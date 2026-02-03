https://1prime.ru/20260203/neft-867148738.html

ОПЕК+ ожидает постепенный рост мирового спроса на нефть

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. ОПЕК+ ожидает постепенный рост мирового спроса на нефть, начиная с марта-апреля, когда традиционно активизируются перевозки, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Начиная с марта-апреля где-то постепенно растет спрос. Это будет дополнительный фактор, чтобы обеспечивать баланс", - сказал Новак в контексте прошедшего в воскресенье заседания ОПЕК+. Он добавил, что это будет "традиционный весенний и летний спрос, по мере того, как активизируются перевозки, поездки".

