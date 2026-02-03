https://1prime.ru/20260203/novak-867148874.html
Новак оценил ситуацию с поставками российской нефти
Новак оценил ситуацию с поставками российской нефти - 03.02.2026, ПРАЙМ
Новак оценил ситуацию с поставками российской нефти
Российская нефть востребована, посмотрим, как будет складываться ситуация с ее поставками в Индию, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак,... | 03.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Российская нефть востребована, посмотрим, как будет складываться ситуация с ее поставками в Индию, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя последние заявления президента США Дональда Трампа. Трамп заявил в понедельник, что премьер Индии Нарендра Моди якобы согласился отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США, а также, возможно, начать поставлять нефть из Венесуэлы. Отвечая на вопрос, ожидает ли Россия снижения поставок российской нефти в Индию на фоне этих заявлений, Новак сказал: "Только публичные заявления видим. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Но в целом наш энергетический ресурс востребован, мы это зачастую видим, предложение всегда найдет спрос, потому что баланс сохраняется".
