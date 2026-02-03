https://1prime.ru/20260203/neft-867153264.html

Нефть дорожает после умеренного снижения

Нефть дорожает после умеренного снижения - 03.02.2026, ПРАЙМ

Нефть дорожает после умеренного снижения

Нефть перешла к росту цены во вторник днем после умеренного снижения котировок утром, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. | 03.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Нефть перешла к росту цены во вторник днем после умеренного снижения котировок утром, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 15.27 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent растёт на 0,27% относительно предыдущего закрытия - до 66,48 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,43%, до 62,41 доллара. Утром нефть дешевела примерно на 0,4%. Ранее во вторник президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что поручил главе министерства иностранных дел страны Аббасу Аракчи подготовить почву для проведения переговоров с США. Спецпредставитель США Стив Уиткофф 30 января встретится с Аракчи в Стамбуле, чтобы обсудить ядерную программу исламской республики при сохраняющейся напряженности между странами, сообщил ранее портал Axios со ссылкой на источники. "Волатильность цен на нефть, наблюдающаяся в последние четыре недели, обусловлена фактором "премии за риск", который связан с экспансионистской внешней политикой администрации США, особенно с угрозами в адрес Ирана", - цитирует агентство Рейтер мнение старшего аналитика рынка в OANDA Кельвина Вона (Kelvin Wong).

