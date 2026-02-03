Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОПЕК+ ожидает постепенный рост мирового спроса на нефть - 03.02.2026, ПРАЙМ
ОПЕК+ ожидает постепенный рост мирового спроса на нефть
ОПЕК+ ожидает постепенный рост мирового спроса на нефть - 03.02.2026, ПРАЙМ
ОПЕК+ ожидает постепенный рост мирового спроса на нефть
ОПЕК+ ожидает постепенный рост мирового спроса на нефть, начиная с марта-апреля, когда традиционно активизируются перевозки, сообщил вице-премьер РФ Александр... | 03.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. ОПЕК+ ожидает постепенный рост мирового спроса на нефть, начиная с марта-апреля, когда традиционно активизируются перевозки, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Начиная с марта-апреля где-то постепенно растет спрос. Это будет дополнительный фактор, чтобы обеспечивать баланс", - сказал Новак в контексте прошедшего в воскресенье заседания ОПЕК+. Он добавил, что это будет "традиционный весенний и летний спрос, по мере того, как активизируются перевозки, поездки".
рф
13:45 03.02.2026
 
ОПЕК+ ожидает постепенный рост мирового спроса на нефть

Новак: ОПЕК+ ожидает рост мирового спроса на нефть с марта-апреля

© РИА Новости . Максим Богодвид
Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. ОПЕК+ ожидает постепенный рост мирового спроса на нефть, начиная с марта-апреля, когда традиционно активизируются перевозки, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Начиная с марта-апреля где-то постепенно растет спрос. Это будет дополнительный фактор, чтобы обеспечивать баланс", - сказал Новак в контексте прошедшего в воскресенье заседания ОПЕК+.
Он добавил, что это будет "традиционный весенний и летний спрос, по мере того, как активизируются перевозки, поездки".
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Россия отслеживает новости, касающиеся закупок нефти Индией, заявил Песков
13:14
 
НефтьРФАлександр НовакОПЕК
 
 
