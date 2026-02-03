Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дорожает после умеренного снижения - 03.02.2026, ПРАЙМ
Нефть дорожает после умеренного снижения
Нефть перешла к росту цены во вторник днем после умеренного снижения котировок утром, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. | 03.02.2026, ПРАЙМ
нефть
рынок
сша
иран
стамбул
аббас аракчи
масуд пезешкиан
стив уиткофф
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Нефть перешла к росту цены во вторник днем после умеренного снижения котировок утром, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 15.27 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent растёт на 0,27% относительно предыдущего закрытия - до 66,48 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,43%, до 62,41 доллара. Утром нефть дешевела примерно на 0,4%. Ранее во вторник президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что поручил главе министерства иностранных дел страны Аббасу Аракчи подготовить почву для проведения переговоров с США. Спецпредставитель США Стив Уиткофф 30 января встретится с Аракчи в Стамбуле, чтобы обсудить ядерную программу исламской республики при сохраняющейся напряженности между странами, сообщил ранее портал Axios со ссылкой на источники. "Волатильность цен на нефть, наблюдающаяся в последние четыре недели, обусловлена фактором "премии за риск", который связан с экспансионистской внешней политикой администрации США, особенно с угрозами в адрес Ирана", - цитирует агентство Рейтер мнение старшего аналитика рынка в OANDA Кельвина Вона (Kelvin Wong).
сша
иран
стамбул
нефть, рынок, сша, иран, стамбул, аббас аракчи, масуд пезешкиан, стив уиткофф
Нефть, Рынок, США, ИРАН, Стамбул, Аббас Аракчи, Масуд Пезешкиан, Стив Уиткофф
Нефть дорожает после умеренного снижения

© РИА Новости . Максим Богодвид
Нефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Нефть перешла к росту цены во вторник днем после умеренного снижения котировок утром, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 15.27 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent растёт на 0,27% относительно предыдущего закрытия - до 66,48 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,43%, до 62,41 доллара.
Утром нефть дешевела примерно на 0,4%.
Ранее во вторник президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что поручил главе министерства иностранных дел страны Аббасу Аракчи подготовить почву для проведения переговоров с США.
Спецпредставитель США Стив Уиткофф 30 января встретится с Аракчи в Стамбуле, чтобы обсудить ядерную программу исламской республики при сохраняющейся напряженности между странами, сообщил ранее портал Axios со ссылкой на источники.
"Волатильность цен на нефть, наблюдающаяся в последние четыре недели, обусловлена фактором "премии за риск", который связан с экспансионистской внешней политикой администрации США, особенно с угрозами в адрес Ирана", - цитирует агентство Рейтер мнение старшего аналитика рынка в OANDA Кельвина Вона (Kelvin Wong).
 
