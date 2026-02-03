https://1prime.ru/20260203/neft-867141481.html

Нефть подешевела на ослаблении геополитических рисков

2026-02-03T08:17+0300

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Нефть дешевеет во вторник утром, инвесторы обращают внимание на ослабление геополитических рисков, которое ведет к переизбытку запасов сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.03 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 0,39% относительно предыдущего закрытия - до 66,04 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,35%, до 61,92 доллара. Трейдеры продолжают следить за геополитической ситуацией между США и Ираном. Ранее во вторник во время церемонии в Белом доме американский президент Дональд Трамп, комментируя отношения с Ираном, заявил, что хотел бы, "чтобы удалось договориться". "В условиях ослабления геополитических угроз рынок вернулся к аргументу о переизбытке предложения нефти на рынке", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы (Priyanka Sachdeva). В понедельник агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило, что иранские и американские власти после угрозы атаки со стороны президента США могут начать переговоры уже в ближайшие дни. Трамп ранее заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливый и равноправный" договор, предполагающий полный отказ от ядерного оружия.

