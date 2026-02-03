Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260203/novak-867148874.html
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Российская нефть востребована, посмотрим, как будет складываться ситуация с ее поставками в Индию, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя последние заявления президента США Дональда Трампа. Трамп заявил в понедельник, что премьер Индии Нарендра Моди якобы согласился отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США, а также, возможно, начать поставлять нефть из Венесуэлы. Отвечая на вопрос, ожидает ли Россия снижения поставок российской нефти в Индию на фоне этих заявлений, Новак сказал: "Только публичные заявления видим. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Но в целом наш энергетический ресурс востребован, мы это зачастую видим, предложение всегда найдет спрос, потому что баланс сохраняется".
Новак оценил ситуацию с поставками российской нефти

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Российская нефть востребована, посмотрим, как будет складываться ситуация с ее поставками в Индию, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя последние заявления президента США Дональда Трампа.
Трамп заявил в понедельник, что премьер Индии Нарендра Моди якобы согласился отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США, а также, возможно, начать поставлять нефть из Венесуэлы.
Отвечая на вопрос, ожидает ли Россия снижения поставок российской нефти в Индию на фоне этих заявлений, Новак сказал: "Только публичные заявления видим. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Но в целом наш энергетический ресурс востребован, мы это зачастую видим, предложение всегда найдет спрос, потому что баланс сохраняется".
Нефть подешевела на ослаблении геополитических рисков
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
