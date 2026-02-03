https://1prime.ru/20260203/neft-867162935.html
Мировые цены на нефть ускорили рост до 2% на новостях из Ирана
Мировые цены на нефть ускорили рост до 2% на новостях из Ирана - 03.02.2026, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть ускорили рост до 2% на новостях из Ирана
Мировые цены на нефть во вторник кратковременно ускоряли рост до 2% после новостей вокруг Ирана и США, следует из данных торгов. | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T21:00+0300
2026-02-03T21:00+0300
2026-02-03T21:00+0300
экономика
нефть
рынок
сша
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник кратковременно ускоряли рост до 2% после новостей вокруг Ирана и США, следует из данных торгов. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника сообщило, что военные США сбили, предположительно, иранский дрон, который якобы приблизился к их авианосцу в Аравийском море. После этой новости, в районе 20.14 мск, стоимость Brent подскакивала до 67,59 доллара за баррель, WTI - до 63,71 доллара. Рост цен обеих марок составлял около 2%. До этого он колебался в пределах 1%. По состоянию на 20.25 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 1,19% относительно предыдущего закрытия - до 67,09 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,46%, до 63,11 доллара.
https://1prime.ru/20260203/neft-867157929.html
сша
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_17fcab8d43aeebbc5f69f7ae0da624c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, сша, иран
Экономика, Нефть, Рынок, США, ИРАН
Мировые цены на нефть ускорили рост до 2% на новостях из Ирана
Цены на нефть ненадолго подскочили на два процента после новостей вокруг Ирана и США
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник кратковременно ускоряли рост до 2% после новостей вокруг Ирана и США, следует из данных торгов.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника сообщило, что военные США
сбили, предположительно, иранский дрон, который якобы приблизился к их авианосцу в Аравийском море.
После этой новости, в районе 20.14 мск, стоимость Brent подскакивала до 67,59 доллара за баррель, WTI - до 63,71 доллара. Рост цен обеих марок составлял около 2%. До этого он колебался в пределах 1%.
По состоянию на 20.25 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 1,19% относительно предыдущего закрытия - до 67,09 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,46%, до 63,11 доллара.
Цены на нефть ускорили вечером рост до одного процента