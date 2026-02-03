https://1prime.ru/20260203/neft-867153264.html
Нефть дорожает после умеренного снижения
Нефть дорожает после умеренного снижения - 03.02.2026, ПРАЙМ
Нефть дорожает после умеренного снижения
Нефть перешла к росту цены во вторник днем после умеренного снижения котировок утром, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T15:46+0300
2026-02-03T15:46+0300
2026-02-03T15:46+0300
нефть
рынок
сша
иран
стамбул
аббас аракчи
масуд пезешкиан
стив уиткофф
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Нефть перешла к росту цены во вторник днем после умеренного снижения котировок утром, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 15.27 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent растёт на 0,27% относительно предыдущего закрытия - до 66,48 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,43%, до 62,41 доллара. Утром нефть дешевела примерно на 0,4%. Ранее во вторник президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что поручил главе министерства иностранных дел страны Аббасу Аракчи подготовить почву для проведения переговоров с США. Спецпредставитель США Стив Уиткофф 30 января встретится с Аракчи в Стамбуле, чтобы обсудить ядерную программу исламской республики при сохраняющейся напряженности между странами, сообщил ранее портал Axios со ссылкой на источники. "Волатильность цен на нефть, наблюдающаяся в последние четыре недели, обусловлена фактором "премии за риск", который связан с экспансионистской внешней политикой администрации США, особенно с угрозами в адрес Ирана", - цитирует агентство Рейтер мнение старшего аналитика рынка в OANDA Кельвина Вона (Kelvin Wong).
https://1prime.ru/20260203/zoloto-867151779.html
сша
иран
стамбул
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, сша, иран, стамбул, аббас аракчи, масуд пезешкиан, стив уиткофф
Нефть, Рынок, США, ИРАН, Стамбул, Аббас Аракчи, Масуд Пезешкиан, Стив Уиткофф
Нефть дорожает после умеренного снижения
Нефть дорожает после умеренного снижения утром во вторник
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Нефть перешла к росту цены во вторник днем после умеренного снижения котировок утром, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 15.27 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent растёт на 0,27% относительно предыдущего закрытия - до 66,48 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,43%, до 62,41 доллара.
Аналитик рассказал, сколько продлится спад цен на золото и серебро
Утром нефть дешевела примерно на 0,4%.
Ранее во вторник президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что поручил главе министерства иностранных дел страны Аббасу Аракчи подготовить почву для проведения переговоров с США.
Спецпредставитель США Стив Уиткофф
30 января встретится с Аракчи в Стамбуле
, чтобы обсудить ядерную программу исламской республики при сохраняющейся напряженности между странами, сообщил ранее портал Axios со ссылкой на источники.
"Волатильность цен на нефть, наблюдающаяся в последние четыре недели, обусловлена фактором "премии за риск", который связан с экспансионистской внешней политикой администрации США, особенно с угрозами в адрес Ирана", - цитирует агентство Рейтер мнение старшего аналитика рынка в OANDA Кельвина Вона (Kelvin Wong).