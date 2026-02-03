Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индия согласилась прекратить закупки нефти у России, утверждает Белый дом - 03.02.2026, ПРАЙМ
Индия согласилась прекратить закупки нефти у России, утверждает Белый дом
экономика
нефть
мировая экономика
индия
сша
венесуэла
дональд трамп
нарендра моди
fox news
ВАШИНГТОН, 3 фев — ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Индия согласилась прекратить закупки российской нефти в рамках договорённостей с США и нарастить импорт топлива из Соединённых Штатов, а также, возможно, из Венесуэлы. "Они провели отличный разговор. Он был очень продуктивным, и было заключено соглашение, в рамках которого Индия согласилась прекратить закупки российской нефти, покупать больше американской нефти в Соединённых Штатах Америки и, возможно, также из Венесуэлы", — сказала во вторник Левитт в эфире телеканала Fox News. По её словам, президент США Дональд Трамп высоко ценит отношения с премьер-министром Индии и испытывает глубокое уважение к нему и его стране. Левитт добавила, что администрация Трампа и его команда по национальной безопасности в настоящее время определяют параметры торговли венесуэльской нефтью, что, как она отметила, "напрямую приносит пользу американскому народу". Президент США Дональд Трамп 2 февраля сообщил, что премьер Индии Нарендра Моди якобы согласился отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США. Премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам разговора с Трампом не прокомментировал его утверждения относительно якобы отказа Нью-Дели от закупок российской нефти.
нефть, мировая экономика, индия, сша, венесуэла, дональд трамп, нарендра моди, fox news
Экономика, Нефть, Мировая экономика, ИНДИЯ, США, ВЕНЕСУЭЛА, Дональд Трамп, Нарендра Моди, Fox News
22:02 03.02.2026
 
Индия согласилась прекратить закупки нефти у России, утверждает Белый дом

© flickr.com / patrikmloeffФлаг Индии
Флаг Индии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 фев — ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Индия согласилась прекратить закупки российской нефти в рамках договорённостей с США и нарастить импорт топлива из Соединённых Штатов, а также, возможно, из Венесуэлы.
"Они провели отличный разговор. Он был очень продуктивным, и было заключено соглашение, в рамках которого Индия согласилась прекратить закупки российской нефти, покупать больше американской нефти в Соединённых Штатах Америки и, возможно, также из Венесуэлы", — сказала во вторник Левитт в эфире телеканала Fox News.
По её словам, президент США Дональд Трамп высоко ценит отношения с премьер-министром Индии и испытывает глубокое уважение к нему и его стране. Левитт добавила, что администрация Трампа и его команда по национальной безопасности в настоящее время определяют параметры торговли венесуэльской нефтью, что, как она отметила, "напрямую приносит пользу американскому народу".
Президент США Дональд Трамп 2 февраля сообщил, что премьер Индии Нарендра Моди якобы согласился отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США. Премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам разговора с Трампом не прокомментировал его утверждения относительно якобы отказа Нью-Дели от закупок российской нефти.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Отказ от нефти из России будет разрушительным для Индии, считают экономисты
