Новак оценил ситуацию с поставками российской нефти

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Российская нефть востребована, посмотрим, как будет складываться ситуация с ее поставками в Индию, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя последние заявления президента США Дональда Трампа. Трамп заявил в понедельник, что премьер Индии Нарендра Моди якобы согласился отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США, а также, возможно, начать поставлять нефть из Венесуэлы. Отвечая на вопрос, ожидает ли Россия снижения поставок российской нефти в Индию на фоне этих заявлений, Новак сказал: "Только публичные заявления видим. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Но в целом наш энергетический ресурс востребован, мы это зачастую видим, предложение всегда найдет спрос, потому что баланс сохраняется".

