ОПЕК+ ожидает постепенный рост мирового спроса на нефть
ОПЕК+ ожидает постепенный рост мирового спроса на нефть - 03.02.2026, ПРАЙМ
ОПЕК+ ожидает постепенный рост мирового спроса на нефть
ОПЕК+ ожидает постепенный рост мирового спроса на нефть, начиная с марта-апреля, когда традиционно активизируются перевозки, сообщил вице-премьер РФ Александр... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T13:45+0300
2026-02-03T13:45+0300
2026-02-03T13:45+0300
нефть
рф
александр новак
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/91/835719108_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_5f32ad06cceb54c0da399ebdec0ed455.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. ОПЕК+ ожидает постепенный рост мирового спроса на нефть, начиная с марта-апреля, когда традиционно активизируются перевозки, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Начиная с марта-апреля где-то постепенно растет спрос. Это будет дополнительный фактор, чтобы обеспечивать баланс", - сказал Новак в контексте прошедшего в воскресенье заседания ОПЕК+. Он добавил, что это будет "традиционный весенний и летний спрос, по мере того, как активизируются перевозки, поездки".
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/91/835719108_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b499d409cb96441bdace78ba439f24bb.jpg
