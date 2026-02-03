Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть ускорили вечером рост до одного процента - 03.02.2026
Цены на нефть ускорили вечером рост до одного процента
Цены на нефть ускорили вечером рост до одного процента - 03.02.2026, ПРАЙМ
Цены на нефть ускорили вечером рост до одного процента
Мировые цены на нефть во вторник вечером усилили рост до 1%, свидетельствуют данные торгов. | 03.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером усилили рост до 1%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.36 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 0,95% относительно предыдущего закрытия - до 66,91 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,11%, до 62,82 доллара. Цены на нефть восстанавливаются после падения по итогам понедельника. За прошлую торговую сессию Brent подешевел на 6,2%, WTI - на 4,7%. Нефтяной рынок продолжает следить за ситуацией вокруг США и Ирана. Ранее во вторник иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что поручил главе министерства иностранных дел страны Аббасу Аракчи подготовить почву для проведения переговоров со Штатами. "После первоначальной распродажи цены на нефть стабилизировались сегодня ..., поскольку трейдеры все еще оценивают потенциальное влияние запланированных переговоров между США и Ираном", - цитирует агентство Рейтер аналитиков PVM.
Энергетика, Нефть, США, ИРАН, Масуд Пезешкиан, Аббас Аракчи
18:51 03.02.2026
 
Цены на нефть ускорили вечером рост до одного процента

Цена на нефть Brent поднялась до 66,91 доллара за баррель, WTI — до 62,82 доллара

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером усилили рост до 1%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.36 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 0,95% относительно предыдущего закрытия - до 66,91 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,11%, до 62,82 доллара.
Цены на нефть восстанавливаются после падения по итогам понедельника. За прошлую торговую сессию Brent подешевел на 6,2%, WTI - на 4,7%.
Нефтяной рынок продолжает следить за ситуацией вокруг США и Ирана. Ранее во вторник иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что поручил главе министерства иностранных дел страны Аббасу Аракчи подготовить почву для проведения переговоров со Штатами.
"После первоначальной распродажи цены на нефть стабилизировались сегодня ..., поскольку трейдеры все еще оценивают потенциальное влияние запланированных переговоров между США и Ираном", - цитирует агентство Рейтер аналитиков PVM.
Отказ от нефти из России будет разрушительным для Индии, считают экономисты
15:10
 
Энергетика Нефть США ИРАН Масуд Пезешкиан Аббас Аракчи
 
 
