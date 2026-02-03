https://1prime.ru/20260203/neft-867162935.html

Мировые цены на нефть ускорили рост до 2% на новостях из Ирана

Мировые цены на нефть ускорили рост до 2% на новостях из Ирана - 03.02.2026, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть ускорили рост до 2% на новостях из Ирана

Мировые цены на нефть во вторник кратковременно ускоряли рост до 2% после новостей вокруг Ирана и США, следует из данных торгов. | 03.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-03T21:00+0300

2026-02-03T21:00+0300

2026-02-03T21:00+0300

экономика

нефть

рынок

сша

иран

https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник кратковременно ускоряли рост до 2% после новостей вокруг Ирана и США, следует из данных торгов. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника сообщило, что военные США сбили, предположительно, иранский дрон, который якобы приблизился к их авианосцу в Аравийском море. После этой новости, в районе 20.14 мск, стоимость Brent подскакивала до 67,59 доллара за баррель, WTI - до 63,71 доллара. Рост цен обеих марок составлял около 2%. До этого он колебался в пределах 1%. По состоянию на 20.25 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 1,19% относительно предыдущего закрытия - до 67,09 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,46%, до 63,11 доллара.

https://1prime.ru/20260203/neft-867157929.html

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, сша, иран