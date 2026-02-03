Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на нефть ускорили рост до 2% на новостях из Ирана - 03.02.2026, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть ускорили рост до 2% на новостях из Ирана
экономика
нефть
рынок
сша
иран
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник кратковременно ускоряли рост до 2% после новостей вокруг Ирана и США, следует из данных торгов. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника сообщило, что военные США сбили, предположительно, иранский дрон, который якобы приблизился к их авианосцу в Аравийском море. После этой новости, в районе 20.14 мск, стоимость Brent подскакивала до 67,59 доллара за баррель, WTI - до 63,71 доллара. Рост цен обеих марок составлял около 2%. До этого он колебался в пределах 1%. По состоянию на 20.25 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 1,19% относительно предыдущего закрытия - до 67,09 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,46%, до 63,11 доллара.
сша
иран
нефть, рынок, сша, иран
Экономика, Нефть, Рынок, США, ИРАН
21:00 03.02.2026
 
Мировые цены на нефть ускорили рост до 2% на новостях из Ирана

Цены на нефть ненадолго подскочили на два процента после новостей вокруг Ирана и США

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник кратковременно ускоряли рост до 2% после новостей вокруг Ирана и США, следует из данных торгов.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника сообщило, что военные США сбили, предположительно, иранский дрон, который якобы приблизился к их авианосцу в Аравийском море.
После этой новости, в районе 20.14 мск, стоимость Brent подскакивала до 67,59 доллара за баррель, WTI - до 63,71 доллара. Рост цен обеих марок составлял около 2%. До этого он колебался в пределах 1%.
По состоянию на 20.25 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 1,19% относительно предыдущего закрытия - до 67,09 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,46%, до 63,11 доллара.
