ослаблении геополитических рисков
Нефть дешевеет во вторник утром, инвесторы обращают внимание на ослабление геополитических рисков, которое ведет к переизбытку запасов сырья на рынке,... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T08:17+0300
2026-02-03T08:17+0300
2026-02-03T08:17+0300
нефть
рынок
иран
сша
тегеран
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Нефть дешевеет во вторник утром, инвесторы обращают внимание на ослабление геополитических рисков, которое ведет к переизбытку запасов сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.03 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 0,39% относительно предыдущего закрытия - до 66,04 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,35%, до 61,92 доллара. Трейдеры продолжают следить за геополитической ситуацией между США и Ираном. Ранее во вторник во время церемонии в Белом доме американский президент Дональд Трамп, комментируя отношения с Ираном, заявил, что хотел бы, "чтобы удалось договориться". "В условиях ослабления геополитических угроз рынок вернулся к аргументу о переизбытке предложения нефти на рынке", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы (Priyanka Sachdeva). В понедельник агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило, что иранские и американские власти после угрозы атаки со стороны президента США могут начать переговоры уже в ближайшие дни. Трамп ранее заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливый и равноправный" договор, предполагающий полный отказ от ядерного оружия.
https://1prime.ru/20260202/ssha-867133857.html
иран
сша
тегеран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_17fcab8d43aeebbc5f69f7ae0da624c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, иран, сша, тегеран, дональд трамп
Нефть, Рынок, ИРАН, США, Тегеран, Дональд Трамп
Нефть подешевела на ослаблении геополитических рисков
Нефть дешевеет во вторник на фоне ослабления геополитических рисков
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Нефть дешевеет во вторник утром, инвесторы обращают внимание на ослабление геополитических рисков, которое ведет к переизбытку запасов сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 8.03 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 0,39% относительно предыдущего закрытия - до 66,04 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,35%, до 61,92 доллара.
Трамп заявил, что Моди якобы согласился отказаться от российской нефти
Трейдеры продолжают следить за геополитической ситуацией между США
и Ираном
. Ранее во вторник во время церемонии в Белом доме американский президент Дональд Трамп
, комментируя отношения с Ираном, заявил, что хотел бы, "чтобы удалось договориться".
"В условиях ослабления геополитических угроз рынок вернулся к аргументу о переизбытке предложения нефти на рынке", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы (Priyanka Sachdeva).
В понедельник агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило, что иранские и американские власти после угрозы атаки со стороны президента США могут начать переговоры уже в ближайшие дни.
Трамп ранее заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран
согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливый и равноправный" договор, предполагающий полный отказ от ядерного оружия.